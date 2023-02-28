Тиаго Силва получил травму колена в матче с «Тоттенхэмом». Он пропустит, возможно, решающие для Поттера матчи с «Лидсом» и «Боруссией»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА травмы Тоттенхэм Лидс Тиаго Силва Грэм Поттер Футбол

Тиаго Силва травмировал связки колена.

В матче 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) защитник «Челси» не смог продолжить игру после единоборства с Харри Кейном в первом тайме и был заменен на 20-й минуте. «Челси» сообщил на официальном сайте, что бразилец повредил связки колена, не уточнив сроки восстановления.

Как отмечает The Guardian, восстановление Силвы займет до шести недель. Участие защитника в матчах против «Лидса» в АПЛ и «Боруссии» в Лиге чемпионов исключено.

Ранее сообщалось, что именно эти матчи могут стать решающими в вопросе будущего Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси».

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8 комментариев

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Серегей Юдин
именно эти матчи могут стать решающими в вопросе будущего Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси» - ну какой бред. У него контракт на 5 лет. Этот год картблаш дали на постройку команды. Любой кто знает Челси скажет, что из прошлого состава играет 4 игрока. Защита - фактически новая, полузащита полностью новая, нападения - вечно травмированные - какая отставка
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The Best
Самый лучший игрок Челси травмировался,теперь придется надеяться что Фофана и Бадиашиль будут играть без привозов (что маловероятно).
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deadjoker
Мда. Забивать не забивали, теперь еще и пропускать больше начнут.
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Sibir_nsk
боюсь, что это может стать концом лч этого сезона, Тьяго очень не хватает клубу.
Но верим!
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Pitkin
Жаль... Его нам будет не хватать.
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Sibir_nsk
Ответ KerroChelsea
Ничего нового для Челси. Травма на ровном месте. Здоровья Сильве
ну не сказать, что там она на ровном месте была
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DolJun
хорошо что челси не планирует проходить боруссию в лч, ведь в противном случае можно было бы сказать что синие в одной травме фофана от того, чтобы остаться без защиты - привет гениям, решившим что бадьяшиля заявлять не нужно
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KerroChelsea
Ничего нового для Челси. Травма на ровном месте. Здоровья Сильве
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