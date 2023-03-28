Футболист Ней – герой нового дополнения к настольной игре «Зомбицид» про нападение зомби на карнавале в Рио-де-Жанейро

В дополнении к игре «Зомбицид» появится персонаж, отсылающий к , по-видимому.

Компания CMON, занимающаяся разработкой настольных игр, представила новое дополнение к «Зомбициду» под названием Rio Z Janeiro. По его сюжету действие будет происходить во время карнавала в Рио-де-Жанейро.

В дополнении появятся 6 новых персонажей выживших, один из них – футболист по имени Ней.

«Зомбицид» – кооперативная настольная игра в жанре зомби-апокалипсиса, где игроки сообща борются с нашествием оживших мертвецов и выполняют разнообразные миссии.

Фото: https://twitter.com/CMONGames/