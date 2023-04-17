Дзюба о Fan ID: «Надо найти золотую середину, либо убрать этот закон вообще»

Артем Дзюба высказался о Fan ID в российском футболе.

— Из-за ухода «Виража», хоть у меня с ними не очень хорошие отношения, надо отдать должное, не буду уподобляться им, мне кажется, их не хватает игрокам. Заменять их на барабаны и оркестры – ошибка!

Круто будет, если будут приходить живые люди, даже если они ведут себя иногда неадекватно, но они тем самым выплескивают эмоции и поддерживают команду. Я считаю, что фанаты должны ходить.

Сейчас очень сильно обсуждается тема Fan ID — думаю, сейчас разберутся, потому что фанатов надо возвращать. Здесь две стороны медали, ведь паспорт болельщика не всем дают: одним легко его оформить, а другим – ультрас – не дают, как я понял. Думаю, надо найти золотую середину, либо убрать этот закон вообще.

— Ты считаешь, что Fan ID могут убрать?

— Я думаю, да, почему нет? Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло. Давайте теперь, откровенно, сделаем так, чтобы фанаты приходили на стадионы. Когда заполняются полные трибуны, это кайф для всех, мы же играем для болельщиков, для этого и нужно это делать! Сейчас все об этом говорят – и депутаты, и все остальные. Может, это можно как-то сделать? – сказал нападающий « ».