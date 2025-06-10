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Карпин о возможном назначении в «Динамо»: «Знаете, что на заборе написано?»

Валерий Карпин с иронией высказался о возможном назначении в «Динамо».

Ранее сообщалось, что бело-голубые объявят о назначении Карпина до 16 июня.

– Гладышев оценил взаимодействие с вами, сказал, что ему было бы интересно поработать с вами в «Динамо». Как вы оцените взаимодействие с Ярославом в сборной, его игру?

– Если я его потренирую еще где‑то, то расскажу.

По пяти дням сложно оценивать, акцент делался в матче с Нигерией больше на игроках, кто играл в старте. Здесь буквально два дня на подготовку, после игры можно будет оценить его действия. Пока рано делать выводы по нему.

– Вы возглавили «Динамо».

 – Откуда вы знаете?

 – Я видел.

 – Где?

 – Читал в интернете.

 – Знаете, что на заборе написано? – сказал главный тренер сборной России.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЯрослав Гладышев
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