Динияр Билялетдинов, комментируя санкции Владимира Зеленского, сказал, что ему фиолетово.

Президент Украины ввел санкции против ряда российских спортсменов.

Помимо Билялетдинова, попали футболисты Игорь Акинфеев и Юрий Газинский, фигурист Марк Кондратюк, гимнаст Артур Далалоян, хореограф и тренер по фигурному катанию Илья Авербух и многие другие.

«Фиолетово максимально. Не интересуюсь этим», – сказал бывший футболист сборной России, « », « » и «Эвертона».