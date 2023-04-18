«Спартак» о 101-летии: «Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов! Желаем крепкого здоровья и долголетия нашим ветеранам и ждем новых ярких побед»

«Спартак» поздравил болельщиков со 101-летием клуба .

« » – 101 год! С днем рождения, любимый клуб!

Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов!

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, сейчас защищающих красно-белые цвета.

Верим и в воспитанников академии имени Федора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.

И, безусловно, мы гордимся верными и преданными красно-белыми болельщиками, которых миллионы по всему миру!

С нашим днем, красно-белые!» – говорится в заявлении «Спартака».