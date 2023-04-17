Лапочкин о словах Клотета: «Профессия клоуна уважаемая, но выражение обидное. Тренер должен понести наказание – нужно уважать футбол, защищать судей»

Сергей Лапочкин считает, что Пепа Клотета нужно дисквалифицировать за оскорбление судьи.

Во время матча 23-го тура Мир РПЛ против « » тренер « » был удален в концовке первого тайма. После удаления Клотет назвал арбитра Павла Шадыханова «клоуном».

«Профессия клоуна уважаемая, но мы понимаем, в каком контексте это слово было сказано тренером. Это обидное выражение, тренер должен понести наказание.

КДК РФС должен достойно оценить эти слова в виде дисквалификации. Мы должны уважать наш футбол, защищать судей», – сказал экс-арбитр ФИФА.

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента РФС, грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей , а также штраф на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.