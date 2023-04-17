Директор «Оренбурга» о поле: «Не в аграрном комплексе работаем, давайте за футбол говорить»
Спортивный директор «Оренбурга» призвал обсуждать футбол, а не качество поля команды.
Ранее о поле «Оренбурга» критически высказывались главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и его супруга Дарья.
«Мы находимся на Южном Урале, у нас 7 месяцев зима. 15 числа была предыгровая тренировка, у нас снег выпал, минусовая температура.
Есть климатические зоны, где можно иметь натуральное качественное поле. У нас голландское поле, которое сделано по особой системе, чтобы оно было приближено к натуральному газону. Для качественного футбола, для нашего региона это идеальное поле. Другого просто не будет.
Рестарт чемпионата – на юге, в Ростове, вы видели поле. Матч сборной перенесли из Сочи. На юге нет качественных полей. Только в Краснодаре и в Санкт-Петербурге великолепные поля, на которых можно не бить и бороться, а играть в интересный футбол.
Мы своим полем довольны, считаем его качественным. Если у нас все поля будут как у «Зенита» и «Краснодара» – тогда можно нам какие-то вопросы задавать.
Галактионов говорил после матча: «Сильная команда, очень важная победа». А многие выходят и говорят за что-то другое. Давайте за футбол говорить, мы не в аграрном комплексе работаем», – заявил Дмитрий Андреев.
«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»
Очевидно, Дмитрий Андреев работает в Министерстве Культуры...
Я вам не скажу за всю Одессу –
Вся Одесса очень велика ...
Но и Молдаванка, и Пересыпь
Обожают Костю моряка.
Рыбачка Соня как-то в мае,
Причалив к берегу баркас,
Сказала Косте: «Все вас знают,
А я так вижу в первый раз»
В ответ, достав «Казбека» пачку,
Сказал ее Костя с холодком:
«Вы интересная чудачка,
Но дело, видите ли, в том»:
.
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И да- бесит знатно.
Как же вы ЕГЭ сдаете на 100%, не могу понять...