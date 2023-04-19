Неймар станет отцом во второй раз. Девушка игрока «ПСЖ» выложила фото, где бразилец целует ее живот

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция светская хроника Неймар Футбол

Неймар готовится стать отцом во второй раз.

Девушка нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Бруна Бьянкарди объявила, что они с футболистом ждут ребенка. Она выложила в соцсети несколько фотографий, на одной из которых Неймар целует ее живот.

«Мы видим в снах твою жизнь, мы планируем твое появление, и знание того, что ты здесь, чтобы увенчать нашу любовь, делает наши дни намного счастливее.

Ты попадешь в прекрасную семью, с братом, бабушкой и дедушкой, дядями и тетями, которые уже очень тебя любят. Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!» – написала Бьянкарди. 

Отметим, что в 2011 году у Неймара родился сын от прошлых отношений. 

Фото: инстаграм Бруны Бьянкарди 

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31 комментарий

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Прекрасная РФПЛ будущего
Может она просто бахнула пельменей
+141
-5
+136
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fellx
Neymar Jr Jr II
+57
-1
+56
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Peter Parker
Простите за духоту, но в случае родов «приходи побыстрее» такое себе развитие событий. Пусть уж в положенный срок
+38
-4
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Ваня Шипитко
у нашего президента почти такая же фоточка есть
+34
-7
+27
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Boshetun mai*
Ответ Ваня Шипитко
у нашего президента почти такая же фоточка есть
Но есть нюанс
+16
-4
+12
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Gustav Forsberg
Ответ Tollie
Неймар - Хакими: «Братан, чё там ты говорил про оформление имущества? Куда обращаться?»
к Солу Гудману
+13
-1
+12
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Tollie
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Может она просто бахнула пельменей
либо вздутие, реакция на молочку.
а раздули уже...
+3
-2
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rej1sta
Ответ ConorNite
Мальчик 2011 года разве не приемный ? Да и не похож совсем на Неймара. Что-то тут не так)
🤦‍♂️
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VOLTER
Бруна - случайно не бывшая девушка Трампа?
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Tresk2
Неймар, давай ниже. Там что-то болтается.
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Tigo_Volchara93
Можно промотать и почитать сколько она у него будет отсиживать ?
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Marcus-light
Так она и штаны расстегнула. Это к чему?
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Dario Alexys
Я бы сделал генетическую экспертизу. Зная современных сильных и независимых надо держать ухо в остро.
А вообще я удивлен , что Неймара не развели намного раньше.
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Old Spenсеr
отец ребенка Пеле, девушка ведет операцию захвата ресурсов
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Ruslan Shulz
За такие деньги мог бы подружку и с правильным прикусом найти. Мода на девушек, но не жен.
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Антон Савельев
Ответ Ваня Шипитко
у нашего президента почти такая же фоточка есть
И в песенке в одной есть про это, точнее про этот момент и многие другие )
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