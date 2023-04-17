Шупо-Мотинг вернулся в общую группу «Баварии». Выход в старте на игру с «Ман Сити» под вопросом
Эрик-Максим Шупо-Мотинг может сыграть за «Баварию» против «Манчестер Сити».
Как сообщает Kicker, форвард приступил к тренировкам с командой с сегодняшнего дня. Он пропустил последние три матча мюнхенцев из-за проблем с коленом.
При этом возможность выхода нападающего на игру с «горожанами» в Лиге чемпионов в стартовом составе остается под вопросом.
Против «Ман Сити» может сыграть 17-летний Матис Тель, чье выступление в матче с «Хоффенхаймом» (1:1) 15 апреля сочли многообещающим.
Шупо-Мотинг в текущем сезоне забил 10 голов за 18 игр в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Бавария» примет «Ман Сити» 19 апреля. Первая четвертьфинальная игра завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан.
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