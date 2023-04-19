Спаллетти о поражении «Наполи»: «Милан» забил после единственного реального захода в штрафную. На Лосано был очевидный пенальти»

Теги Милан Лучано Спаллетти серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Наполи Шимон Марчиняк Ирвинг Лосано Рафаэл Леау Футбол

Лучано Спаллетти считает, что «Наполи» заработал пенальти в 1-м тайме игры ЛЧ с «Миланом».

Об этом тренер неаполитанцев заявил, комментируя результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1).

В первом тайме форвард «россонери» Рафаэл Леау подкатился в ноги Ирвингу Лосано в своей штрафной. Арбитр Шимон Марчиняк не стал назначать 11-метровый удар.

«Поздравления «Милану». И «Наполи» тоже – мы провели отличную Лигу чемпионов. Сегодня мы заплатили за некоторую неопытность.

«Милан» не забил пенальти, но его можно было избежать. И гола «Милана» можно было избежать, потому что мы играли сбалансированно, полностью владели мячом. «Милан» забил после единственного реального захода в штрафную, мы не смогли сделать то же самое.

Пенальти на Лосано был очевидный. У него вывернулся голеностоп, это очень хорошо видно на повторах. Ему четко пробили в ногу, это очень явный пенальти, который невозможно пропустить. Это не контакт, это удар, иначе голеностоп так не вывернется. А потом люди говорят, что мы жалуемся», – заявил Спаллетти.

«Милан» и «Реал» – первые полуфиналисты ЛЧ! Почти точно в стамбульском финале будут миланцы

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45 комментариев

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psixyec
Поплачь, чокер позорный. Что у человека в голове, когда он ставит на пенальти грузинского танцора, а не лучшего нападающего Осимхена, у которого результативность на уровне Холанда?
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powerplayer
А ведь Божович с Ростовом его тоже обыгрывал...
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Алексей Игоревич
Божович был прав про Спалетти 😂
+21
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ВладимирНеПутин
Милан по делу вышли в полуфинал. Пиоли переиграл Спалетти
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Arslan Adzhiev
незабитый пенальти, через несколько Жиру с 7 метров попал во вратаря, следом гол. о чем этот лысый ноет ?!
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Иван Поречный
Ответ psixyec
Поплачь, чокер позорный. Что у человека в голове, когда он ставит на пенальти грузинского танцора, а не лучшего нападающего Осимхена, у которого результативность на уровне Холанда?
Ну наверное потому что, Осимхен ещё с осени не бьёт пенальти. После промаха Ливерпулю. Штатные пенальтисты сейчас в Наполи это грузин и поляк. Но Зелиньского на поле уже не было. Так что, то что бил Хвича вполне логично.
А вообще у Наполи уже сезона 4 нет нормального пенальтиста. Что Инсинье мазал, что Осимхен редко забивал, что сейчас и Хвича.
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Tigo_Volchara93
Ответ psixyec
Поплачь, чокер позорный. Что у человека в голове, когда он ставит на пенальти грузинского танцора, а не лучшего нападающего Осимхена, у которого результативность на уровне Холанда?
Что ты несешь ?
Какой танцор ?
Судя по твоему комменту ты 🤡 самый настоящий.
Хвича всю игру лез, обострял, создавал моменты, парню чуть больше 20 лет, его первый сезон в ЛЧ, играет забивает, не побоялся ответственности в такой момент и не забил пенальти, бывает. И Терри не забивал в финале ЛЧ, и Баджо не забивал, много кто не забивал, и че ?
Бред пишешь ради плюсиков… 🤡
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NMTEG
Милан после первого тайма по-хорошему должен был вести в три мяча:)
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Aleksandr Danilov
Не было пенальти, а который был вы не забили.
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0rbit
Самое смешное, не то что спагетти плачет ( это скоре приятно ), а то что по всем рекомендациям УЕФА, если мяч попадает в руку, на которую опирается игрок (соотвественно не может ее оторвать ), пенальти ставить не нужно. Так что спагетти надейся чемпионство не слить, левый пенальти вы уже получили.
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Алексей Игоревич
«Милан» не забил пенальти, но его можно было избежать. И гола «Милана» можно было избежать«

Как ему бы ответил Божович - «если бы у бабушки был бы х…»
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Roundabout
Бросай ныть, Спал. Попроси лучше Калабрию вернуть твоего лучшего игрока из кармана
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atomio
а сколько зимой тут в каментах писали что Наполи ох как пошумит в ЛЧ :)
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Павел Шилкин
пенальти можно было бы избежать, гола можно было бы избежать. Гола на выезде можно было бы избежать и 4 гола в чемпионате тоже. Можно было бы, но вы этого не сделали.
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juneed
Пускай Мерету платит, что спас его от разгрома и позора. 2-3 вернейших момента спас Алекс, иначе бы даже не было о чем ныть.
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Asad Usmanhodjaev
Дали им пенальти, что было дальше?
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Roundabout
Ответ Камбоджа Иванов
Ну, Милан отскочил от Наполи. Объективно - это стечение обстоятельств по выбывшим игрокам у неаполитанцев и сегодняшний странный эпизод с не назначенным пенальти. Сейчас "болельщики" Милана (которые не были ни на одном матче команды) везде хихикают и токсичат, причем даже на нейтральных болельщиков, но из-за из поведения дико жду финала где им пятерочку в авоську накидает МС или Реал.
Неправда, чистейшая тренерская победа Пиоли. Если первый матч еще могу назвать равным, то ответный полностью за Миланом.
Образцовая игра с низкой линией обороны, минимум пространства для Хвичи, съеденный в центре поля Зелиньский. Пенальти в конце не более чем случайность. Осимхена отпустили, когда уже мыслями были с пивом в раздевалке.
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74447sjhcs
Но вы же сейчас…жалуетесь 😬
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Роман
Равная игра, но победил (прошёл дальше) сильнейший.
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Dimario
наполи здорово играл. но Милан на классе прошёл что ли. спокойно и рассудительно.
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Denis Rodman
Ответ atomio
а сколько зимой тут в каментах писали что Наполи ох как пошумит в ЛЧ :)
Ну они личный рекорд поставили, первый четвертьфинал в истории, чем не шум
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Теннисный абсолют
Физретти - лузер конечно полный
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Алексей Муравьёв
Спаллетти как всегда после поражения ноет! Классика!
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Игорь Новиков
Типичный Спалл. У него команда 1:6 получила от соперника в трех матчах, а он про судей.
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Dasein
Милан вчистую переиграл Напольку
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