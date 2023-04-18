Гвардиола об ответном матче с «Баварией» после 3:0: «Я знаю менталитет этого клуба. Они верят, что смогут отыграться»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о предстоящем ответном матче против «Баварии».

19 апреля команды проведут второй матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой англичан со счетом 3:0.

«Я был здесь и знаю менталитет этого клуба, он повсюду. Он под кожей. Я знаю, они верят, что смогут [отыграться].

В клубах такого типа пытаются создать ощущение, что, что бы ни случилось, они могут добиться результата. У них [«Баварии»] это часть истории, и мы растем в этом направлении.

Нам наверняка придется защищаться. В Манчестере часть игры они провели лучше, и нам приходилось защищаться. Завтра мы будем защищаться. Но для нас это возможность. Если мы будем играть, думая об истории, у нас ничего не получится. Лучший способ – это попытаться выиграть матч», – сказал Гвардиола

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33 комментария

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#SharkTeam
Ответ inf
Мне нравится, как Гвардиола часто в интервью опускает "историю" Сити. Постоянно напоминает, что Сити - это ничто и никто. Вот и сейчас об этом сказал, добавив, что надо бы пройти Баварию, чтобы можно было о чем-то говорить.
История есть у всех. У каждого своя. А если ты о чашках, то у Сити до шейхов их больше чем у Челси до абрама, например
+60
-6
+54
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Pamir88
Ну так-то Бавария 70 минут играла очень качественно. И это в гостях. На Альянце будут намного сильнее. Ждем-с.
+9
0
+9
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Михо
Отыграться всегда можно, но должно сильно повезти. Первый матч Сити выиграл в одни ворота. Если в первом тайме Бавария забьет и не пропустит, все возможно дальше
+10
-2
+8
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KMFDM71
Давай Пеп, придумай что-нибудь, мы верим в тебя.
Только закинуться не забудь чем нибудь забористым.)
+3
-1
+2
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Артур Мкртычян
Ответ alessandroma
ну это многое меняет)))
у сити было 2 титула чемпиона а у Челси один. до денег. будучи фанами Челси это довольно смешно опускать сити.
+2
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Леван Мкртчян
Ответ Momos
В первом матче Сити выиграл, забив 2 гола из-за совершенно глупых и нелогичных ошибок одного негра и пропустив с дальнего удара. Это вот вообще ни разу не в одни ворота.
В одни ворота -- это когда забей обе команды все свои моменты, то счет был бы 8:2( как в этом матче)
А "негр" ошибался не сам по себе, а из-за ....
После 65-й минуты, Бавария поплыла под прессингом Сити, и при других раскладах, реализуй Сити другие ошибки Баварии , ты бы писал о других антигероях. Но такое не доступно , для людей видящих только одну сторону медали
+5
-4
+1
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Евгений Лифшиц
Ответ Momos
В первом матче Сити выиграл, забив 2 гола из-за совершенно глупых и нелогичных ошибок одного негра и пропустив с дальнего удара. Это вот вообще ни разу не в одни ворота.
это называется прессинг, одна из отличительных черт ман сити
+5
-4
+1
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Антон Абызов
Ответ inf
Мне нравится, как Гвардиола часто в интервью опускает "историю" Сити. Постоянно напоминает, что Сити - это ничто и никто. Вот и сейчас об этом сказал, добавив, что надо бы пройти Баварию, чтобы можно было о чем-то говорить.
какая история? Истерия, пожалуй.
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A.B.W.
Ответ Pamir88
Ну так-то Бавария 70 минут играла очень качественно. И это в гостях. На Альянце будут намного сильнее. Ждем-с.
70 минут они просто держались

МанСити там полностью контролировал игру и пытался забить сильно не рискуя
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Pamir88
Ответ Артур Мкртычян
главное это счёт на табло. реал тоже часто возят соперники. а они забивают. тем более что преимущество Баварии вы придумали. Сити всю игру создавал острые моменты.
Да, вот мне нефик делать, как сидеть и что-то придумывать )
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Артур Мкртычян
Ответ Pamir88
Ну так-то Бавария 70 минут играла очень качественно. И это в гостях. На Альянце будут намного сильнее. Ждем-с.
главное это счёт на табло. реал тоже часто возят соперники. а они забивают. тем более что преимущество Баварии вы придумали. Сити всю игру создавал острые моменты.
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Леван Мкртчян
Ответ Рагим Гиримов
боже какой же бред..
Бред, это тот что фанаты Баварии превратились в кротов и смотрели , видимо, какой-то другой матч.
Для людей отрицающих очевидное есть продвинутая статистика( если уж глаза Вас подводят) , которая предельно доходчиво показывает более , чем четырехкратное преимущество Сити в остроте моментов.
Надеюсь, что после позорного увольнения Нагельсменна , этот клубишко и в бундеслиги нагнут . Хоть это и маловероятно , но очень хотелось бы
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EnzoAmatera
Ответ Momos
В первом матче Сити выиграл, забив 2 гола из-за совершенно глупых и нелогичных ошибок одного негра и пропустив с дальнего удара. Это вот вообще ни разу не в одни ворота.
Сити должен был 8 забивать,Зомеру спасибо скажите,игра была в одни ворота
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Рагим Гиримов
Ответ Леван Мкртчян
В одни ворота -- это когда забей обе команды все свои моменты, то счет был бы 8:2( как в этом матче) А "негр" ошибался не сам по себе, а из-за .... После 65-й минуты, Бавария поплыла под прессингом Сити, и при других раскладах, реализуй Сити другие ошибки Баварии , ты бы писал о других антигероях. Но такое не доступно , для людей видящих только одну сторону медали
боже какой же бред..
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Михо
Ответ Momos
В первом матче Сити выиграл, забив 2 гола из-за совершенно глупых и нелогичных ошибок одного негра и пропустив с дальнего удара. Это вот вообще ни разу не в одни ворота.
Я давний болельщик Баварии, но нужно быть объективнее. Сити мог забить еще 3-4, у Баварии голевых моментов практически не было, вот что плохо
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Yri Yrov
Ответ #SharkTeam
История есть у всех. У каждого своя. А если ты о чашках, то у Сити до шейхов их больше чем у Челси до абрама, например
думаю такие мелочи никого не цепляют, Челси успешнее был при Абраме чем сити от 2010 года, и чашки Лч тоже играют роль весомую
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alessandroma
Ответ inf
Сити выигрывали Кубок обладателей кубков в 1970. Тоже типа евротрофей.
ну это многое меняет)))
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Александр Рабонов
Ответ inf
не спорю, история есть у всех
А челси то кто?) Команда с 11 места которую все попускают?) Пока челси борется против брайтонов сити играет в 1/4 в полуфинале кубка англий и борется за чемпионство) Ничего еще 600 миллионов фунтов и вы точно попадете в лигу конференции)
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inf
Ответ alessandroma
У Челси до Абрамовича были успехи в ЕК, а Сити даже при шейхах не может ничего добиться)))
Сити выигрывали Кубок обладателей кубков в 1970. Тоже типа евротрофей.
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inf
Ответ #SharkTeam
История есть у всех. У каждого своя. А если ты о чашках, то у Сити до шейхов их больше чем у Челси до абрама, например
не спорю, история есть у всех
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Ds13
Чувствуется уважение к прежнему месту работы. Чувствуется тремор в его руках))
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Антон Абызов
Бавария уже не та... Жаль.
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jonnysilverhand01
Лысый шарлатан хочет интриги нагнать … забавно
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