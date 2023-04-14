Тухель об ответной игре с «Ман Сити» в ЛЧ после 0:3: «В футболе почти нет невозможного. «Бавария» хочет взять реванш»
Томас Тухель заявил о желании взять реванш у «Манчестер Сити».
19 апреля «Бавария» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов примет «Манчестер Сити». Первая встреча закончилась победой англичан 3:0.
«Нужно сохранять концентрацию. Это может показаться невыполнимой задачей, но в футболе почти нет ничего невозможного. У меня такое чувство, что мы полны сил перед ответным матчем и хотим взять реванш.
Мы хорошо тренировались, теперь нам нужен хороший результат завтра [против «Хоффенхайма»]», – сказал тренер «Баварии».
В Манчестере у них просто не заладилось; кто-то в ,,Мерсе" фильтры не поменял...
А вчера узнала, что это не маникюр.
Не стоит писать что вздумается, хотяб проверь в гугле. Это не одна победа над Сити, есть еще.