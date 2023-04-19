Спаллетти о поражении «Наполи»: «Милан» забил после единственного реального захода в штрафную. На Лосано был очевидный пенальти»

Лучано Спаллетти считает, что «Наполи» заработал пенальти в 1-м тайме игры ЛЧ с «Миланом».

Об этом тренер неаполитанцев заявил, комментируя результат ответного матча 1/4 финала чемпионов (1:1).

В первом тайме форвард «россонери» подкатился в ноги в своей штрафной. Арбитр Шимон не стал назначать 11-метровый удар.

«Поздравления «Милану». И «Наполи» тоже – мы провели отличную Лигу чемпионов. Сегодня мы заплатили за некоторую неопытность.

«Милан» не забил пенальти, но его можно было избежать. И гола « » можно было избежать, потому что мы играли сбалансированно, полностью владели мячом. «Милан» забил после единственного реального захода в штрафную, мы не смогли сделать то же самое.

Пенальти на Лосано был очевидный. У него вывернулся голеностоп, это очень хорошо видно на повторах. Ему четко пробили в ногу, это очень явный пенальти, который невозможно пропустить. Это не контакт, это удар, иначе голеностоп так не вывернется. А потом люди говорят, что мы жалуемся», – заявил Спаллетти.

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