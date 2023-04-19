Рафаэл Леау: «Милан» хочет выиграть Лигу чемпионов. У меня был хороший прошлый сезон – хотелось проявить себя в ЛЧ»

Рафаэл Леау заявил о желании «Милана» выиграть Лигу чемпионов.

Миланский клуб обыграл «Наполи» по сумме двух матчей (2:1) в четвертьфинале турнира.

Португалец забил гол в ответной игре.

«Знаю, что я могу делать разницу. Если я не могу забить, то это могут сделать мои партнеры по команде.

Я рад быть здесь. Горжусь защищать футболку « ». У меня был хороший прошлый сезон в Серии А, и я хотел проявить себя так же в этом сезоне в .

Я хочу продолжать мечтать, как и все игроки «Милана». Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. И мы на шаг ближе к этому. Будем пытаться [сделать это] до конца», – сказал футболист «Милана».

Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!

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