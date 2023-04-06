Эмилиано Мартинес назвал Неймара лучшим игроком, против которого он играл: «Ты просто молишься, чтобы у него был плохой день, а у защитников – лучший в жизни»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Астон Вилла премьер-лига Англия лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Неймар Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес назвал Неймара лучшим футболистом, против которого он играл

«Неймар – лучший игрок, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы пытались остановить его, но не смогли. В тот момент я подумал: «О боже, он лучший из всех, против кого я когда-либо играл».

Готовился ли я [к матчу с ним] по-другому? Нет, ты просто молишься, чтобы у него был плохой день и чтобы у четверки защитников был лучший день в жизни», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы». 

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19 комментариев

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Maxron9
Ответ Lionel Andres Messi 10
За последние 10 лет был только один человек, способный прервать гегемонию Месси и Роналду, – и это Неймар, но всё испортили алчность, травмы и бразильская кровь, а по таланту я бы поставил его выше обоих.
Выше Месси по таланту? Ну что за бред?
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Parce
Ответ Дмитрий Гудков
Может хватит молиться, человек пару месяцев в сезоне в лазарете проводит?
В том то и дело что когда он вне лазарета то выкладывается на все 100%
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Isa Babaev
Ответ Vinnipukh Vinni
Что он талантливее Роналду - это однозначно, он это по факту показывал. Но что он показал такого, чтобы считаться талантливее Месси? Ничего и никогда. Нечто близкое было, но не более. То есть в принципе невозможно привести пример какого-то эпизода или эпизодов, которые это могли бы доказать.
В соло хорватам гол сделал, при должной дисциплине возможно такое на постоянной основе делал бы
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Lionel Andres Messi 10
Ответ InsomniaS.R
С алчностью и травмами согласен. Но вот бразильская кровь его же и вознесла на вершину футбола.
Любовь к вечеринкам один из её побочных эффектов.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Vinnipukh Vinni
Что он талантливее Роналду - это однозначно, он это по факту показывал. Но что он показал такого, чтобы считаться талантливее Месси? Ничего и никогда. Нечто близкое было, но не более. То есть в принципе невозможно привести пример какого-то эпизода или эпизодов, которые это могли бы доказать.
Я выразил только свою точку зрения.
Если выделять аспекты, в которых Неймар будет посильнее Месси, я бы отметил технику, дриблинг, плюс он лучше владеет нерабочей ногой. В остальном – видение поля, передачи, голеадорские навыки – Неймар, при должном рвении, не уступал бы Месси. Опять же, это лишь моё мнение.
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InsomniaS.R
Ответ Lionel Andres Messi 10
За последние 10 лет был только один человек, способный прервать гегемонию Месси и Роналду, – и это Неймар, но всё испортили алчность, травмы и бразильская кровь, а по таланту я бы поставил его выше обоих.
С алчностью и травмами согласен. Но вот бразильская кровь его же и вознесла на вершину футбола.
+3
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+3
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KING_OF_RUSSIA
Если бы на Неймара можно было положиться, другое дело. А так, половину важных матчей он недоступен - в лазарете, или на дне рождения сестры
+1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Lionel Andres Messi 10
За последние 10 лет был только один человек, способный прервать гегемонию Месси и Роналду, – и это Неймар, но всё испортили алчность, травмы и бразильская кровь, а по таланту я бы поставил его выше обоих.
Что он талантливее Роналду - это однозначно, он это по факту показывал.
Но что он показал такого, чтобы считаться талантливее Месси? Ничего и никогда. Нечто близкое было, но не более. То есть в принципе невозможно привести пример какого-то эпизода или эпизодов, которые это могли бы доказать.
+2
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KING_OF_RUSSIA
Ответ chouchou
только виной не алчность, а пиар-менеджеры Месси и Роналду
Это их пиар менеджеры заставили Нея уйти в слабую лигу, и менеджеры заставляют его проводить в лазарете половину сезона?
+7
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chouchou
Ответ Lionel Andres Messi 10
За последние 10 лет был только один человек, способный прервать гегемонию Месси и Роналду, – и это Неймар, но всё испортили алчность, травмы и бразильская кровь, а по таланту я бы поставил его выше обоих.
только виной не алчность, а пиар-менеджеры Месси и Роналду
0
-6
-6
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Дмитрий Гудков
Может хватит молиться, человек пару месяцев в сезоне в лазарете проводит?
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Куркучанка Куридзе
Неймар и в правду шикарен когда он хочет играть и он мотивирован. Техника незаурядная, скорость, контроль мяча. Ему чутка не повезло, что он играет в эпоху Месси. Ну и конечно же эта бразильская - эгегей)))
+4
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Иван Иванов
Неймар также лучший в проматывании миллиона долларов в онлайн казино.
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Мадрид наказывает!
Днарь в ЛЧ вообще играл хоть раз?))
+1
-5
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Pb-SE
Это при том, что в финале он пропустил треху от Мбаппе
+1
-1
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kbakha
Все полевые футболисты против Эмилиано Мартинеса лучшие
+1
-1
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London.is.blue
Неймар на той Копе был просто шикарен, но как всегда никто не обратил на это внимание.
Как и в ЛЧ в те годы он был возможно лучшим игроком.

Но Неймара принято только критиковать.
+15
-4
+11
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Lionel Andres Messi 10
За последние 10 лет был только один человек, способный прервать гегемонию Месси и Роналду, – и это Неймар, но всё испортили алчность, травмы и бразильская кровь, а по таланту я бы поставил его выше обоих.
+32
-7
+25
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igls54
Это он про покер?
+10
-3
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