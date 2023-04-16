Билялетдинов о санкциях от Зеленского: «Фиолетово максимально»

Теги Спартак Локомотив Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Политика Матч ТВ Владимир Зеленский Футбол

Динияр Билялетдинов, комментируя санкции Владимира Зеленского, сказал, что ему фиолетово.

Президент Украины ввел санкции против ряда российских спортсменов.

Помимо Билялетдинова, попали футболисты Игорь Акинфеев и Юрий Газинский, фигурист Марк Кондратюк, гимнаст Артур Далалоян, хореограф и тренер по фигурному катанию Илья Авербух и многие другие.

«Фиолетово максимально. Не интересуюсь этим», – сказал бывший футболист сборной России, «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона».

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140 комментариев

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Владимир Ш
Ответ Сергей Орлов
Нет.
Теперь понял, спасибо.
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Rio de Janeiro
Ответ Batt Monner
Да, с Чехословакией было аналогично. Но неуемные амбиции настроили всех гитлерфирштейнеров против художника. В итоге Германия потеряла все
Клишированные аналогии, тем более настолько глупые, показывают лишь вашу стадию отрицания за которой непременно последует принятие и чем больше вы будете жить в своей мимикрии желаний, тем больнее вам будет принимать эту самую реальность)
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Сергей Орлов
Ответ Владимир Ш
Не совсем так. Пока они заморожены копится долг (нет возможности оплатить налоги , коммуналку), а вот за долги пустят с молотка
Нет.
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Дубок
Дедушка старый, ему всё равно
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Ваня Кабанов
Ответ Игорь Новиков
Претензия именно в том, кого он оправдывает. Не надо делать вид, что вы глупее, чем есть на самом деле. зачем вам это?)
А в чем все же претензия то? или он должен оправдывать ВСУ? Я просто не наблюдаю логики в ваших словах, ещё зачем-то глупым меня завуалированно назвали... Игорь, вы, как и я, сидите на спортсе уже кучу лет, более того, болеете тоже за Зенит. Лучше меня разбираетесь в футболе, за что я вас уважаю, в этом плане пишете много интересных вещей. Но, почти Господи, вы ни черта не смыслите в политике. Может, к печали, а может, кстати, и к лучшему, кто знает?
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ТимаМанЮнайтед
Ответ Саша Пушкин
Помнится Соловьев тоже смеялся, когда сначала попал в украинские списки. Затем опубликовали списки ЕС, кальку с украинских списков, и ему стало не до смеха и он бомбил в прямом эфире о потере своих итальянских приусадебных участков в проклятой Европе. Газманов тоже в подобном ключе отличился. Как он публично страдал из-за квартир за бугром. Собственно, и в диалоге Пригожина, созданном нейросетью, говорится примерно об этом. Да и вообще популярное выражение из крымского 2014-го года:"Санкции нам только на пользу!" перестало звучать. А ведь сколько в нем было пафоса.
Тоже фиолетово
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Вася Жучкин
Ответ Savarona25
После украинских санкций потом часто следуют европейские и прочие. Тут уж явно не фиолетово может быть.
Причем когда Россия вводит свои санкции, это действительно выглядит, как шутка. Премьер-министр Канады вряд ли сильно огоочится из-за того, что не сможет купить квартиру в Калуге или отдохнуть на курортах краснодарского края
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Batt Monner
Ответ Rio de Janeiro
Для вас это Судеты 2.0 а для нас Косово.Кстати, мир спокойно смирился и жил с Крымом в составе России.Так будет и дальше)
Да, с Чехословакией было аналогично. Но неуемные амбиции настроили всех гитлерфирштейнеров против художника. В итоге Германия потеряла все
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Ваня Кабанов
Ответ Mc'Arenko
Где ты сейчас находишься?
С бергамотом
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Aleksandr Struzhkov
Ответ deadjoker
Особенно порадовали санкции против мандрыкина. Чувак на каталке ездит, а враг Украины
а потом окажется что он не в аварию попал и стал инвалидом а поехал на Украину и получил пулю и теперь прикован к постели
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Ваня Кабанов
Ответ Mc'Arenko
Где ты сейчас находишься?
дома, чай пью
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Александр Сачков
Ответ Саша Пушкин
Помнится Соловьев тоже смеялся, когда сначала попал в украинские списки. Затем опубликовали списки ЕС, кальку с украинских списков, и ему стало не до смеха и он бомбил в прямом эфире о потере своих итальянских приусадебных участков в проклятой Европе. Газманов тоже в подобном ключе отличился. Как он публично страдал из-за квартир за бугром. Собственно, и в диалоге Пригожина, созданном нейросетью, говорится примерно об этом. Да и вообще популярное выражение из крымского 2014-го года:"Санкции нам только на пользу!" перестало звучать. А ведь сколько в нем было пафоса.
И что, после санкций Соловьёв изменился? Как топил за наших, так и топит.
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Александр Сачков
Ответ alwes
Да хоть на катафалке, враги они в каталке враги.
Такими темпами скоро санкции наложат и на тех, кто уже в катафалке прокатился и на кладбище упокоился.
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Rio de Janeiro
Ответ Batt Monner
Как думаешь, Гитлер в 42 часто вспоминал, что за Судеты ему ничего не было
Для вас это Судеты 2.0 а для нас Косово.Кстати, мир спокойно смирился и жил с Крымом в составе России.Так будет и дальше)
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генгбенг
Ответ Savarona25
После украинских санкций потом часто следуют европейские и прочие. Тут уж явно не фиолетово может быть.
в что биляш сделал!?
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Ильнур Хасанов
Ответ yamkino1974
137 «крупных» предприятий стоимостью более 100 млн. Рублей? Это каждое «крупное» предприятие за 1.100.000 евро! Итого- 150 млн евро! Офигеть как много!! Как зарплата у Роналду за год.
А Роналду что несет полезного для Европы ? Он что то создает ? Эти предприятия дадут средства к существованию тысячам людей.
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Кирилл Шарапов
Ответ riverman1980
Во первых, Соловьев пропагандист, его нахождение в санкционном списке ЕС имеет хоть какое то обьяснение. А за что ЕС введет санкции против Косторной, например, которая даже в сборную не попадает? Если это случится, то только подтвердит правоту кремлевской пропаганды, что ЕС борется не с Путиным, а со всеми гражданами РФ. Во-вторых, какие могут быть активы в ЕС у Косторной, которая здесь живет в обычной многоэтажке? И самое главное показательно, что такие как ты радуются санкциями против граждан своей же страны, которые к политике Путина не имеют никакого отношения. А потом удивляетесь почему к вам в стране такое отношение.
А ЕС вводили санкции против Косторной? Вроде же только Зеленский. Да и то там запрет на въезд и предпринимательскую деятельность. Или я пропустил что-то?
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Strepto
Ответ Уся Ваткин
Фиолетолетдинов
Опупеть, 150 лайков от вашей диаспоры...
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Pigmalion
Ответ SadButTrue
Например Икея, Макдональдс, Кока-Кола, практически весь автопром, авиапромышленность. Жить стало лучше, жить стало веселее!
Из этих понастоящему только ИКЕА ушла ж.
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Batt Monner
Ответ Rio de Janeiro
На соловьёва всем пофиг.А что там по 2014 и Крыму? По полуострову вообще никаких серьёзных санкций не было.Запад спокойно проглотил его возвращение на Родину
Как думаешь, Гитлер в 42 часто вспоминал, что за Судеты ему ничего не было
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Саша Пушкин
Ответ Rio de Janeiro
На соловьёва всем пофиг.А что там по 2014 и Крыму? По полуострову вообще никаких серьёзных санкций не было.Запад спокойно проглотил его возвращение на Родину
Да главное, что по заверению телевизора, санкции только на пользу.
Только потом почему-то за призыв к введению санкций ввели уголовную статью.
Россия- страна контрастов!
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Pigmalion
Ответ SadButTrue
Ст 354 Публичные призывы в СМИ к ведению агрессивной войны. До 5 лет. Ст 280 Публичные призывы в СМИ к экстремизму (неоднократно призывал ставить к стенке и расстреливать либералов и активных противников войны). До 5 лет. Ст 282 Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. До 5 лет.
Но ведь в Прекрасной России Будущего статьи УК, угрощающие людям тюрьмой за слова, будут отменены.
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Владимир Ш
Ответ Сергей Орлов
Никакой "потери" нет, активы просто заморожены. Юридических оснований для их отъёма просто не существует.
Не совсем так. Пока они заморожены копится долг (нет возможности оплатить налоги , коммуналку), а вот за долги пустят с молотка
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SadButTrue
Ответ Бродяга-симпатяга
В 2022 году Россия ввела в эксплуатацию 137 крупных промышленных предприятий, цехов и производственных линий стоимостью более 100 млн каждое Верховная рада Украины одобрила однополые браки
Например Икея, Макдональдс, Кока-Кола, практически весь автопром, авиапромышленность. Жить стало лучше, жить стало веселее!
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Кертавеш Фернандо
это только начало...
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