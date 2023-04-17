Из-за Fan ID клубам сложнее продавать билеты – нужно ждать разрешения Минцифры. В «Зените» надеются на «снятие ненужных барьеров»
Клубы Мир РПЛ испытывают сложности с реализацией билетов из-за введения Fan ID.
Как информирует «Business FM Петербург», раньше продажу можно было начинать сразу после публикации календаря. Теперь же необходимо сперва дожидаться, когда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций даст разрешение.
Так, «Зениту» пришлось прождать три дня, чтобы получить возможность реализовывать билеты на игру с «Динамо» (22 апреля). Согласно оценкам экспертов, такие паузы ведут к потере примерно 8 тысяч покупателей, то есть речь может идти о миллионах рублей.
В пресс-службе действующих чемпионов России сообщили, что «рассчитывают на упрощение процедуры и снятие ненужных барьеров».
Ситуацию также прокомментировал бывший генеральный директор петербуржцев Илья Черкасов.
«Если туда-сюда сейчас шататься с точки зрения принятых решений, давать какие-то отсрочки, давать права отдельным клубам или идти на уступки людям, не желающим обзаводиться Fan ID, то это просто дискредитация всей идеи. И это будет делать процесс более длительным и, соответственно, более болезненным.
Как известно, хвост надо купировать сразу, а не по кусочкам. Раз уж систему внедрили, надо привыкать», – заявил экс-менеджер клуба.
Fan ID и трибуны: антирекорды «Динамо» и «Факела», рекорды «Ростова» и «Урала», грусть на «Торпедо» – «Спартак»
Вообще что ли не понимают о чем речь или дурака включают?
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Студентам и социальным работникам пришлось прождать три дня прежде чем они получили свою трудовую тыщу за поход на стадион ?
Тут явная недоработка товарищи!
Все на борьбу с волюнтаризмом и бюрократией!
Нормальный человек спросит для чего вели это ***** ?
- Для безопасности и т.д.
Хорошо. Статистику покажите за последние 5 лет. Сколько было массовых драк со смертельным исходом (и т.д.) ?
Что-то мне подсказывает, что статистика стремится к нулю.
Можно сравнить с драками по "синей лавочки"", ДТП, и т.д.
Это ***** вводят по другим причинам, не связанным с безопасностью.
Если в голове есть зачатки разума, то догадаться несложно.
Подписал это ***** товарищ - "большой учёный", который за свои слова не отвечает. Вот и думайте, размышляйте.
К тому же Черкасов раньше работал в Мариинском театре,и там отметился тоже скандалом - разные цены на билеты были для россиян и иностранцев . Вроде что то такое,ну это давно было ,лет 20 назад.
У нас история была. Знакомый шотландец хотел пойти в Мариинку, но дикие деньги платить не хотел. Решено было косить под россиянина. А так как у него всё на лбу написано, его стали тренировать отвечать, кто он есть. Дома он повторял "Я - хохол", "Я - чечен" и что-то ещё. Убедительнее всего получалось первое. Так и отправился, но поразить виртуозным владением диалектом не успел - билетёрши развернули его едва завидев на входе. Пришлось платить х5.