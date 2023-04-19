Неймар станет отцом во второй раз. Девушка игрока «ПСЖ» выложила фото, где бразилец целует ее живот

Неймар готовится стать отцом во второй раз.

Девушка нападающего « » и сборной Бразилии Бруна Бьянкарди объявила, что они с футболистом ждут ребенка. Она выложила в соцсети несколько фотографий, на одной из которых Неймар целует ее живот.

«Мы видим в снах твою жизнь, мы планируем твое появление, и знание того, что ты здесь, чтобы увенчать нашу любовь, делает наши дни намного счастливее.

Ты попадешь в прекрасную семью, с братом, бабушкой и дедушкой, дядями и тетями, которые уже очень тебя любят. Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!» – написала Бьянкарди.

Отметим, что в 2011 году у родился сын от прошлых отношений.

Фото: инстаграм Бруны Бьянкарди

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