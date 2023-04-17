Дзюба о Fan ID: «Надо найти золотую середину, либо убрать этот закон вообще»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Артем Дзюба высказался о Fan ID в российском футболе.

— Из-за ухода «Виража», хоть у меня с ними не очень хорошие отношения, надо отдать должное, не буду уподобляться им, мне кажется, их не хватает игрокам. Заменять их на барабаны и оркестры – ошибка!

Круто будет, если будут приходить живые люди, даже если они ведут себя иногда неадекватно, но они тем самым выплескивают эмоции и поддерживают команду. Я считаю, что фанаты должны ходить.

Сейчас очень сильно обсуждается тема Fan ID — думаю, сейчас разберутся, потому что фанатов надо возвращать. Здесь две стороны медали, ведь паспорт болельщика не всем дают: одним легко его оформить, а другим – ультрас – не дают, как я понял. Думаю, надо найти золотую середину, либо убрать этот закон вообще.

— Ты считаешь, что Fan ID могут убрать?

— Я думаю, да, почему нет? Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло. Давайте теперь, откровенно, сделаем так, чтобы фанаты приходили на стадионы. Когда заполняются полные трибуны, это кайф для всех, мы же играем для болельщиков, для этого и нужно это делать! Сейчас все об этом говорят – и депутаты, и все остальные. Может, это можно как-то сделать? – сказал нападающий «Локомотива».

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17 комментариев

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three hundred bucks
"Делайте хорошо, а нехорошо не делайте", подытожил Дзюба
+64
-3
+61
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Romeo Yankovich
убрать нужно не конкретно этот закон, а тех, кто его придумывает, принимает и подписывает. есть куда больше вредительских закон, который конкретная шайка порадила. и это не предел. так что проблема не в конкретном законе, а их творцах
+59
-10
+49
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kilo_gilo
Ответ Romeo Yankovich
убрать нужно не конкретно этот закон, а тех, кто его придумывает, принимает и подписывает. есть куда больше вредительских закон, который конкретная шайка порадила. и это не предел. так что проблема не в конкретном законе, а их творцах
Но-но-но! Как это убрать тех, кто придумывает, принимает, подписывает?! Своих не бросаем!
+26
-3
+23
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Ярослав Гордеев
Как-то обтекаемо большинство высказывается. Ну понимают они проблему, ну предлагают найти консенсус.. но что это меняет? Ничего, тупой трёп ни о чём. Народ требует отмены этого позорного закона, а не поиск альтернативных зажиманий с меньшим для населения ущербом. До тех пор идите в попу
+14
0
+14
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olander
Ответ Romeo Yankovich
убрать нужно не конкретно этот закон, а тех, кто его придумывает, принимает и подписывает. есть куда больше вредительских закон, который конкретная шайка порадила. и это не предел. так что проблема не в конкретном законе, а их творцах
На святое замахнулся. На скрепу.
+2
0
+2
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Marcus-light
Когда образуется дыра в бюджете, так быстро отменят. А пока есть что пилить - как?
+3
-2
+1
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olander
#дзюбанаш!
+1
0
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Pitts
Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло.

Это про бизнес как бы формулировка. Разве нет?

Как закон может "не пойти"? :) Или это закон, или эксперимент над обществом.
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wlad wasew
Го на мтв, там без дураков скучно. Один Вовка остался.
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Meeeshel Bibikoff
Ответ Romeo Yankovich
убрать нужно не конкретно этот закон, а тех, кто его придумывает, принимает и подписывает. есть куда больше вредительских закон, который конкретная шайка порадила. и это не предел. так что проблема не в конкретном законе, а их творцах
вы бы были осторожны. ибо такое могут и за сепаратизм принять эти "приёмщики"
+1
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Romeo Yankovich
Ответ Meeeshel Bibikoff
вы бы были осторожны. ибо такое могут и за сепаратизм принять эти "приёмщики"
ну клеймо "иноагента" в конечном итоге знак качества.
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Romeo Yankovich
Ответ olander
На святое замахнулся. На скрепу.
тут даже с намёком на измену родине высказался. лучше бы мусолил, а не критиковал
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