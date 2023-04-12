Гвардиола после 3:0 с «Баварией»: «Эмоционально я разбит. Сегодня я постарел на 10 лет»
Пеп Гвардиола рассказал о своих эмоциях после матча с «Баварией».
«Манчестер Сити» одержал победу над мюнхенской командой в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).
«Эта победа не была комфортной – эмоционально я разбит. Сегодня я постарел на 10 лет. Это была очень требовательная игра.
Я точно знаю, что мы должны делать [в Мюнхене]. Если выступить не очень хорошо, они могут забить один, два, три гола. Я знаю это. Игроки это знают. Это невероятный результат, но мы должны играть, проявляя характер.
Мы поедем туда, чтобы забивать голы. Это невероятный результат. У меня было ощущение, что на нашем стадионе у нас есть шанс, мы [делаем] здесь нечто особенное в этом сезоне», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Например выйти на решающий матч без опорника и вылететь)
То Месси Корону Мира выиграл 18.12.2022.
То Пеп в шикарном стиле обыграл Баварию и обеспечил практически проход в 1/2.
Сильный удар по твоим комплексам)
во-вторых, ты прав, я действительно хотел чтобы голубой вагон проиграл, но увы - обстоятельства сложились иначе, от чего мне ни холодно, ни жарко, т.к. клуб за который я глорю играет сегодня.
в-третьих, если захочешь обсудить как сыграет сегодня челси - приходи на профильную ветку, я буду там.
Что бы потом потешить себя хейтом, всего чего связано с Барсой и Пепом.
Но увы Должун, придётся довольствоваться тем что есть, а имеем мы то что МС и Барса уровнем выше чем синебус.