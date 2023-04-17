«Три пенальти за тайм – перебор, конечно. Если ставишь один, потом второй, то третий-то куда?» Защитник «Торпедо» Самсонов о матче со «Спартаком»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов оценил судейство в матче со «Спартаком».

В 23-м туре Мир « » обыграл « » со счетом 2:1. За первый тайм главный арбитр назначил три пенальти в ворота «Торпедо».

«Первые два пенальти видел мельком – в первом моменте была рука, от головы нашего игрока мяч попал нашему же футболисту в локоть. Не знаю, честно говоря, ставится такое или нет. В моем же случае, наверное, пенальти был: я чуть-чуть не успел и открытыми шипами попал по ноге соперника. В этом моменте мне нужно было выручать команду – два игрока «Спартака» могли пробить по воротам. Но получилось не очень аккуратно. Ну, были и были эти пенальти.

Но, конечно, три пенальти за тайм – это перебор. Мне кажется, что в других чемпионатах такого нет. По крайней мере, я не видел. Если ставишь один, потом второй, то третий-то куда? Если это пограничный какой-то момент, то не надо ставить, я считаю. Это портит игру, уходит слишком много времени», – сказал .