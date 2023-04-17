Из-за Fan ID клубам сложнее продавать билеты – нужно ждать разрешения Минцифры. В «Зените» надеются на «снятие ненужных барьеров»

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес болельщики Динамо Москва Илья Черкасов Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

Клубы Мир РПЛ испытывают сложности с реализацией билетов из-за введения Fan ID.

Как информирует «Business FM Петербург», раньше продажу можно было начинать сразу после публикации календаря. Теперь же необходимо сперва дожидаться, когда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций даст разрешение.

Так, «Зениту» пришлось прождать три дня, чтобы получить возможность реализовывать билеты на игру с «Динамо» (22 апреля). Согласно оценкам экспертов, такие паузы ведут к потере примерно 8 тысяч покупателей, то есть речь может идти о миллионах рублей.

В пресс-службе действующих чемпионов России сообщили, что «рассчитывают на упрощение процедуры и снятие ненужных барьеров».

Ситуацию также прокомментировал бывший генеральный директор петербуржцев Илья Черкасов.

«Если туда-сюда сейчас шататься с точки зрения принятых решений, давать какие-то отсрочки, давать права отдельным клубам или идти на уступки людям, не желающим обзаводиться Fan ID, то это просто дискредитация всей идеи. И это будет делать процесс более длительным и, соответственно, более болезненным.

Как известно, хвост надо купировать сразу, а не по кусочкам. Раз уж систему внедрили, надо привыкать», – заявил экс-менеджер клуба.

Fan ID и трибуны: антирекорды «Динамо» и «Факела», рекорды «Ростова» и «Урала», грусть на «Торпедо» – «Спартак»

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37 комментариев

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Пашка Келейников
Вот и привыкайте как нибудь сами там
+96
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+96
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Петроград
Я в который раз напоминаю: Черкасов - это тот человек, который сказал, что аншлаги на Петровском - это его недоработка.
+52
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+52
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Аталанта расправила плечи
Оформление Fan ID кажется неудобным? Мы приняли ваши жалобы и внедрили инновационный бюрократический подход в других цифровых документах! Товарищу военкому достаточно просто поставить галочку в цифровом реестре и не нужно бумажной волокиты, подтверждений, потраченного времени! Мы Вас слышим!
+38
0
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CSKA_AC Milan
Терюшков сказал, что ФАН-Уйди никого не в чем не ограничивает. Хотите сказать, что депутат врёт?
+19
0
+19
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инок
Продолжайте обязательно писать про посещаемость. Читать статистику по зрителям интереснее чем сама РПЛ.
+17
-1
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Abriel
Ответ Пашка Келейников
Вот и привыкайте как нибудь сами там
Сколько угодно, но без меня! Фанат не Преступник!
+11
0
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Sekor
Причем тут паузы и оформление...
Вообще что ли не понимают о чем речь или дурака включают?
+11
-1
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BaltikaSPb
«Зениту» пришлось прождать три дня, чтобы получить возможность реализовывать билеты на игру с «Динамо»
====================
Студентам и социальным работникам пришлось прождать три дня прежде чем они получили свою трудовую тыщу за поход на стадион ?
Тут явная недоработка товарищи!
Все на борьбу с волюнтаризмом и бюрократией!
+13
-3
+10
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Sarumian
Рабское мышление. Сказали - надо делать.

Нормальный человек спросит для чего вели это ***** ?
- Для безопасности и т.д.

Хорошо. Статистику покажите за последние 5 лет. Сколько было массовых драк со смертельным исходом (и т.д.) ?

Что-то мне подсказывает, что статистика стремится к нулю.

Можно сравнить с драками по "синей лавочки"", ДТП, и т.д.

Это ***** вводят по другим причинам, не связанным с безопасностью.

Если в голове есть зачатки разума, то догадаться несложно.

Подписал это ***** товарищ - "большой учёный", который за свои слова не отвечает. Вот и думайте, размышляйте.
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Злобный Конь
Ответ Петроград
Я в который раз напоминаю: Черкасов - это тот человек, который сказал, что аншлаги на Петровском - это его недоработка.
А Трактовенко вроде как уехал в Австралию,подальше от этого безумия,и сейчас какой то клуб там спонсирует.
К тому же Черкасов раньше работал в Мариинском театре,и там отметился тоже скандалом - разные цены на билеты были для россиян и иностранцев . Вроде что то такое,ну это давно было ,лет 20 назад.
+8
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Spartakus1984
Ответ ЗЕНИТ65
Посмотри статистику по штрафам от КДК. Сколько раньше оштрафовали клубы за поведение болельщиков, фаеры, матерные кричалки и тд, и сколько сейчас.
А с файерами нельзя бороться другими способами?С помощью полиции,стюардов,плохо значит на досмотрах работают.Да и можно наверное было договориться с фанатскими организованными движениями, которые в состоянии у себя внутри сами порядок навести,сели бы и обсудили,мы отменяем фан айди вам,но не каких файеров,и думаю фанаты согласились бы.Но Сейчас уже речь не о файерах,нас пытаются убедить,что фан айди принят в связи с СВО.
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Петроград
Ответ Злобный Конь
А Трактовенко вроде как уехал в Австралию,подальше от этого безумия,и сейчас какой то клуб там спонсирует. К тому же Черкасов раньше работал в Мариинском театре,и там отметился тоже скандалом - разные цены на билеты были для россиян и иностранцев . Вроде что то такое,ну это давно было ,лет 20 назад.
Чистая правда про Мариинский.
У нас история была. Знакомый шотландец хотел пойти в Мариинку, но дикие деньги платить не хотел. Решено было косить под россиянина. А так как у него всё на лбу написано, его стали тренировать отвечать, кто он есть. Дома он повторял "Я - хохол", "Я - чечен" и что-то ещё. Убедительнее всего получалось первое. Так и отправился, но поразить виртуозным владением диалектом не успел - билетёрши развернули его едва завидев на входе. Пришлось платить х5.
+4
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kenny_182
Ну, миллионы рублей, фигня. Вассерман ща насобирает, покроют дыру, всё норм будет.
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ CSKA_AC Milan
Терюшков сказал, что ФАН-Уйди никого не в чем не ограничивает. Хотите сказать, что депутат врёт?
Да!
+4
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ЦСКА1960
Ответ ЗЕНИТ65
Посмотри статистику по штрафам от КДК. Сколько раньше оштрафовали клубы за поведение болельщиков, фаеры, матерные кричалки и тд, и сколько сейчас.
Сейчас клубы терпят убытки с низкой посещаемостью гораздо больше, чем из-за штрафов.
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Водяра
Ваши барьеры, ваши проблемы.
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Макс Y-O-Y
Ответ ЗЕНИТ65
Вопрос в другом. Почему клуб должен платить штрафы за каких-то придурков? Они же сами за себя платить не хотят. А с Fan ID свою рожу не спрячешь. Именно этого боятся противники Fan ID.
ого, оказывается камеры не работают ?
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Павел Васильев
Кому они подарят мой абон за 40 тыщ на следующий сезон?
+1
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Vince Papale
Этот футбол только для вас уже для нормальных людей которые не оформляют этот очередной пропуск на стадион в своей стране для своих граждан. Надеюсь люди не сломаются и не будут ходить у нас тут все таки не АПЛ не ЛА лига.
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Сергей Бабиков
Купил на Динамо как появились в продаже. Позже купил на мясо и Краснодар.
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Spartakus1984
идти на уступки людям(с). Ну вот вместо тысячи слов...А ты если хочешь привыкай.
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ЗЕНИТ65
Так и было. Покупал билеты на Динамо и на госуслугах они появились только через три дня. Правда, Зенит предупредил, что такое возможно.
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MichaelBluth
Ответ Петроград
Чистая правда про Мариинский. У нас история была. Знакомый шотландец хотел пойти в Мариинку, но дикие деньги платить не хотел. Решено было косить под россиянина. А так как у него всё на лбу написано, его стали тренировать отвечать, кто он есть. Дома он повторял "Я - хохол", "Я - чечен" и что-то ещё. Убедительнее всего получалось первое. Так и отправился, но поразить виртуозным владением диалектом не успел - билетёрши развернули его едва завидев на входе. Пришлось платить х5.
Килт забыл снять?
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Stt
Откуда то наросло большое количество людей, которым надо купировать хвосты. И лучше всего сразу по шею.
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a2wai
Когда-нибудь они догадаются убрать РПЛ из списка соревнований, где нужен фан уйди.
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