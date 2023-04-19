Рафаэл Леау: «Милан» хочет выиграть Лигу чемпионов. У меня был хороший прошлый сезон – хотелось проявить себя в ЛЧ»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау заявил о желании «Милана» выиграть Лигу чемпионов.

Миланский клуб обыграл «Наполи» по сумме двух матчей (2:1) в четвертьфинале турнира.

Португалец забил гол в ответной игре.

«Знаю, что я могу делать разницу. Если я не могу забить, то это могут сделать мои партнеры по команде.

Я рад быть здесь. Горжусь защищать футболку «Милана». У меня был хороший прошлый сезон в Серии А, и я хотел проявить себя так же в этом сезоне в Лиге чемпионов.

Я хочу продолжать мечтать, как и все игроки «Милана». Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. И мы на шаг ближе к этому. Будем пытаться [сделать это] до конца», – сказал футболист «Милана».

Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!

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17 комментариев

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Андрей Хенто
Разобрался конечно мастерски, как будто конусы на тренировке обыграл игроков Наполи, сделал гол Милана.
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VL_68
"португалец забил гол в ответной игре" - проспитесь, Жиру забил, Леау отдал.
+14
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Dimario
Рафа, не дури, а лучше контракт новый подписывай)
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Timski
Лучший!
+6
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Рашпель793
В Милан, если честно вообще не верил и думал, что Наполи можно в финал отправлять. А вон как бывает )
Классная ЛЧ нынче идёт
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Бабайка Бабаяра
Нет, я конечно понимаю, что Леао классно прошелся по левому флангу и отдал голевой пас, но португалец не забивал ни в первой, ни в ответной игре. Жиру забил.
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ubAA
Ответ Emin Aliev
если Сити пройдёт в финал, то там ни у кого из параллельной сетки не будет шансов, самый предсказуемый победитель.
Интер может обыграть Сити, это очень противная команда, они против любого гранда сыграют на равных, но сальют какому-нибудь Сасуолло 🤌😂
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Макс Кидалов
Ответ Emin Aliev
если Сити пройдёт в финал, то там ни у кого из параллельной сетки не будет шансов, самый предсказуемый победитель.
Ага конечно, а Реал который выиграл 5 из 5 последних финалов лч совсем уж непредсказуемый победитель по твоему, если пройдут в финал? Или как ты представляешь что Реал может проиграть финал лч интеру или милану?) Ман сити хорош, но у них могут содрогаться коленки в любой момент, если что то пойдёт не по плану в финале лч. В 2021 году я думал ман сити без шансов катком выграют Челси, их игра была как и сейчас очень крутая и красивая, но в финале лч я был в шоке, это была вообще непонятная команда, как будто игроков ман сити заменили.
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Quintin07
Ответ Рашпель793
В Милан, если честно вообще не верил и думал, что Наполи можно в финал отправлять. А вон как бывает ) Классная ЛЧ нынче идёт
Милан Реал это хороший финал будет для этой ЛЧ.
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quadryk
Будет у Рафы настой, выиграем
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primmorec
Ответ ubAA
Интер может обыграть Сити, это очень противная команда, они против любого гранда сыграют на равных, но сальют какому-нибудь Сасуолло 🤌😂
Интер с сити играть не будут
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Адиль Канатов
Ответ Emin Aliev
если Сити пройдёт в финал, то там ни у кого из параллельной сетки не будет шансов, самый предсказуемый победитель.
Интер и милан это не ювентус который проигрывает исторические матчи,эти бится будут, их конкрентно пичкают историей, заряжают и тд. Так что шансы у них есть хоть и не большие. Смотря как игра пойдет.
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nait27
Ответ quadryk
Будет у Рафы настой, выиграем
настой корня женьшеня ему) и пусть всех разносит в оставшихся матчах!
FORZA MILAN!!!
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