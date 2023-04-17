Шупо-Мотинг вернулся в общую группу «Баварии». Выход в старте на игру с «Ман Сити» под вопросом

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрик-Максим Шупо-Мотинг Матис Тель Футбол

Эрик-Максим Шупо-Мотинг может сыграть за «Баварию» против «Манчестер Сити».

Как сообщает Kicker, форвард приступил к тренировкам с командой с сегодняшнего дня. Он пропустил последние три матча мюнхенцев из-за проблем с коленом.

При этом возможность выхода нападающего на игру с «горожанами» в Лиге чемпионов в стартовом составе остается под вопросом.

Против «Ман Сити» может сыграть 17-летний Матис Тель, чье выступление в матче с «Хоффенхаймом» (1:1) 15 апреля сочли многообещающим.

Шупо-Мотинг в текущем сезоне забил 10 голов за 18 игр в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Бавария» примет «Ман Сити» 19 апреля. Первая четвертьфинальная игра завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан.

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13 комментариев

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Эркинбек Апаканов
У Баварии появился шанс)))
+15
-1
+14
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superduper
У Баварии есть шансы пройти сити. Я верю.
+20
-7
+13
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Пирс Морган
- Шупо-Мотинг, выйдешь отыгрывать 3:0?
- Все под вопросом
+8
-3
+5
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Андрей Хенто
Ответ Макс Кидалов
Кто бы мог подумать несколько лет назад что Чупо Мотинг станет незаменимым и ключевым игроком Баварии, без которого Бавария сразу рассыпалась в лч. Жаль в сборную Бразилии его не вызвали на ЧМ, им как раз такого напа не хватало
Шура-Мотинг вообще-то камерунец и за сборную выступает.
+5
-1
+4
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Артур Мкртычян
Ответ superduper
У Баварии есть шансы пройти сити. Я верю.
🤣
+7
-5
+2
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superduper
Ответ Артур Мкртычян
да все понятно, за соломинку хватаетесь.
Просто новоиспечённым или даже молодым болельщикам сити это не понять
+2
0
+2
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TravenS
Ответ Макс Кидалов
Кто бы мог подумать несколько лет назад что Чупо Мотинг станет незаменимым и ключевым игроком Баварии, без которого Бавария сразу рассыпалась в лч. Жаль в сборную Бразилии его не вызвали на ЧМ, им как раз такого напа не хватало
Какая Бразилия 🤦‍♂️
+2
-1
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Артур Мкртычян
Ответ superduper
Просто новоиспечённым или даже молодым болельщикам сити это не понять
да все понятно, за соломинку хватаетесь.
+3
-2
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mrkmbai
Кто если не Чупинатор?
+1
-1
0
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superduper
Ответ Артур Мкртычян
🤣
Просто новоиспечённым или даже молодым болельщикам сити это не понять
+3
-3
0
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