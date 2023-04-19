Спаллетти о поражении «Наполи»: «Милан» забил после единственного реального захода в штрафную. На Лосано был очевидный пенальти»
Лучано Спаллетти считает, что «Наполи» заработал пенальти в 1-м тайме игры ЛЧ с «Миланом».
Об этом тренер неаполитанцев заявил, комментируя результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1).
В первом тайме форвард «россонери» Рафаэл Леау подкатился в ноги Ирвингу Лосано в своей штрафной. Арбитр Шимон Марчиняк не стал назначать 11-метровый удар.
«Поздравления «Милану». И «Наполи» тоже – мы провели отличную Лигу чемпионов. Сегодня мы заплатили за некоторую неопытность.
«Милан» не забил пенальти, но его можно было избежать. И гола «Милана» можно было избежать, потому что мы играли сбалансированно, полностью владели мячом. «Милан» забил после единственного реального захода в штрафную, мы не смогли сделать то же самое.
Пенальти на Лосано был очевидный. У него вывернулся голеностоп, это очень хорошо видно на повторах. Ему четко пробили в ногу, это очень явный пенальти, который невозможно пропустить. Это не контакт, это удар, иначе голеностоп так не вывернется. А потом люди говорят, что мы жалуемся», – заявил Спаллетти.
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А вообще у Наполи уже сезона 4 нет нормального пенальтиста. Что Инсинье мазал, что Осимхен редко забивал, что сейчас и Хвича.
Какой танцор ?
Судя по твоему комменту ты 🤡 самый настоящий.
Хвича всю игру лез, обострял, создавал моменты, парню чуть больше 20 лет, его первый сезон в ЛЧ, играет забивает, не побоялся ответственности в такой момент и не забил пенальти, бывает. И Терри не забивал в финале ЛЧ, и Баджо не забивал, много кто не забивал, и че ?
Бред пишешь ради плюсиков… 🤡
Как ему бы ответил Божович - «если бы у бабушки был бы х…»
Образцовая игра с низкой линией обороны, минимум пространства для Хвичи, съеденный в центре поля Зелиньский. Пенальти в конце не более чем случайность. Осимхена отпустили, когда уже мыслями были с пивом в раздевалке.