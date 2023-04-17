«Три пенальти за тайм – перебор, конечно. Если ставишь один, потом второй, то третий-то куда?» Защитник «Торпедо» Самсонов о матче со «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Торпедо Артем Самсонов 1989 Павел Шадыханов Футбол

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов оценил судейство в матче со «Спартаком».

В 23-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 2:1. За первый тайм главный арбитр Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота «Торпедо».

«Первые два пенальти видел мельком – в первом моменте была рука, от головы нашего игрока мяч попал нашему же футболисту в локоть. Не знаю, честно говоря, ставится такое или нет. В моем же случае, наверное, пенальти был: я чуть-чуть не успел и открытыми шипами попал по ноге соперника. В этом моменте мне нужно было выручать команду – два игрока «Спартака» могли пробить по воротам. Но получилось не очень аккуратно. Ну, были и были эти пенальти.

Но, конечно, три пенальти за тайм – это перебор. Мне кажется, что в других чемпионатах такого нет. По крайней мере, я не видел. Если ставишь один, потом второй, то третий-то куда? Если это пограничный какой-то момент, то не надо ставить, я считаю. Это портит игру, уходит слишком много времени», – сказал Самсонов.

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60 комментариев

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charly_54
Это что за новые правила такие?
+143
-5
+138
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charly_54
Забивать больше одного гола за тайм много, один забили и перерыв сразу че бегать то
+69
-4
+65
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Pelerin
Ахахаха... так вот что он думал, ломая ногу Бальде)
+65
-3
+62
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Алексей Ненахов
Ответ charly_54
Это что за новые правила такие?
Торпедовкие )не больше пенальти ща тайм
+46
-4
+42
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Дмитрий Агалаков
Самсонов должен быть рад, что его не удалили. Рассуждения про количество пенальти - это бред.
+31
-3
+28
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Tigo_Volchara93
Зачем брать у этого быдло-игрока интервью.
У него на лице написано быдляк, смотрел его видео-интервью, так он 3 слова связать не может, бэ мэ да и только
+29
-2
+27
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RusSt
Нормас подход. Это не мы много фолили это судья много ставил
+17
-1
+16
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Maxximus
В чем перебор? Если нарушений нет, тогда линчевать судью. А нарушите правила 5 раз в штрафной за тайм, будет 5 пенальти.
+16
-2
+14
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Kloufinger
10 раз нарушит в штрафной - будет 10 пенальти. Нет понятия «много» или «мало». 🤦🏻‍♂️
+11
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Mechel**
В фнл такого не будет, потерпи немного
+10
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mnogokotin-
Ответ Tigo_Volchara93
Зачем брать у этого быдло-игрока интервью. У него на лице написано быдляк, смотрел его видео-интервью, так он 3 слова связать не может, бэ мэ да и только
а как он возмущался этому пенальти )) сам сыграл в ногу вместо мяча и бегал орал )
+10
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S<>M
Самсонов, тебе только в дворовом корте играть
+10
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Алар
Насмешил) Как количество пенальти может влиять на их назначение? Пенальти либо были, либо их не было. Но если были, то их надо назначить.
+8
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Арсений Хлебосыров
Ответ charly_54
Это что за новые правила такие?
Оптом дешевле, первый пенальти за первый фол, второй пенальти за второй фол, а третий пенальти только за четвёртый фол🤣
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Пользователь Имени
"Выручать команду...". Ты в кость игроку прыгаешь, а выручать это пытаться траекторию удара заблокировать. Спасибо судье бы сказал за доигранный матч.
Но судья видимо такой же категорией мыслил, три пенальти уже перебор, второй тайм судил что-то своё, но не футбол на поле
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Pelerin
Ответ d.xoxlov
Прямо-таки "ломая"? Он сам встал и пошёл после фола.
Не цепляйтесь к словам. Самсонов, может, и не хотел ломать ногу, но его прыжок мог сломать ногу при худших обстоятельствах. Он от этого не страховался - совершил безрассудный фол на КК.
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Илья Храбров
Самосонов ещё, наверное, удивляется, когда за три углововых подряд пенальти на дают))
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Тайосич
Ну да, ведь больше 2х пенальти нельзя назначать, даже если идут прямой ногой и шипами в голень.
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Dr.Gebbelsss
в правилах не сказано про лимиты на пенальти)
вы бы лучше не фолили в своей штрафной так часто)
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Пользователь Имени
"Выручать команду...". Ты в кость игроку прыгаешь, а выручать это пытаться траекторию удара заблокировать. Спасибо судье бы сказал за доигранный матч. Но судья видимо такой же категорией мыслил, три пенальти уже перебор, второй тайм судил что-то своё, но не футбол на поле
За прыжок прямой вноги не дал красную,но зато жёлтых раздал где по ошибки.где за нес портивное.Литвинов с Мартинсев меньше заслужили удаление.Судья поплыл.
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Евгениий
Тебя вообще удалять надо было после 2 пенальти. Куда ты летел прямой ногой в штрафной?
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arspurs9
Самсонов вообще радоваться должен. В одном моменте ему не дают чистейшую красную (вероятно, просто пожалел), в другом судья идет на принцип и удаляет Мартинса за аплодисменты после судейской же ошибки.
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Ильдар Фарукшин
Кто знал Самосонова до игры с Спартаком и тренера Пепа?
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Denis Lebedev
Если один раз сфолил в штрафной площади, потом второй, то третий-то куда?
+4
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Andy Tucker
Ответ Анатолий Слюта
Московские команды цска динамо локомотив и спартак получили право в этом туре 6 пенальти пробивать . А все ли они были легитимны. Куда то пропала былая словоохотливость некоторых спецов -или вы герои только о других поговорить.
с питерскими даже самому Ростову пенальти не разрешили бить. Это впервые такое
+3
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