Лапочкин о словах Клотета: «Профессия клоуна уважаемая, но выражение обидное. Тренер должен понести наказание – нужно уважать футбол, защищать судей»
Сергей Лапочкин считает, что Пепа Клотета нужно дисквалифицировать за оскорбление судьи.
Во время матча 23-го тура Мир РПЛ против «Спартака» тренер «Торпедо» был удален в концовке первого тайма. После удаления Клотет назвал арбитра Павла Шадыханова «клоуном».
«Профессия клоуна уважаемая, но мы понимаем, в каком контексте это слово было сказано тренером. Это обидное выражение, тренер должен понести наказание.
КДК РФС должен достойно оценить эти слова в виде дисквалификации. Мы должны уважать наш футбол, защищать судей», – сказал экс-арбитр ФИФА.
Согласно статье 95 дисциплинарного регламента РФС, Клотету грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей РПЛ, а также штраф на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Но судья все равно достоин цирковой уважаемой. Два удаления у Спартака, тогда как именно в Торпедо было больше кандидатов, и главное более достойных.
2 пенальти этот чудак не заметил, только вар его просветил.
Торпедовца за опасный подкат сзади не удалил в первом тайме, а дальше... во втором тайме все свистел в одну сторону, давая возможность сравнять счет.
18 номер Торпедо наговорил судье на 5 красных карточек на поле и в подтрибунном помещении, даже больше, чем жесты их тренера...., а в ответ получил похлопывание по плечу от судьи.
Клоун - это ещё мягко сказано, вафля и позорище.