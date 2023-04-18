«Спартак» о 101-летии: «Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов! Желаем крепкого здоровья и долголетия нашим ветеранам и ждем новых ярких побед»

Теги Спартак премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» поздравил болельщиков со 101-летием клуба .

«Спартаку» – 101 год! С днем рождения, любимый клуб!

Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов!

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, сейчас защищающих красно-белые цвета.

Верим и в воспитанников академии имени Федора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.

И, безусловно, мы гордимся верными и преданными красно-белыми болельщиками, которых миллионы по всему миру!

С нашим днем, красно-белые!» – говорится в заявлении «Спартака». 

Материалы по теме

90 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Игорь Колупанов
Рекорды это да,мне одному первым делом вспомнилось 7-0 в Ливерпуле))))?????
Динамо -Айнтрахт (0-6 ) лучше вспомни
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
С Праздником, стабильной игры и радовать болельщиков!
+35
-9
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Динамо и Спартак с днем основания клуба!
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Болельщик Зенита поздравляет Спартак и Динамо с Юбилеем! Побольше радости от любимых команд,мира и процветания!
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пастух улиток
Всегда днём основания СМ было 19 апреля 1935 года. И вот - уже в 2023 году клубу почему-то 101 год!
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Тайосич
Спартак - действующий обладатель кубка. Мирская слава скоро у Зенита пройдёт, и клуб вернётся туда, где находился 80 лет - на задворки футбольной истории.
Когда Локомотив штамповал кубки через год почему то никто не воспринимал это всерьёз , но стоило разок выиграть Спартаку..
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Artem Piatkov
Ещё 2:8 от киевского Динамо в 2008 году ))
Киев хотя бы серьёзная команда был на момент 2008 года , а вот вылеты в квалификации от Легии, Аека, Санкт-Галена это вехи в истории которые вряд ли у нас кто то переплюнет , ну только Локомотив со своими Аполлонами и Лозанами где то рядом
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Тайосич
Спартак - действующий обладатель кубка. Мирская слава скоро у Зенита пройдёт, и клуб вернётся туда, где находился 80 лет - на задворки футбольной истории.
И да , даже если Зенит ра формируют , отправят в фнл или ещё что я не знаю , он уже останется в истории обладателем Еврокубка , чего спартачку никогда в истории не светит ))))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сосед царя
Ответ Artem Piatkov
Кто выиграл бы от перехода в Азию, так это Спартак) 101 год без Еврокубков и международных трофеев в целом, так хоть бы в Азии что-то выиграли...
Ну не факт....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a-fon
С Днём Рождения родной клуб!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Michael Sh
Комментарий удален модератором
О бунт 5 колёса
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Ответ Игорь Колупанов
Рекорды это да,мне одному первым делом вспомнилось 7-0 в Ливерпуле))))?????
Ты не хотел взять себе никнейм "v ochke", чтоб было Игорь v ochke Колупанов?
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakal
Спартак вроде должен был подарить чемпионство на 100 летие,но подарил нам избавление(ну не до конца) от Заремы. Чтож и на этом спасибо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Ильдар Фарукшин
Динамо сто лет без побед. Вот их юбилей
Да ладно , у людей праздник пусть отмечают , всех адекватных с 100 летием , и конечно с днём рождением Великий Спартак !
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Spartak Forever
1 очко из 18 лучшее достижение торфяной шоблы
Позорный сезон от Зенита очень позорный , но прям такой позор у них был один, сколько их было у Спартака страшно считать , а самых я вон написал выше , а ведь сколько ещё было последних мест в группе лч и ле..
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Ильдар Фарукшин
Динамо сто лет без побед. Вот их юбилей
Да ладно , у людей праздник пусть отмечают , всех адекватных с 100 летием , и конечно с днём рождением Великий Спартак !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Забавно, что у Спартака и Динамо дни рождения в один день. С днем рождения!
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DekiB
Уже больше ста лет все не устают повторять...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Спартак это Спартак! Гордость российского и советского футбола.
Были и немыслимые падения, но как Спартак играл, когда все сходилось!
Эстетика!

Спартак для меня Дасаев, Хилиятуллин, Черенков, Родионов, Гаврилов, Шавло, Гэсс, Пасулько, Базулев, Цымбаларь, Романцев, Мостовой, Шалимов, Тихонов, Юран, Шмаров(как без него?), Писарев с его голами шедеврами, Радченко, Павлюченко.....
Спартак дарил радость.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ответ Юрий Кечко
Спартаковские болельщики реально не понимают как комично выглядит этот неуместный пафос?))
Думаю, этот пафос сформировался годами, а не с помощью властей, без денег народных.

Превратиться в клуб-проститутку властей наверное лучшая участь для некоторых, судя по всему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737..
Спартак поздравляю !, самый народный клуб России ! ☝️👏👏👏
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ Милан 737..
Спартак поздравляю !, самый народный клуб России ! ☝️👏👏👏
Эх, был бы Спартак кроме как народным клубом еще и футбольным клубом. А то с этим совсем плохо стало. 101 год назад наверное ого-го какими футболистами были, а сейчас даже называть так спартаковских игроков - это очень льстить им.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Охотин
Ответ Алексей Антонов
Ничего. Через пару лет всё изменится и Зенит расформируют.
Скорее вас , губки закатай .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Zakal
Спартак вроде должен был подарить чемпионство на 100 летие,но подарил нам избавление(ну не до конца) от Заремы. Чтож и на этом спасибо!
Ну Кубок подарили.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гриша
Ураа
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий