Стоунз об игре опорником против «Баварии»: «Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня»

Джон Стоунз рассказал о своей новой позиции на поле.

Защитник « » выполнял функции опорного хавбека в первом матче 1/4 финала чемпионов с «Баварией» (3:0).

«Я учусь играть на других позициях. Это происходит не естественным образом, я постоянно тренируюсь. Стараюсь выражать себя, когда получаю мяч. Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня.

Мы чувствовали себя комфортно на протяжении всего матча, даже к 70-й минуте и после. Оставались спокойны и доверяли выбранному плану», – сказал .