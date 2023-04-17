Непомнящий о Дзюбе: «Лучший центрфорвард РПЛ. Не думаю, что он озабочен капитанской повязкой в «Локо». Он и без этого главный в раздевалке и на поле»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Непомнящий Футбол

Валерий Непомнящий назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим в Мир РПЛ.

«То, что Артем Дзюба – один из лидеров сегодняшнего «Локомотива», – однозначно. Не думаю, что он озабочен получением капитанской повязки, но все может быть. По крайней мере, он полностью подходит на роль капитана. Он ведь и без повязки главный в раздевалке и на поле.

За небольшой промежуток забил уже шесть мячей, сегодня сделал три голевые передачи, очень хорошо двигался на синтетическом газоне, будто молодой. Не могу сказать, что я восхищен его игрой, но могу отметить, что на данный момент он лучший центральный нападающий в российском чемпионате», – сказал бывший тренер ЦСКА.

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23 комментария

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Amalfitano
Черчесов и Дзюба самые захейтенные персонажи российского футбола, но так совпало, что именно они и люди с которыми будут отождевляться наши футбольные успехи. Они колючие, быдлова, с характером. И именно эти качества давали и дают результат. И таких как Дзюба не видать. Всё больше морковных котлет и стейков из авокадо.
+19
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+19
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Amalfitano
Ответ Тиджани Бабангида
«Не могу сказать, что я восхищен его игрой, но могу отметить, что на данный момент он лучший центральный нападающий в российском чемпионате» - и это скорее беда нашего чемпионата. Молодые центрфорварды в сильных лигах проявляет себя просто фантастически
Пример молодых центрфорвардов в Германии, Италии, Испании, Англии можно в студию? А то у Италии, Испании, Германии столько молодых центрфорвардов, что в их сборных играют одни старики или натурализованные. А во внутренних чемпионатах среди бомбардиров я не видел молодых. Про Францию специально не пишу. Там Африка подпитывает чемпионат так обильно, что молодых там каждый год много.
+4
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Константин Эсперов
Ответ Amalfitano
Черчесов и Дзюба самые захейтенные персонажи российского футбола, но так совпало, что именно они и люди с которыми будут отождевляться наши футбольные успехи. Они колючие, быдлова, с характером. И именно эти качества давали и дают результат. И таких как Дзюба не видать. Всё больше морковных котлет и стейков из авокадо.
Приятного аппетита Семаку
+3
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Superkenguroo
Держит Бару в тонусе теперь
+2
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Фут.Боль
Ответ dima.lol193@yandex.ru
В чем успех? Чемпионство с Зенитом, 0 трофеев с другими командами, 0 выигрываемых евротрофеев, трофеев на уровне сборных? Или выход в 1/4 финала чм, где 120 минут у своих ворот стояли и чемпионство с ференцварошом в чемпе где нет соперников?
У остальных сплошь выигранные ЛЧ,чемпионства и золотые мячи же.
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baydos
Ну результативность и вправду отличная тут не поспоришь.
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baydos
Да и еще если посмотреть на просто отвратную статистику по передачам за весь сезон...1 место Сперцян с 8 передачами на данный момент, у рукастого уже 4.
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Фут.Боль
Ответ SLEVIN
остальные причем тут, речь о России. и успехами тут не пахнет
Так я россиян и имею ввиду. На фоне Дзюбы остальные хуже, вот и все.
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Фут.Боль
Ответ dima.lol193@yandex.ru
Он такой же ноль как и все получается, но есть условный Головин, который играет в топ 5 чемпионатов и делает 7+7 за неполный сезон, и он большего добился да свою неполную карьеру
И чего он такого выдающегося добился? Или 7+7 во Франции это прямо космос какой-то? К Головину лично отношусь очень хорошо, он молодец.
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Артур Бикбулатов
Ответ Кирилл.С-Пб
Да, полено переживает очередную молодость )
Из полена сделали Буратино)
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Amalfitano
Ответ SLEVIN
холланд, гонсалвеш, осимен, да их кучи. стрелки заканчивай переводить
Опуп5нно. Нпзвал двух уникумов и Гонсалвеша который НЕ цв.)) Где они эти кучи если в атаке у Испании играет нападающий который забил меньше 10 мячей в этом сезоне, у Италии натурализованный аргентинец а у немцев супер форвард из Вердера который только к 27 годам был вызван в сборную. Кучи у него. И назвал по одному игроку из разных чемпионатов.
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dima.lol193@yandex.ru
Ответ Фут.Боль
У остальных сплошь выигранные ЛЧ,чемпионства и золотые мячи же.
Он такой же ноль как и все получается, но есть условный Головин, который играет в топ 5 чемпионатов и делает 7+7 за неполный сезон, и он большего добился да свою неполную карьеру
0
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Александр Шейфер
Ответ dima.lol193@yandex.ru
В чем успех? Чемпионство с Зенитом, 0 трофеев с другими командами, 0 выигрываемых евротрофеев, трофеев на уровне сборных? Или выход в 1/4 финала чм, где 120 минут у своих ворот стояли и чемпионство с ференцварошом в чемпе где нет соперников?
Кубок с Ростовом брал
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Илья Матвеев
Ответ dima.lol193@yandex.ru
В чем успех? Чемпионство с Зенитом, 0 трофеев с другими командами, 0 выигрываемых евротрофеев, трофеев на уровне сборных? Или выход в 1/4 финала чм, где 120 минут у своих ворот стояли и чемпионство с ференцварошом в чемпе где нет соперников?
потому что всё познаётся в сравнении. Дзюба за чуть более матчей чем у Александра Соболева за Спартак забил чуть меньше, учитывай бесконечные аренды Дзюбы, где он тащил мёртвые команды. Оказалось что Дзюба может выдерживать уровень играя вместе с Халком, что не происходит у Соболева с Пробегом
И то что он в, 34 года разрывает нашу бедную лигу
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