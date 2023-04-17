Непомнящий о Дзюбе: «Лучший центрфорвард РПЛ. Не думаю, что он озабочен капитанской повязкой в «Локо». Он и без этого главный в раздевалке и на поле»
Валерий Непомнящий назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим в Мир РПЛ.
«То, что Артем Дзюба – один из лидеров сегодняшнего «Локомотива», – однозначно. Не думаю, что он озабочен получением капитанской повязки, но все может быть. По крайней мере, он полностью подходит на роль капитана. Он ведь и без повязки главный в раздевалке и на поле.
За небольшой промежуток забил уже шесть мячей, сегодня сделал три голевые передачи, очень хорошо двигался на синтетическом газоне, будто молодой. Не могу сказать, что я восхищен его игрой, но могу отметить, что на данный момент он лучший центральный нападающий в российском чемпионате», – сказал бывший тренер ЦСКА.
И то что он в, 34 года разрывает нашу бедную лигу