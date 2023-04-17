Клотет назвал «клоуном» судью Шадыханова после удаления в матче со «Спартаком». Тренеру «Торпедо» грозит бан на 2-4 игры («Матч ТВ»)
Главному тренеру «Торпедо» грозит дисквалификация за оскорбление судьи.
Напомним, Пеп Клотет получил красную карточку в первом тайме матча со «Спартаком» (1:2).
По информации «Матч ТВ», после удаления испанский специалист назвал главного арбитра игры Павла Шадыханова «клоуном».
Согласно статье 95 дисциплинарного регламента РФС, Клотету грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей Мир РПЛ, он также может быть оштрафован на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Президент «Торпедо» утверждает, что Пеп не показывал кохонес судье, а «просто засунул руки в карманы»
Тренер «Торпедо» Клотет о плевке в сторону арбитра: «Я уважаю судей, это не было адресовано ему. Может, у меня было что-то во рту»
Классика жанра😂