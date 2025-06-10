Карпин о возможном назначении в «Динамо»: «Знаете, что на заборе написано?»

Валерий Карпин с иронией высказался о возможном назначении в «Динамо».

Ранее сообщалось, что бело-голубые объявят о назначении Карпина до 16 июня.

– Гладышев оценил взаимодействие с вами, сказал, что ему было бы интересно поработать с вами в «Динамо». Как вы оцените взаимодействие с Ярославом в сборной, его игру?

– Если я его потренирую еще где‑то, то расскажу.

По пяти дням сложно оценивать, акцент делался в матче с Нигерией больше на игроках, кто играл в старте. Здесь буквально два дня на подготовку, после игры можно будет оценить его действия. Пока рано делать выводы по нему.

– Вы возглавили «Динамо».

– Откуда вы знаете?

– Я видел.

– Где?

– Читал в интернете.

– Знаете, что на заборе написано? – сказал главный тренер сборной России.