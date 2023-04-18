Гвардиола об ответном матче с «Баварией» после 3:0: «Я знаю менталитет этого клуба. Они верят, что смогут отыграться»

Пеп Гвардиола высказался о предстоящем ответном матче против «Баварии».

19 апреля команды проведут второй матч в рамках 1/4 финала чемпионов. Первая игра закончилась победой англичан со счетом 3:0.

«Я был здесь и знаю менталитет этого клуба, он повсюду. Он под кожей. Я знаю, они верят, что смогут [отыграться].

В клубах такого типа пытаются создать ощущение, что, что бы ни случилось, они могут добиться результата. У них [«Баварии»] это часть истории, и мы растем в этом направлении.

Нам наверняка придется защищаться. В Манчестере часть игры они провели лучше, и нам приходилось защищаться. Завтра мы будем защищаться. Но для нас это возможность. Если мы будем играть, думая об истории, у нас ничего не получится. Лучший способ – это попытаться выиграть матч», – сказал .

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