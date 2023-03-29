У Неймара и его сестры взломали твиттер. Злоумышленники отправляли оскорбительные сообщения в адрес бразильской прессы
Неймар и его сестра стали жертвами кибератаки.
Как передает RMC Sport со ссылкой на AFP, Twitter-аккаунт форварда был взломан во вторник и использовался для отправки сообщений с использованием оскорбительных выражений, направленных в том числе в адрес бразильской прессы.
«Twitter разбирается с проблемой», – сообщила пресс-секретарь Неймара.
Также злоумышленники получили доступ к учетной записи Рафаэллы, сестры Неймара.
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