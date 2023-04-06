Эмилиано Мартинес назвал Неймара лучшим игроком, против которого он играл: «Ты просто молишься, чтобы у него был плохой день, а у защитников – лучший в жизни»
Эмилиано Мартинес назвал Неймара лучшим футболистом, против которого он играл
«Неймар – лучший игрок, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы пытались остановить его, но не смогли. В тот момент я подумал: «О боже, он лучший из всех, против кого я когда-либо играл».
Готовился ли я [к матчу с ним] по-другому? Нет, ты просто молишься, чтобы у него был плохой день и чтобы у четверки защитников был лучший день в жизни», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».
Если выделять аспекты, в которых Неймар будет посильнее Месси, я бы отметил технику, дриблинг, плюс он лучше владеет нерабочей ногой. В остальном – видение поля, передачи, голеадорские навыки – Неймар, при должном рвении, не уступал бы Месси. Опять же, это лишь моё мнение.
Но что он показал такого, чтобы считаться талантливее Месси? Ничего и никогда. Нечто близкое было, но не более. То есть в принципе невозможно привести пример какого-то эпизода или эпизодов, которые это могли бы доказать.
Как и в ЛЧ в те годы он был возможно лучшим игроком.
Но Неймара принято только критиковать.