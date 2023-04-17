Лапочкин о словах Клотета: «Профессия клоуна уважаемая, но выражение обидное. Тренер должен понести наказание – нужно уважать футбол, защищать судей»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации Торпедо КДК РФС Сергей Лапочкин Павел Шадыханов Матч ТВ Пеп Клотет Футбол

Сергей Лапочкин считает, что Пепа Клотета нужно дисквалифицировать за оскорбление судьи.

Во время матча 23-го тура Мир РПЛ против «Спартака» тренер «Торпедо» был удален в концовке первого тайма. После удаления Клотет назвал арбитра Павла Шадыханова «клоуном».

«Профессия клоуна уважаемая, но мы понимаем, в каком контексте это слово было сказано тренером. Это обидное выражение, тренер должен понести наказание.

КДК РФС должен достойно оценить эти слова в виде дисквалификации. Мы должны уважать наш футбол, защищать судей», – сказал экс-арбитр ФИФА.

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента РФС, Клотету грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей РПЛ, а также штраф на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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23 комментария

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Maxim Printsev
Три пенальти за тайм конечно звучит как работа клоуна, но в конкретном матче именно Торпедо постаралось.
Но судья все равно достоин цирковой уважаемой. Два удаления у Спартака, тогда как именно в Торпедо было больше кандидатов, и главное более достойных.
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Дмитрий
Так ведь судьи и так под лучшей защитой в лиге. Забирают очки у команд, отдыхают пару игр и снова в строю. И так многократно. Еще сплоченнее шайку в РФС не найти.
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+6
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Пако
Прав или не прав в своих эмоциях Пеп Клотет, но в итоге он подвёл свою команду и спасибо ему никто не скажет.
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Алар
Шадыханов, конечно, не клоун, а он просто психологически неустойчив: поставил три пенальти, а потом перепугался до смерти и решил компенсировать торпедовцам негатив, удалив двух игроков Спартака. Пускай не в цирк идет работать, а на... или детей судить!
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Александр Жуков
А что Пеп не правильно сказал, Шадыханов клоун 🤡 и есть
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Petr Denisov
Такое "судейство" создаёт искусственную интригу в матче.

2 пенальти этот чудак не заметил, только вар его просветил.

Торпедовца за опасный подкат сзади не удалил в первом тайме, а дальше... во втором тайме все свистел в одну сторону, давая возможность сравнять счет.

18 номер Торпедо наговорил судье на 5 красных карточек на поле и в подтрибунном помещении, даже больше, чем жесты их тренера...., а в ответ получил похлопывание по плечу от судьи.

Клоун - это ещё мягко сказано, вафля и позорище.
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Александр Павлов
Напрашивается вопрос. А кто нас оградит от существующего судейского произвола?
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Кирилл.С-Пб
Клоун как-то непривычно. Обычно называют по-другому...
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Andrew Petrov
складывается впечатление,что удаления тренеров за слова и другие поступки поставленно на поток и это нужно как то прекратить,им(судьям) только жезла и погон не хватает похоже
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d.xoxlov
Так день цирка был, поздравил человека с профессиональным праздником. Чего докопались?
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Ильдар Фарукшин
Так то верно сказал. Вчера Аршавин тоже с ним так же отнёсся. Клоун. Передача с Чердаком больше на цирк похожа. Если рейтинги падают меняют ведущего. Но газпром платит. Им насрать на всё, а мне на них
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Иван Правспарт
Тренер сам повёл себя как клоун полез на забор начал метаться таких надо наказывать или лечить как хотите.
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Ковид 07.10.52
За правду будет страдать тренер...так на Руси с древних лет заведено...
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sibscan
Российские судьи по определению кроты и клоуны. Чтобы доказать обратное они должны очень постараться. В этом году почти никто не смог. У кого-то есть кандидаты в нормальные судьи?
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инок
За клоуна слишком большое удаление дали, хотя это комплимент в принципе для всех российских арбитров..)
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Александр Жуков
Только когда паросята завизжат, что против них заговор, я вспомню этот матч
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Valentin Kompaneytsev
КДК рассмотрит дело о плевке и без мер взыскания не оставит.
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RSI
Лапочкин знает, что такое быть клоуном))
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Дмитрий
Так ведь судьи и так под лучшей защитой в лиге. Забирают очки у команд, отдыхают пару игр и снова в строю. И так многократно. Еще сплоченнее шайку в РФС не найти.
🤣🤣🤣
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Максим Максюша
Ответ Дмитрий
Так ведь судьи и так под лучшей защитой в лиге. Забирают очки у команд, отдыхают пару игр и снова в строю. И так многократно. Еще сплоченнее шайку в РФС не найти.
Чел, как ты думаешь, только в России так происходит? Только в России судьи ошибаются? Сколько можно ныть о судействе в России, если буквально в каждом чемпионате в каждом туре происходят ошибки судей?
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