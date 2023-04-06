Эмилиано Мартинес назвал Неймара лучшим игроком, против которого он играл: «Ты просто молишься, чтобы у него был плохой день, а у защитников – лучший в жизни»

Эмилиано Мартинес назвал Неймара лучшим футболистом, против которого он играл

« – лучший игрок, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы пытались остановить его, но не смогли. В тот момент я подумал: «О боже, он лучший из всех, против кого я когда-либо играл».

Готовился ли я [к матчу с ним] по-другому? Нет, ты просто молишься, чтобы у него был плохой день и чтобы у четверки защитников был лучший день в жизни», – сказал вратарь сборной и « ».