У Неймара и его сестры взломали твиттер. Злоумышленники отправляли оскорбительные сообщения в адрес бразильской прессы

и его сестра стали жертвами кибератаки.

Как передает RMC Sport со ссылкой на AFP, Twitter-аккаунт форварда был взломан во вторник и использовался для отправки сообщений с использованием оскорбительных выражений, направленных в том числе в адрес бразильской прессы.

«Twitter разбирается с проблемой», – сообщила пресс-секретарь Неймара.

Также злоумышленники получили доступ к учетной записи Рафаэллы, сестры Неймара.