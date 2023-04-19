Пиоли о выходе в полуфинал ЛЧ: «Милан» все считали андердогом, но мы заслуженно прошли дальше. Мы многое сделали и не хотим останавливаться»
Стефано Пиоли высказался о выходе «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов.
«Россонери» вышли в 1/2 финала ЛЧ, одержав победу над «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).
«Мы очень хорошо помним матч против «Риу Аве», с которого началось наше европейское путешествие. Нас все считали андердогами, но мы заслуженно прошли дальше.
Преимущество 1:0 после первого матча помогло нам в одном плане и сдержало нас в другом. Учитывая присутствие Осимхена на поле, мы решили опустить линию обороны ниже и отдать мяч «Наполи». Мы владели мячом меньше, чем следовало, но я хочу поблагодарить всех за их самопожертвование».
О возможном дерби с «Интером» в полуфинале
«Скорее всего, так оно и будет. Мы находимся в полуфинале, и все соперники сильны. Мы многое сделали и не хотим останавливаться», – сказал главный тренер «Милана».
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Ибра гений. Боже, как же здорово что мы тогда влетели 0:5 Аталанте, кто знает, как бы было сегодня 😂
В жеребьёвке попадается лоховский Наполи, как им повезло размажут Милан - первый матч 0-1. Играли без Осимхена, дома разорвут.
Куда потом деваются все эти балаболы и профаны.
Как я устал это слушать. Теперь Интер не оставит камня на камне. ( Им завтра победы/ничьей )
Всех с победой, сил нет, пенальти Жиру, а потом гол все силы отобрали ❤️🖤
А «возил по газону» в обоих матчах только один человек, и это Рафаэл Леау.
Сегодня все комплименты мистеру. Контролировал полностью игру
с Интером очень трудно будет
Грамотное руководство последние годы дает свои плоды, и вдвойне приятно что Мальдини тоже в этом принимает активное участие
Вам тоже желаю в Еврокубков успехов .