Клотет назвал «клоуном» судью Шадыханова после удаления в матче со «Спартаком». Тренеру «Торпедо» грозит бан на 2-4 игры («Матч ТВ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Торпедо Павел Шадыханов Матч ТВ Пеп Клотет Футбол

Главному тренеру «Торпедо» грозит дисквалификация за оскорбление судьи.

Напомним, Пеп Клотет получил красную карточку в первом тайме матча со «Спартаком» (1:2).

По информации «Матч ТВ», после удаления испанский специалист назвал главного арбитра игры Павла Шадыханова «клоуном».

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента РФС, Клотету грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей Мир РПЛ, он также может быть оштрафован на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Президент «Торпедо» утверждает, что Пеп не показывал кохонес судье, а «просто засунул руки в карманы»

Тренер «Торпедо» Клотет о плевке в сторону арбитра: «Я уважаю судей, это не было адресовано ему. Может, у меня было что-то во рту»

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48 комментариев

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arspurs9
Надеюсь это про удаление Мартинса)
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ТимТалер
Главное чтобы бананами не кидался. Добавил огня РПЛ )
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Алар
Все-таки эти иностранцы (Клотет и Абаскаль) нас в... не ставят. Посмотрел я на них как они там у себя судей бы обзывали и чем для них это бы закончилось!
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Магомед Саид Амирханов
Ответ maximilian_15
График работы удобный, как у охранников - игра через три
У нас через два(работаю охранником
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Магомед Саид Амирханов
Ответ semv
Очевидно, что Клотет заработает на котлет и уедет в конце мая назад в Европу. А Торпедо поедет в ФНЛ. К сожалению, с таким набором игроков никакой Пеп не поможет.
Если только другой Пеп
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Иван Правспарт
Ещё его надо угостить люлями чтобы помнил где находится и не путал берега.
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Камбоджа Иванов
Чувак только 2 тура в РПЛ, а уже понял объективную действительность и начал выдавать базу.
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Recreated
Ответ Геннадий Туник
Юрий Никулин,помнится,не считал слово "клоун" оскорблением.
Смотря в каком контексте сказано!
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Vatikan
По факту у нас следом за футболом деградирует и судейство. Хотя ещё не ясно, кто первый начал
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Max Semenik
Ответ Валерий Петров
Думаю этот Котлета еще не раз повеселит публику и судей в РПЛ
И ещё больше - в пердиве!
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mean machine/
Какие команды играли - такой и судья судил. Все логично.
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Санитар-волк
Впечатление такое. что у всех арбитров истерика, только бы найти повод докопаться.
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Ape1sin
Ответ murzzzzzilka
Ну, не знаю… по удалению Мартинса есть вопросы. И по отсутствию красной Самсонову.
Самсонова пожалел, понятно, что там видел всё. Мартинс, как я понял ему изрядно нахамил вначале. по второй карточке вопросов нет
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ДМ-1чемпион
И в чем он не прав!? Судя по последним событиям, таких клованов как "судьи" Кукуляк или Иванов, которые после ВАР не видят нарушений ещё поискать! Вообще наш судейский корпус надо разгонять. Цирк сплошной.
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прав тренер..
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Кинг Конг Жив
C козырей решил сразу зайти.
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Ильдар Фарукшин
До игры со Спартаком кто такой, зачем такой. Тишина. Теперь каждый день о нем. Молодец 😊 умело работает, сейчас а то забудут до конца сезона
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Zenith forever
Ответ murzzzzzilka
Больше всех обсуждают матч Торпедо-Спартак питерские😂 Классика жанра😂
Точно подсчитала? Или как обычно ляпнула?
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Russ Ivan
Решил забрать лавры покойного Гамулы...
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Геннадий Туник
Юрий Никулин,помнится,не считал слово "клоун" оскорблением.
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murzzzzzilka
Ответ Ape1sin
тащимта, если б не вар , который заставил его поставить первую пенку, то отсудил норм, нет вопросов ни по удалениям ни по пенкам
Ну, не знаю… по удалению Мартинса есть вопросы. И по отсутствию красной Самсонову.
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murzzzzzilka
Ответ Zenith forever
Бедный Клотет. После первого же матча со Спартаком через ограждения полез, а что будет дальше после следующих встреч с мясными? Когда его пригласили тренировать Торпедо, ведь точно не предупредили об особенности российского чемпионата, заключающейся в том, что в нем есть Спартак Москва.
Больше всех обсуждают матч Торпедо-Спартак питерские😂
Классика жанра😂
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Georgii Neverov
ничего, у нас в рпл многие с этого начинают
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TheSportNik
Научите уже его матерным словам, может меньше матчей дисквы будут давать, а то за клоуна очень много, хотя это комплимент в принципе для всех российских арбитров, типа вполне могут идти работать в цирк.
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BeastI666I
Ответ Уся Ваткин
Карандаш ещё
точно... Олег Попов еще)))
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