Билялетдинов о санкциях от Зеленского: «Фиолетово максимально»
Динияр Билялетдинов, комментируя санкции Владимира Зеленского, сказал, что ему фиолетово.
Президент Украины ввел санкции против ряда российских спортсменов.
Помимо Билялетдинова, попали футболисты Игорь Акинфеев и Юрий Газинский, фигурист Марк Кондратюк, гимнаст Артур Далалоян, хореограф и тренер по фигурному катанию Илья Авербух и многие другие.
«Фиолетово максимально. Не интересуюсь этим», – сказал бывший футболист сборной России, «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона».
Только потом почему-то за призыв к введению санкций ввели уголовную статью.
Россия- страна контрастов!