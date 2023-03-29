У Неймара и его сестры взломали твиттер. Злоумышленники отправляли оскорбительные сообщения в адрес бразильской прессы

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция происшествия Неймар соцсети Футбол

Неймар и его сестра стали жертвами кибератаки.

Как передает RMC Sport со ссылкой на AFP, Twitter-аккаунт форварда был взломан во вторник и использовался для отправки сообщений с использованием оскорбительных выражений, направленных в том числе в адрес бразильской прессы.

«Twitter разбирается с проблемой», – сообщила пресс-секретарь Неймара.

Также злоумышленники получили доступ к учетной записи Рафаэллы, сестры Неймара.

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4 комментария

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Даня Чебыкин
когда взломают сестру роналду никто даже не заметит
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deadjoker
Точно взломали? Или просто прибухнул?
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predMBAPPE
Скорее он сам их обослал и заявил что взломан, хороший ход, красавчик! 💪🏻🤣👍🏻
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crazy_elky
А может сестру Роналду взломали сразу после того как она завела твиттер и до сих пор не вернули доступ? )
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