Гвардиола после 3:0 с «Баварией»: «Эмоционально я разбит. Сегодня я постарел на 10 лет»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о своих эмоциях после матча с «Баварией».

«Манчестер Сити» одержал победу над мюнхенской командой в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0). 

«Эта победа не была комфортной – эмоционально я разбит. Сегодня я постарел на 10 лет. Это была очень требовательная игра. 

Я точно знаю, что мы должны делать [в Мюнхене]. Если выступить не очень хорошо, они могут забить один, два, три гола. Я знаю это. Игроки это знают. Это невероятный результат, но мы должны играть, проявляя характер. 

Мы поедем туда, чтобы забивать голы. Это невероятный результат. У меня было ощущение, что на нашем стадионе у нас есть шанс, мы [делаем] здесь нечто особенное в этом сезоне», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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41 комментарий

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Биодудь
Ответ Милан 19
Гвардиола молодец, первый раз меня так удивил, а то я его уже давно физруком считал 🤭 ...
А то что он АПЛ берет каждый год почти тебя не смущало?)
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Биодудь
Ответ Михо
Сити провел идеальный матч, и даже эксперименты Пепа над которыми все шутят, сработали, Стоунз признан лучшим игроком матча, хотя казалось Силва или Холланд должны быть) ну и Упамекано конечно облажался по полной, 2 гола на его совести
Он просто начал эксперименты заранее, Стоунз уже несколько матче опорника играет.
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Милан 19
Гвардиола молодец, первый раз меня так удивил, а то я его уже давно физруком считал 🤭 ...
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Арсен Венгер (копия)
Хэмилтон: «мой п#####»
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alessandroma
Ответ бек саидов
Тебе трудно донести свои мысли с середины таблицы?
А когда следующий матч в ек у каталонского гранда?
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DolJun
Ответ Oleg
Тебе прям жутко не везет в посследние несколько месяцев. То Месси Корону Мира выиграл 18.12.2022. То Пеп в шикарном стиле обыграл Баварию и обеспечил практически проход в 1/2. Сильный удар по твоим комплексам)
олежка, о каком везении речь? ты бегаешь за мной по веткам уже неделю, тебе-ли кого-то упрекать в комплексах?)
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Oleg
Ответ rus_dor_
надеюсь, что все-таки поднимешь кубок с сити, великий!
Главное что бы сам себя не переиграл, а то помним как Пеп это любит делать))
Например выйти на решающий матч без опорника и вылететь)
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Марат Люсьеныч
Ответ Михо
Сити провел идеальный матч, и даже эксперименты Пепа над которыми все шутят, сработали, Стоунз признан лучшим игроком матча, хотя казалось Силва или Холланд должны быть) ну и Упамекано конечно облажался по полной, 2 гола на его совести
а мне очень понравился Грилиш. Я бы его назвал лучшим игроком
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Барсик Юрана
Ответ Михо
Сити провел идеальный матч, и даже эксперименты Пепа над которыми все шутят, сработали, Стоунз признан лучшим игроком матча, хотя казалось Силва или Холланд должны быть) ну и Упамекано конечно облажался по полной, 2 гола на его совести
Зато он съел Месси на ЧМ
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Oleg
Ответ DolJun
во-первых, зачем ты приплетаешь в разговор про плей-офф лч блауграновый середняк? во-вторых, ты прав, я действительно хотел чтобы голубой вагон проиграл, но увы - обстоятельства сложились иначе, от чего мне ни холодно, ни жарко, т.к. клуб за который я глорю играет сегодня. в-третьих, если захочешь обсудить как сыграет сегодня челси - приходи на профильную ветку, я буду там.
Тебе прям жутко не везет в посследние несколько месяцев.
То Месси Корону Мира выиграл 18.12.2022.
То Пеп в шикарном стиле обыграл Баварию и обеспечил практически проход в 1/2.
Сильный удар по твоим комплексам)
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Spiker1606
Ответ Роман
Не теряйся главное после ответного матча и отпишись, когда бавария отлетит )
Не теряйся, когда МСити вылетит от Баварии в ответном матче, а то в прошлом году пропал после ответного матча с Реалом.
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Dimonty
Ответ Михо
Сити провел идеальный матч, и даже эксперименты Пепа над которыми все шутят, сработали, Стоунз признан лучшим игроком матча, хотя казалось Силва или Холланд должны быть) ну и Упамекано конечно облажался по полной, 2 гола на его совести
Мне очень Аке понравился - отлично в обороне сыграл и здорово протаскивал мяч
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DolJun
Ответ бек саидов
Тебе трудно донести свои мысли с середины таблицы?
нет, бек, это тебе трудно осилить ответ длиннее чем в три слова)
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Alematte_Caunnabeau
Ну зачем так драматично кокетничать?)
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бек саидов
Ответ DolJun
во-первых, зачем ты приплетаешь в разговор про плей-офф лч блауграновый середняк? во-вторых, ты прав, я действительно хотел чтобы голубой вагон проиграл, но увы - обстоятельства сложились иначе, от чего мне ни холодно, ни жарко, т.к. клуб за который я глорю играет сегодня. в-третьих, если захочешь обсудить как сыграет сегодня челси - приходи на профильную ветку, я буду там.
Тебе трудно донести свои мысли с середины таблицы?
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гель кристины
Ответ Men77
а почему у Хави , а не например у Роналдиньо? Оба уже не играли в команде ни с Ливером ни с Ромой 🤣
Кройфа еще можно приписать)
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DolJun
Ответ Blaumerc
Как же ты вчера хотел победы Баварии, наверное ты так за Челси не топил давно. Что бы потом потешить себя хейтом, всего чего связано с Барсой и Пепом. Но увы Должун, придётся довольствоваться тем что есть, а имеем мы то что МС и Барса уровнем выше чем синебус.
во-первых, зачем ты приплетаешь в разговор про плей-офф лч блауграновый середняк?
во-вторых, ты прав, я действительно хотел чтобы голубой вагон проиграл, но увы - обстоятельства сложились иначе, от чего мне ни холодно, ни жарко, т.к. клуб за который я глорю играет сегодня.
в-третьих, если захочешь обсудить как сыграет сегодня челси - приходи на профильную ветку, я буду там.
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Кино Музыка
А ведь да, нервы в матче были на грани.
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Men77
Ответ дронреш
Щас у Хави лютые флешбеки с Ромой и Ливерпулем
а почему у Хави , а не например у Роналдиньо? Оба уже не играли в команде ни с Ливером ни с Ромой 🤣
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Blaumerc
Ответ DolJun
развалины в баварии он оставил от машины хайнкеса, которая ему досталась. и это было не 10 лет назад)
Как же ты вчера хотел победы Баварии, наверное ты так за Челси не топил давно.
Что бы потом потешить себя хейтом, всего чего связано с Барсой и Пепом.
Но увы Должун, придётся довольствоваться тем что есть, а имеем мы то что МС и Барса уровнем выше чем синебус.
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Артур Мкртычян
Ответ дронреш
Щас у Хави лютые флешбеки с Ромой и Ливерпулем
Сити это не барса. пешеходов в составе не имеют. барсу было не так трудно сломить. мю потому что Месси и Суарес пешком ходили.
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дронреш
Ответ дронреш
Щас у Хави лютые флешбеки с Ромой и Ливерпулем
Да и у всей барсы
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дронреш
Щас у Хави лютые флешбеки с Ромой и Ливерпулем
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Zakir Hanseidov
Ответ DolJun
чего ж он холанда не поберег?) а вдруг бы сломался парень
Не дождался твоего совета.
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Goofts
К финалу Пепу будет за 100лет
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