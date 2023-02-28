Тиаго Силва получил травму колена в матче с «Тоттенхэмом». Он пропустит, возможно, решающие для Поттера матчи с «Лидсом» и «Боруссией»
Тиаго Силва травмировал связки колена.
В матче 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) защитник «Челси» не смог продолжить игру после единоборства с Харри Кейном в первом тайме и был заменен на 20-й минуте. «Челси» сообщил на официальном сайте, что бразилец повредил связки колена, не уточнив сроки восстановления.
Как отмечает The Guardian, восстановление Силвы займет до шести недель. Участие защитника в матчах против «Лидса» в АПЛ и «Боруссии» в Лиге чемпионов исключено.
Ранее сообщалось, что именно эти матчи могут стать решающими в вопросе будущего Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси».
Но верим!