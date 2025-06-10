Карпин о возможном назначении в «Динамо»: «Знаете, что на заборе написано?»
Валерий Карпин с иронией высказался о возможном назначении в «Динамо».
Ранее сообщалось, что бело-голубые объявят о назначении Карпина до 16 июня.
– Гладышев оценил взаимодействие с вами, сказал, что ему было бы интересно поработать с вами в «Динамо». Как вы оцените взаимодействие с Ярославом в сборной, его игру?
– Если я его потренирую еще где‑то, то расскажу.
По пяти дням сложно оценивать, акцент делался в матче с Нигерией больше на игроках, кто играл в старте. Здесь буквально два дня на подготовку, после игры можно будет оценить его действия. Пока рано делать выводы по нему.
– Вы возглавили «Динамо».
– Откуда вы знаете?
– Я видел.
– Где?
– Читал в интернете.
– Знаете, что на заборе написано? – сказал главный тренер сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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