Тухель об ответной игре с «Ман Сити» в ЛЧ после 0:3: «В футболе почти нет невозможного. «Бавария» хочет взять реванш»

Томас Тухель заявил о желании взять реванш у «Манчестер Сити».

19 апреля « » в ответном матче 1/4 финала чемпионов примет « ». Первая встреча закончилась победой англичан 3:0.

«Нужно сохранять концентрацию. Это может показаться невыполнимой задачей, но в футболе почти нет ничего невозможного. У меня такое чувство, что мы полны сил перед ответным матчем и хотим взять реванш.

Мы хорошо тренировались, теперь нам нужен хороший результат завтра [против «Хоффенхайма»]», – сказал тренер «Баварии».