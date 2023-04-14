Тухель об ответной игре с «Ман Сити» в ЛЧ после 0:3: «В футболе почти нет невозможного. «Бавария» хочет взять реванш»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель заявил о желании взять реванш у «Манчестер Сити».

19 апреля «Бавария» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов примет «Манчестер Сити». Первая встреча закончилась победой англичан 3:0.

«Нужно сохранять концентрацию. Это может показаться невыполнимой задачей, но в футболе почти нет ничего невозможного. У меня такое чувство, что мы полны сил перед ответным матчем и хотим взять реванш.

Мы хорошо тренировались, теперь нам нужен хороший результат завтра [против «Хоффенхайма»]», – сказал тренер «Баварии».

30 комментариев

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jonnysilverhand01
Ответ Александр Зубков
Хорошо подумал?
Так это железо
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Иван Иванов
Ответ Добрый Ретроград
Меня зовут Аня! Десять лет я делала мужчинам маникюр. А вчера узнала, что это не маникюр.
Чивоооо ляяяяя???? 🤨
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Пирс Морган
Ответ Александр Зубков
А кого? Чупо мать его Мотинга? Нет ЦН. Мюллер хоть олицетворение Баварии сегодня. Всего себя отдаст.
Ну да, задачка не из легких
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Иван Иванов
Ответ Футбол_это_жизнь
Даёшь упамекано в опорники!
Даёшь Упамекано в скамеечники!
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Александр Зубков
Ответ Пирс Морган
Про первую часть согласен, но Мюллер такой темп игры бы не потянул)
А кого? Чупо мать его Мотинга? Нет ЦН. Мюллер хоть олицетворение Баварии сегодня. Всего себя отдаст.
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artem saribekyan
Три года Бавария забьет. Будут бить пенальти. Боавари пройдет дальше...
В Манчестере у них просто не заладилось; кто-то в ,,Мерсе" фильтры не поменял...
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Андрей-ДК
то что Бавария победит, лично я уверен. но вот устроит ли разница мячей? но будет интересно!
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Виталий Ан
Ответ psixyec
По-русски читать умеешь? Речь идет о проивостоянии Боруссии с Баварией.
Внятней про личку надо писать! По русски. И вообще если ты берешь противостояние двух тренеров, странно не брать общий расклад. При том что Тухель достаточно не плохо показал себя в это аспекте.
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Александр Зубков
Ответ Александр Зубков
Хорошо подумал?
и свой проход поставь, раз такой пацанчик рисковый.
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Пирс Морган
Ответ Александр Зубков
Ну да реванш. Сане, Мане и х пойме . А Мюллер на скамейке.
Про первую часть согласен, но Мюллер такой темп игры бы не потянул)
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Number_2
Можно отыграться, если в высокий прессинг… против сити, угу)
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Добрый Ретроград
Меня зовут Аня! Десять лет я делала мужчинам маникюр.

А вчера узнала, что это не маникюр.
+2
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Александр Зубков
Ответ jonnysilverhand01
3-0 и реванш ? Я бы жену и ребенка поставил на проход Сити дальше
Хорошо подумал?
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XavIniesta2008-2015
Даже несмотря на счёт, ничего не будет кончено до финального свистка. Бавария очень опасна в Мюнхене
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psixyec
Ответ Виталий Ан
Как же ты глубоко ошибаешься. Тухель взял ЛЧ с Челси против МанСити. Не стоит писать что вздумается, хотяб проверь в гугле. Это не одна победа над Сити, есть еще.
По-русски читать умеешь? Речь идет о проивостоянии Боруссии с Баварией.
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Добрый Ретроград
Ответ Ноно Гомес
Скорее Челси камбэк сделает чем Бавария))
Может каминг-аут?
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Ноно Гомес
Скорее Челси камбэк сделает чем Бавария))
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Barca_mania
Ага, будет ещё один разгром. Этот Сити не остановить💪
+4
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Виталий Ан
Ответ psixyec
Ага, расскажешь. Помню я, как твоя Боруссия играла в последний сезон перед увольнением – хуже был только физрук Петер Бош! Да и в личках ни одной победы не было, если не ошибаюсь. Короче максимум ничья тут, баварка сделала харакири, убрав Нагельсмана.
Как же ты глубоко ошибаешься. Тухель взял ЛЧ с Челси против МанСити.
Не стоит писать что вздумается, хотяб проверь в гугле. Это не одна победа над Сити, есть еще.
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Пирс Морган
Может быть победа и будет, но три мяча не отыграете
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jonnysilverhand01
3-0 и реванш ? Я бы жену и ребенка поставил на проход Сити дальше
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-5
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Aibek Mak
В теории конечно возможен камбэк, и это не выглядит фантастикой. Другое дело что соперник реально играет как машина и навряд ли отдаст фору в три мяча. Но повторюсь что шансы хоть и мизерные но есть. Я думаю немцы выиграют матч но хватит ли этого для прохода большой вопрос
+3
-2
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udiekemen
Сити уже не отдаст)
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Александр Зубков
Ну да реванш. Сане, Мане и х пойме . А Мюллер на скамейке.
+12
-1
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Футбол_это_жизнь
Даёшь упамекано в опорники!
+3
0
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