Неймар станет отцом во второй раз. Девушка игрока «ПСЖ» выложила фото, где бразилец целует ее живот
Неймар готовится стать отцом во второй раз.
Девушка нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Бруна Бьянкарди объявила, что они с футболистом ждут ребенка. Она выложила в соцсети несколько фотографий, на одной из которых Неймар целует ее живот.
«Мы видим в снах твою жизнь, мы планируем твое появление, и знание того, что ты здесь, чтобы увенчать нашу любовь, делает наши дни намного счастливее.
Ты попадешь в прекрасную семью, с братом, бабушкой и дедушкой, дядями и тетями, которые уже очень тебя любят. Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!» – написала Бьянкарди.
Отметим, что в 2011 году у Неймара родился сын от прошлых отношений.
Фото: инстаграм Бруны Бьянкарди
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а раздули уже...
А вообще я удивлен , что Неймара не развели намного раньше.