Клотет назвал «клоуном» судью Шадыханова после удаления в матче со «Спартаком». Тренеру «Торпедо» грозит бан на 2-4 игры («Матч ТВ»)

Главному тренеру «Торпедо» грозит дисквалификация за оскорбление судьи.

Напомним, получил красную карточку в первом тайме матча со « » (1:2).

По информации « », после удаления испанский специалист назвал главного арбитра игры Павла Шадыханова «клоуном».

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента РФС, Клотету грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей Мир , он также может быть оштрафован на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Президент «Торпедо» утверждает, что Пеп не показывал кохонес судье, а «просто засунул руки в карманы»

Тренер «Торпедо» Клотет о плевке в сторону арбитра: «Я уважаю судей, это не было адресовано ему. Может, у меня было что-то во рту»