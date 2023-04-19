Пиоли о выходе в полуфинал ЛЧ: «Милан» все считали андердогом, но мы заслуженно прошли дальше. Мы многое сделали и не хотим останавливаться»

Стефано Пиоли высказался о выходе «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Россонери» вышли в 1/2 финала ЛЧ, одержав победу над « » по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

«Мы очень хорошо помним матч против «Риу Аве», с которого началось наше европейское путешествие. Нас все считали андердогами, но мы заслуженно прошли дальше.

Преимущество 1:0 после первого матча помогло нам в одном плане и сдержало нас в другом. Учитывая присутствие Осимхена на поле, мы решили опустить линию обороны ниже и отдать мяч «Наполи». Мы владели мячом меньше, чем следовало, но я хочу поблагодарить всех за их самопожертвование».

О возможном дерби с «Интером» в полуфинале

«Скорее всего, так оно и будет. Мы находимся в полуфинале, и все соперники сильны. Мы многое сделали и не хотим останавливаться», – сказал главный тренер « ».

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