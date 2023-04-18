Гвардиола об ответном матче с «Баварией» после 3:0: «Я знаю менталитет этого клуба. Они верят, что смогут отыграться»
Пеп Гвардиола высказался о предстоящем ответном матче против «Баварии».
19 апреля команды проведут второй матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой англичан со счетом 3:0.
«Я был здесь и знаю менталитет этого клуба, он повсюду. Он под кожей. Я знаю, они верят, что смогут [отыграться].
В клубах такого типа пытаются создать ощущение, что, что бы ни случилось, они могут добиться результата. У них [«Баварии»] это часть истории, и мы растем в этом направлении.
Нам наверняка придется защищаться. В Манчестере часть игры они провели лучше, и нам приходилось защищаться. Завтра мы будем защищаться. Но для нас это возможность. Если мы будем играть, думая об истории, у нас ничего не получится. Лучший способ – это попытаться выиграть матч», – сказал Гвардиола.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Только закинуться не забудь чем нибудь забористым.)
А "негр" ошибался не сам по себе, а из-за ....
После 65-й минуты, Бавария поплыла под прессингом Сити, и при других раскладах, реализуй Сити другие ошибки Баварии , ты бы писал о других антигероях. Но такое не доступно , для людей видящих только одну сторону медали
МанСити там полностью контролировал игру и пытался забить сильно не рискуя
Для людей отрицающих очевидное есть продвинутая статистика( если уж глаза Вас подводят) , которая предельно доходчиво показывает более , чем четырехкратное преимущество Сити в остроте моментов.
Надеюсь, что после позорного увольнения Нагельсменна , этот клубишко и в бундеслиги нагнут . Хоть это и маловероятно , но очень хотелось бы