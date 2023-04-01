Салах забил в четырех матчах против «Ман Сити» за сезон. Мохамед стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в выездных матчах в эпоху АПЛ

Теги Ливерпуль Майкл Оуэн Манчестер Сити премьер-лига Англия Иан Раш Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах забивал голы в четырех матчах против «Манчестер Сити» в этом сезоне. 

Сегодня форвард «Ливерпуля» открыл счет в игре против «горожан» в рамках 29-го тура АПЛ (1:1, первый тайм). Ранее в этом сезоне египтянин поражал ворота «Сити» в матче За Суперкубок Англии (3:1), в 11-м туре АПЛ (1:0) и в игре 1/8 финала Кубка лиги (2:3). 

Салах стал первым игроком «Ливерпуля» с сезона-1986/87, которому удалось отличиться в четырех матчах против одного соперника в течение одного сезона. В том сезоне Иан Раш забивал голы в в пяти играх против «Эвертона». 

Кроме того, Мохамед стал лучшим бомбардиром «красных» в выездных матчах в эпоху Премьер-лиги – он забил 55 голов на чужих полях и опередил по этому показателю Майкла Оуэна

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 

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3 комментария

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Вазген, друг Мхитаряна.
Наверное после матча потребует повышения зарплаты с угрозой уйти в другую команду
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Konstantin Meerov
Величайший форвард в истории Ливера. Далгишы и прочие Оуэны с Фаулерами не стоят его пяток.
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ConorNite
Даже несмотря на ухудшившуюся по сравнению с другими сезонами результативность, человек держит стабильно высокий уровень.
Как же он был когда-то близок к Интеру. Мерзкая Фиорентина преградила путь его перехода к нам
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