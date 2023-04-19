Пиоли о выходе в полуфинал ЛЧ: «Милан» все считали андердогом, но мы заслуженно прошли дальше. Мы многое сделали и не хотим останавливаться»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Стефано Пиоли высказался о выходе «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Россонери» вышли в 1/2 финала ЛЧ, одержав победу над «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

«Мы очень хорошо помним матч против «Риу Аве», с которого началось наше европейское путешествие. Нас все считали андердогами, но мы заслуженно прошли дальше. 

Преимущество 1:0 после первого матча помогло нам в одном плане и сдержало нас в другом. Учитывая присутствие Осимхена на поле, мы решили опустить линию обороны ниже и отдать мяч «Наполи». Мы владели мячом меньше, чем следовало, но я хочу поблагодарить всех за их самопожертвование». 

О возможном дерби с «Интером» в полуфинале

«Скорее всего, так оно и будет. Мы находимся в полуфинале, и все соперники сильны. Мы многое сделали и не хотим останавливаться», – сказал главный тренер «Милана». 

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56 комментариев

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Андрей Хенто
Уход Доннарумы и приобретение Меньяна - один из лучших трансферов Милана за последние годы, наряду с Тео Эрнандесом. Рад за Милан, великий клуб!
+158
-3
+155
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Алексей Игоревич
Пиоли мужчина. Без особых трансферов, с молодыми в составе (на момент начала карьеры в Милане) залез в 1/2 и останавливаться не собирается!

Ибра гений. Боже, как же здорово что мы тогда влетели 0:5 Аталанте, кто знает, как бы было сегодня 😂
+48
-1
+47
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0rbit
Милан выходит из группы - Кейн и Сон уничтожат. Первый матч нормально сыграли - дома Конте разорвёт. Разорвал.
В жеребьёвке попадается лоховский Наполи, как им повезло размажут Милан - первый матч 0-1. Играли без Осимхена, дома разорвут.
Куда потом деваются все эти балаболы и профаны.

Как я устал это слушать. Теперь Интер не оставит камня на камне. ( Им завтра победы/ничьей )

Всех с победой, сил нет, пенальти Жиру, а потом гол все силы отобрали ❤️🖤
+40
-4
+36
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Дифиченто
Forza rossoneri!
+29
0
+29
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Dvin
Просто неимоверно рад за Милан. От болельщика Ромы всем россонери поздравления! 100% будет финал Реал - Милан. И это будет великая игра! 🇮🇹
+29
-2
+27
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0rbit
Ответ Mechel**
Заслуженно? Вас два матча возили по газону. Фарт и более ничего.
собачка говорит: «гав»
+25
-1
+24
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Roundabout
Ответ Mechel**
Заслуженно? Вас два матча возили по газону. Фарт и более ничего.
Сразу видно, что игры ты не смотрел. Этот четвертьфинал Наполи слил вчистую, и дома, и в гостях.
А «возил по газону» в обоих матчах только один человек, и это Рафаэл Леау.
+21
0
+21
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kaka10
С самого начала была уверенность в проходе Милана. Эту уверенность даёт Пиоли

Сегодня все комплименты мистеру. Контролировал полностью игру
+14
0
+14
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Schiaff1no
Продолжаем наслаждаться сезоном. О полуфинале с таким составом и мечтать было нельзя.
+10
0
+10
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kaka10
Ответ 0rbit
Милан выходит из группы - Кейн и Сон уничтожат. Первый матч нормально сыграли - дома Конте разорвёт. Разорвал. В жеребьёвке попадается лоховский Наполи, как им повезло размажут Милан - первый матч 0-1. Играли без Осимхена, дома разорвут. Куда потом деваются все эти балаболы и профаны. Как я устал это слушать. Теперь Интер не оставит камня на камне. ( Им завтра победы/ничьей ) Всех с победой, сил нет, пенальти Жиру, а потом гол все силы отобрали ❤️🖤
По мне так пусть лучше Бенфика выходит
с Интером очень трудно будет
+11
-3
+8
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Милан 737..
До сих пор не верится что Милан в 1/2 будет играть!, спасибо тебе Пиоли за это!, браво Мистер ! 👏👏👏
+8
-1
+7
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0rbit
Ответ kaka10
По мне так пусть лучше Бенфика выходит с Интером очень трудно будет
пусть трудно, зато красиво. Это будет того стоить :)
+7
0
+7
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исянов
милан самая симпатичная команда плей-офф - хорошее сочетание зрелищности и тренерского ума. вообще супер. вот бы их зарубу с реалом в финале посмотреть
+7
0
+7
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Arthur Jacob
Ответ Artem Piatkov
Миланское дерби в полуфинале ЛЧ (второе в истории) будет легендарным При Шевченко вроде 3:0 тогда растоптали, надеюсь в этот раз будет интрига
Вообще был полуфинал 2003 (1:1, 0:0)
+7
0
+7
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Милан 737..
Ответ Андрей Хенто
Уход Доннарумы и приобретение Меньяна - один из лучших трансферов Милана за последние годы, наряду с Тео Эрнандесом. Рад за Милан, великий клуб!
Согласен ☝️
+7
-1
+6
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Рашид Алыпкачев
Ответ Mechel**
Заслуженно? Вас два матча возили по газону. Фарт и более ничего.
аххаахаххаахахаххахахаха,ты случайно у отеля не стоял вчера ?
+6
0
+6
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U
Ответ I am Timur >>M<<
Что за ещё андердог? Постепенно переходим на уродливый английский язык?
Переведи пожалуйста "sfavoriti" на красивый старославянский. И кстати почему у тебя никнейм на уродливом языке написан?
+5
0
+5
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Tigo_Volchara93
Милан заслужил однозначно выход в 1/2
Грамотное руководство последние годы дает свои плоды, и вдвойне приятно что Мальдини тоже в этом принимает активное участие
+6
-1
+5
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Алексей Муравьёв
Главное что бы Интер завтра прошел дальше, очень уж хочется увидеть Миланское дерби в 1/2 ЛЧ =)
+4
0
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Милан 737..
Милан в этой ЛЧ прыгнул выше головы с 22 - 25 летними игроками в основе которые только 2 раз в своей жизни в ЛЧ играют ☝️, браво Пиоли ! 👏👏👏
+7
-3
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Казбек Бимбасов
Ответ Андрей Хенто
Уход Доннарумы и приобретение Меньяна - один из лучших трансферов Милана за последние годы, наряду с Тео Эрнандесом. Рад за Милан, великий клуб!
Зашел в новость чтобы написать о том, что Меньян велик и вообще лучший вратарь Европы последних двух сезонов, Вы читаете мои мысли, проход Леау был феноменален и конечно останется в памяти фанатов навечно, как например гол Пато Барсе, но команду в полуфинал вывел супермайк
+5
-1
+4
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Константин Федяев
Ответ Дифиченто
Forza rossoneri!
сегодня день Милана
+3
0
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Roman Betenya
Ответ Jan Paskel
ничего не растоптали. Дали технарь Интеру из-за болельщиков.
Объективно говоря, Интеру в той игре ничего не светило, я хорошо её помню. Но согласен, что не "растоптали".
+3
0
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Salat Malat
Ответ Dvin
Просто неимоверно рад за Милан. От болельщика Ромы всем россонери поздравления! 100% будет финал Реал - Милан. И это будет великая игра! 🇮🇹
Спасибо тебе .
Вам тоже желаю в Еврокубков успехов .
+3
0
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Святослав Федорович
Ответ Алексей Игоревич
Пиоли мужчина. Без особых трансферов, с молодыми в составе (на момент начала карьеры в Милане) залез в 1/2 и останавливаться не собирается! Ибра гений. Боже, как же здорово что мы тогда влетели 0:5 Аталанте, кто знает, как бы было сегодня 😂
а #PIOLIOUT, который был в трендах ещё даже до момента, когда он подписал контракт?... всё это помнится хорошо и до сих пор не верится во всё это
+3
0
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