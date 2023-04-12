Стоунз об игре опорником против «Баварии»: «Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джон Стоунз Футбол

Джон Стоунз рассказал о своей новой позиции на поле.

Защитник «Манчестер Сити» выполнял функции опорного хавбека в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0).

«Я учусь играть на других позициях. Это происходит не естественным образом, я постоянно тренируюсь. Стараюсь выражать себя, когда получаю мяч. Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня.

Мы чувствовали себя комфортно на протяжении всего матча, даже к 70-й минуте и после. Оставались спокойны и доверяли выбранному плану», – сказал Стоунз.

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5 комментариев

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Биодудь
Ответ ConorNite
Стоунз был неплох вчера в этой роли, но в любом случае, эти эксперименты Пэпа в столь важных матчах сезона, (особенно в ЛЧ), очень тревожат. Зачем он это делает ? Иногда возникает ощущение, что даже когда Гвардиола проигрывает - он проигрывает себе, а соперник бывает не причем
Стоунз там играет уже довольно продолжительное время и это сейчас основной вариант.
+3
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+3
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moldfan
Очень прилично смотрелся.
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mansur_axe
В следующем сезоне ждём Стоунза на острие атаки.
+8
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ConorNite
Стоунз был неплох вчера в этой роли, но в любом случае, эти эксперименты Пэпа в столь важных матчах сезона, (особенно в ЛЧ), очень тревожат. Зачем он это делает ? Иногда возникает ощущение, что даже когда Гвардиола проигрывает - он проигрывает себе, а соперник бывает не причем
+2
-2
0
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Георгий Шиков
Хороший перфоманс от Стоунза по сезону, а уже казалось, что так и зачехлится на банке
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