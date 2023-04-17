Из-за Fan ID клубам сложнее продавать билеты – нужно ждать разрешения Минцифры. В «Зените» надеются на «снятие ненужных барьеров»

Клубы Мир РПЛ испытывают сложности с реализацией билетов из-за введения Fan ID.

Как информирует «Business FM Петербург», раньше продажу можно было начинать сразу после публикации календаря. Теперь же необходимо сперва дожидаться, когда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций даст разрешение.

Так, « » пришлось прождать три дня, чтобы получить возможность реализовывать билеты на игру с «Динамо» (22 апреля). Согласно оценкам экспертов, такие паузы ведут к потере примерно 8 тысяч покупателей, то есть речь может идти о миллионах рублей.

В пресс-службе действующих чемпионов России сообщили, что «рассчитывают на упрощение процедуры и снятие ненужных барьеров».

Ситуацию также прокомментировал бывший генеральный директор петербуржцев Илья Черкасов.

«Если туда-сюда сейчас шататься с точки зрения принятых решений, давать какие-то отсрочки, давать права отдельным клубам или идти на уступки людям, не желающим обзаводиться Fan ID, то это просто дискредитация всей идеи. И это будет делать процесс более длительным и, соответственно, более болезненным.

Как известно, хвост надо купировать сразу, а не по кусочкам. Раз уж систему внедрили, надо привыкать», – заявил экс-менеджер клуба.

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