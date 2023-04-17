У Салаха 7 голов в 7 последних матчах АПЛ за «Ливерпуль», сегодня – дубль «Лидсу». Жота забил первые голы в сезоне
Мохамед Салах забил 7 раз за последние 7 матчей за «Ливерпуль» в чемпионате Англии.
Форвард оформил дубль в игре 31-го тура АПЛ против «Лидса» (5:1, второй тайм).
Начиная с 1 марта египтянин также отличился в играх с «Вулверхэмптоном» (1 гол), «Манчестер Юнайтед» (2), «Манчестер Сити» (1) и «Арсеналом» (1).
В игре с «Лидсом» первые два гола в сезоне забил и полузащитник Диогу Жота. Ему потребовалось 20 матчей.
Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь, Жоты – тут.
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