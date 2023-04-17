Директор «Оренбурга» о поле: «Не в аграрном комплексе работаем, давайте за футбол говорить»

Теги Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Оренбург Краснодар Дмитрий Андреев стадион Газовик Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Спортивный директор «Оренбурга» призвал обсуждать футбол, а не качество поля команды.

Ранее о поле «Оренбурга» критически высказывались главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и его супруга Дарья.

«Мы находимся на Южном Урале, у нас 7 месяцев зима. 15 числа была предыгровая тренировка, у нас снег выпал, минусовая температура.

Есть климатические зоны, где можно иметь натуральное качественное поле. У нас голландское поле, которое сделано по особой системе, чтобы оно было приближено к натуральному газону. Для качественного футбола, для нашего региона это идеальное поле. Другого просто не будет.

Рестарт чемпионата – на юге, в Ростове, вы видели поле. Матч сборной перенесли из Сочи. На юге нет качественных полей. Только в Краснодаре и в Санкт-Петербурге великолепные поля, на которых можно не бить и бороться, а играть в интересный футбол.

Мы своим полем довольны, считаем его качественным. Если у нас все поля будут как у «Зенита» и «Краснодара» – тогда можно нам какие-то вопросы задавать.

Галактионов говорил после матча: «Сильная команда, очень важная победа». А многие выходят и говорят за что-то другое. Давайте за футбол говорить, мы не в аграрном комплексе работаем», – заявил Дмитрий Андреев.

«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»

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42 комментария

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Анатолий Дмитриевич
все, кто употребляют предлог "за" в подобных случаях, вы вообще из какой дыры вылезли?)
+87
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Pelerin
"за футбол говорить"

Очевидно, Дмитрий Андреев работает в Министерстве Культуры...
+42
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Владимир Лапин
По правилам русского языка следует употреблять словосочетание "говорить О футболе". За футбол говорят украинцы, например.
+37
-4
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Nikita Nikitin
Говорить "за футбол". Гопнег детектед.
+15
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Vladimir Dagger
Ответ МТБ
Дык, у вас и с футболом не очень, если шо так
Ну как бы получше чем у доброй половины клубов)
+10
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Diablosax
Футбол что, живой, чтобы ЗА него говорить?! Можно говорить О и Про, позорище. "За жизнь" туда же. Одесситы хреновы
+8
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Sekor
Учите русский язык, уважаемый...для начала.
+9
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+6
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Алексей Александрович
Обязательное заморское слово "аграрном" использовать? Можно сказать земледельческом
+7
-1
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Чётко_как_чечётка
Ну что, кто пояснит за поле?
+5
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Красная стрела
Ответ Анатолий Дмитриевич
все, кто употребляют предлог "за" в подобных случаях, вы вообще из какой дыры вылезли?)
Такое чувство, что мода какая-то пошла. Именно этот и прошлый год. Как и все говорят «от слова совсем».
+5
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Плацкарт Вагоныч
«За футбол! За жизнь!» и опрокинул стопочку
+3
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TroBro
Ответ TheSportNik
Но если у вас зима 7 месяцев зима, то играйте в хоккей с мячом и шайбой, а для футбола стройте стадион, как в Санкт-Петербурге с крышей. Что ноги футболистам ломать ради чиновников Оренбурга- это слишком. Убрать клуб в фнл и пусть там развлекаются, а лучше в 2 лигу.
В Бразилии Атлетико Паранаэнсе играет на искусственном поле. Им тоже в хоккей переходить?
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Яхай-Бле
Чапи вышел из чата
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Евгений Кучер
Ответ Анатолий Дмитриевич
все, кто употребляют предлог "за" в подобных случаях, вы вообще из какой дыры вылезли?)
такие директора нынче...
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ktibr
Ответ Анатолий Дмитриевич
все, кто употребляют предлог "за" в подобных случаях, вы вообще из какой дыры вылезли?)
это некий рос. суржик, который сформировался под влиянием южных областей Рос. Империи. "
Я вам не скажу за всю Одессу –
Вся Одесса очень велика ...
Но и Молдаванка, и Пересыпь
Обожают Костю моряка.

Рыбачка Соня как-то в мае,
Причалив к берегу баркас,
Сказала Косте: «Все вас знают,
А я так вижу в первый раз»

В ответ, достав «Казбека» пачку,
Сказал ее Костя с холодком:
«Вы интересная чудачка,
Но дело, видите ли, в том»:
.
.
"
И да- бесит знатно.
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Артем Хан
Ответ Анатолий Дмитриевич
все, кто употребляют предлог "за" в подобных случаях, вы вообще из какой дыры вылезли?)
О предлогах говорят на уроках Русского языка , не в школе работаем , давайте ЗА футбол говорить ! )))
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TroBro
Ответ TheSportNik
Конечно, но только хоккей на траве, есть такой спорт, тоже на ковре играть можно.
Пиши в Бразильскую конфедерацию футбола. Заодно в МЛС, Швейцарию, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Финляндию, Казахстан. Всех в хоккей
+2
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samarskij-kuzmich
Ответ Только Крылья
Комментарий удален модератором
Да, это то самое ))) Плюс.
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Ответ Ursa7
Накопи да построй. Делов то
Когда переходили на "осень -весна" , то клялись-божились, что настроят манежей да каааак разовьют футбол. Проходит десять лет: "когда принимали календарь, было тепло". Откуда ж знать, что в России зимой бывают морозы.
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SVD44
Стадион у Оренбурга понравился, ламповый какой-то.
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John Thompson
Только слабоумные тут обсуждают "за" и "о". Грамотеи хреновы... Адекватные суть того что он сказал!
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Не уверен!!
А есть о чем о футболе поговорить?
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Ярик01
Ответ Сергей Волуйский
А в Голландии знают , что бывают такие поля ??? Сами то на натуральных играют. А этим покрытием берега каналов укрепляют от разрушения
В Голландии очень много было искусственных полей в чемпионате где-то до 2016-18 года
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Sekor
Ответ Sekor
Учите русский язык, уважаемый...для начала.
О, директор Оренбурга минусанул )
Как же вы ЕГЭ сдаете на 100%, не могу понять...
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Виталий Кузнецов
А в Екатеринбурге же натуральное поле. Хотя они находятся не на Южном, а просто на Урале. Просто работать надо, и всё получится (как говорится в рекламе!).
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