Директор «Оренбурга» о поле: «Не в аграрном комплексе работаем, давайте за футбол говорить»

Спортивный директор «Оренбурга» призвал обсуждать футбол, а не качество поля команды.

Ранее о поле « » критически высказывались главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и его супруга Дарья.

«Мы находимся на Южном Урале, у нас 7 месяцев зима. 15 числа была предыгровая тренировка, у нас снег выпал, минусовая температура.

Есть климатические зоны, где можно иметь натуральное качественное поле. У нас голландское поле, которое сделано по особой системе, чтобы оно было приближено к натуральному газону. Для качественного футбола, для нашего региона это идеальное поле. Другого просто не будет.

Рестарт чемпионата – на юге, в , вы видели поле. Матч сборной перенесли из Сочи. На юге нет качественных полей. Только в Краснодаре и в Санкт-Петербурге великолепные поля, на которых можно не бить и бороться, а играть в интересный футбол.

Мы своим полем довольны, считаем его качественным. Если у нас все поля будут как у « » и « » – тогда можно нам какие-то вопросы задавать.

говорил после матча: «Сильная команда, очень важная победа». А многие выходят и говорят за что-то другое. Давайте за футбол говорить, мы не в аграрном комплексе работаем», – заявил Дмитрий Андреев.

«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»