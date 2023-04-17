Шупо-Мотинг вернулся в общую группу «Баварии». Выход в старте на игру с «Ман Сити» под вопросом

Эрик-Максим Шупо-Мотинг может сыграть за «Баварию» против «Манчестер Сити».

Как сообщает Kicker, форвард приступил к тренировкам с командой с сегодняшнего дня. Он пропустил последние три матча мюнхенцев из-за проблем с коленом.

При этом возможность выхода нападающего на игру с «горожанами» в в стартовом составе остается под вопросом.

Против «Ман Сити» может сыграть 17-летний , чье выступление в матче с «Хоффенхаймом» (1:1) 15 апреля сочли многообещающим.

в текущем сезоне забил 10 голов за 18 игр в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

« » примет « » 19 апреля. Первая четвертьфинальная игра завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан.