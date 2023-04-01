Салах забил в четырех матчах против «Ман Сити» за сезон. Мохамед стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в выездных матчах в эпоху АПЛ

забивал голы в четырех матчах против « » в этом сезоне.

Сегодня форвард «Ливерпуля» открыл счет в игре против «горожан» в рамках 29-го тура АПЛ (1:1, первый тайм). Ранее в этом сезоне египтянин поражал ворота «Сити» в матче За Суперкубок Англии (3:1), в 11-м туре (1:0) и в игре 1/8 финала Кубка лиги (2:3).

Салах стал первым игроком « » с сезона-1986/87, которому удалось отличиться в четырех матчах против одного соперника в течение одного сезона. В том сезоне Иан Раш забивал голы в в пяти играх против «Эвертона».

Кроме того, Мохамед стал лучшим бомбардиром «красных» в выездных матчах в эпоху Премьер-лиги – он забил 55 голов на чужих полях и опередил по этому показателю .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».