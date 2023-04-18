«Спартак» о 101-летии: «Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов! Желаем крепкого здоровья и долголетия нашим ветеранам и ждем новых ярких побед»
«Спартак» поздравил болельщиков со 101-летием клуба .
«Спартаку» – 101 год! С днем рождения, любимый клуб!
Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов!
Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, сейчас защищающих красно-белые цвета.
Верим и в воспитанников академии имени Федора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.
И, безусловно, мы гордимся верными и преданными красно-белыми болельщиками, которых миллионы по всему миру!
С нашим днем, красно-белые!» – говорится в заявлении «Спартака».
Были и немыслимые падения, но как Спартак играл, когда все сходилось!
Эстетика!
Спартак для меня Дасаев, Хилиятуллин, Черенков, Родионов, Гаврилов, Шавло, Гэсс, Пасулько, Базулев, Цымбаларь, Романцев, Мостовой, Шалимов, Тихонов, Юран, Шмаров(как без него?), Писарев с его голами шедеврами, Радченко, Павлюченко.....
Спартак дарил радость.
Превратиться в клуб-проститутку властей наверное лучшая участь для некоторых, судя по всему.