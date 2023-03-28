Футболист Ней – герой нового дополнения к настольной игре «Зомбицид» про нападение зомби на карнавале в Рио-де-Жанейро

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Неймар Футбол

В дополнении к игре «Зомбицид» появится персонаж, отсылающий к Неймару, по-видимому. 

Компания CMON, занимающаяся разработкой настольных игр, представила новое дополнение к «Зомбициду» под названием Rio Z Janeiro. По его сюжету действие будет происходить во время карнавала в Рио-де-Жанейро. 

В дополнении появятся 6 новых персонажей выживших, один из них – футболист по имени Ней. 

«Зомбицид» – кооперативная настольная игра в жанре зомби-апокалипсиса, где игроки сообща борются с нашествием оживших мертвецов и выполняют разнообразные миссии.

Фото: https://twitter.com/CMONGames/

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13 комментариев

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Hollywood Hogan
Rio Z Janeiro... Z? хмм...?)
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Mega• Battman
Ответ Severfan
Ней, Номик, Неюга, Номосек
гитарас, гетух, гендос
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llolishe
Ответ Nerazzurri-88
Не из хрусталя?
Ройс тогда было бы название персонажа
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llolishe
Ожидание-герой нации победитель ЧМ (может даже один и ЗМ выиграл бы)

Реальность-герой настольной игры
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benjamin92
Карнавал - естественная среда обитания футболиста Нея )
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Alexey Prilovsky
с новостями сегодня совсем туго
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fellx
Ней-парад
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Что-то сходу и не скажешь, кто из них Неймар )
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Maurizio
О, реклама настолок на сайте про спорт))) Отлично
+1
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red hikkikomori
нападение зомби на ДР сестры)
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predMBAPPE
Неймар даже в игре на карнавале! 🤦🏻‍♂️
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Severfan
Ней, Номик, Неюга, Номосек
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Nerazzurri-88
Не из хрусталя?
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