У Салаха 7 голов в 7 последних матчах АПЛ за «Ливерпуль», сегодня – дубль «Лидсу». Жота забил первые голы в сезоне

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лидс Мохамед Салах Диогу Жота Футбол

Мохамед Салах забил 7 раз за последние 7 матчей за «Ливерпуль» в чемпионате Англии.

Форвард оформил дубль в игре 31-го тура АПЛ против «Лидса» (5:1, второй тайм).

Начиная с 1 марта египтянин также отличился в играх с «Вулверхэмптоном» (1 гол), «Манчестер Юнайтед» (2), «Манчестер Сити» (1) и «Арсеналом» (1).

В игре с «Лидсом» первые два гола в сезоне забил и полузащитник Диогу Жота. Ему потребовалось 20 матчей.

Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь, Жоты – тут.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Салах даже в худшем сезоне Ливерпуля при Клоппе показывает свой класс. При всем уважении и любви к Мане, но не был он лучше Салаха никогда, и клуб правильно поступил, сделав ставку на египтянина.
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
И по мнению хейтеров это он бросил играть
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
glavredaktor
Ответ DonBrazzo
Мане тоже был не хуже, может не лучше Салаха. Место Ливерпуля в таблице об этом тоже указывает...
Мане был хуже, объективно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
See what
Опять назабивали 4 лишних гола, когда у команды между 7:0 и 6:1 матчи 0:1 0:0 2:2., то ясно, что всё не в порядке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Давид Agabekyan
И по мнению хейтеров это он бросил играть
Эти же сверхразумы когда то писали, что Салах игрок одного сезона))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ DonBrazzo
Мане тоже был не хуже, может не лучше Салаха. Место Ливерпуля в таблице об этом тоже указывает...
Я вот помню бесчисленные промахи Мане с убойных позиций, кривые пасы в потенциально голевых моментах. Да, Салах тоже не идеален, но как игрок он гораздо умнее и надёжнее, чем немного импульсивный Садио. Тем не менее, никто заслуги Мане не отрицает, он был шикарен в Ливерпуле и внёс огромный вклад в успехи команды.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Египетская сила
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Андрей Хенто
Мане наверняка уже и сам не рад, что решил попробовать для себя что-то новое.
Вполне возможно. Он, конечно, легенда клуба, но назад пути уже нет, свой выбор он сделал. Атака Ливерпуля полностью укомплектована на годы вперёд, и потенциал там просто огромный, если травмы не помешают.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abu Ibrahim
Ответ Андрей Хенто
Мане наверняка уже и сам не рад, что решил попробовать для себя что-то новое.
Думаю контракт на 60 млн за 3 года его утешает .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artūras Grigas
Ответ Давид Agabekyan
И по мнению хейтеров это он бросил играть
Он игрок одного сезона...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eftomolgy
Ответ Арман Мартиросян
Эти же сверхразумы когда то писали, что Салах игрок одного сезона))
Игрок шести сезонов :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Арман Мартиросян
Салах даже в худшем сезоне Ливерпуля при Клоппе показывает свой класс. При всем уважении и любви к Мане, но не был он лучше Салаха никогда, и клуб правильно поступил, сделав ставку на египтянина.
Мане наверняка уже и сам не рад, что решил попробовать для себя что-то новое.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий