Гвардиола после 3:0 с «Баварией»: «Эмоционально я разбит. Сегодня я постарел на 10 лет»

Пеп Гвардиола рассказал о своих эмоциях после матча с «Баварией».

«Манчестер Сити» одержал победу над мюнхенской командой в первом матче 1/4 финала чемпионов (3:0).

«Эта победа не была комфортной – эмоционально я разбит. Сегодня я постарел на 10 лет. Это была очень требовательная игра.

Я точно знаю, что мы должны делать [в Мюнхене]. Если выступить не очень хорошо, они могут забить один, два, три гола. Я знаю это. Игроки это знают. Это невероятный результат, но мы должны играть, проявляя характер.

Мы поедем туда, чтобы забивать голы. Это невероятный результат. У меня было ощущение, что на нашем стадионе у нас есть шанс, мы [делаем] здесь нечто особенное в этом сезоне», – сказал главный тренер « ».