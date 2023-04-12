Стоунз об игре опорником против «Баварии»: «Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня»
Джон Стоунз рассказал о своей новой позиции на поле.
Защитник «Манчестер Сити» выполнял функции опорного хавбека в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0).
«Я учусь играть на других позициях. Это происходит не естественным образом, я постоянно тренируюсь. Стараюсь выражать себя, когда получаю мяч. Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня.
Мы чувствовали себя комфортно на протяжении всего матча, даже к 70-й минуте и после. Оставались спокойны и доверяли выбранному плану», – сказал Стоунз.
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