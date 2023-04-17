«Семак в «Зените» – как Наполеон для французского воинства. А Карпин – божественная фигура для игроков «Ростова». Борис Игнатьев о тренерах

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Борис Игнатьев Валерий Карпин история Футбол

Борис Игнатьев сравнил Сергея Семака с Наполеоном I Бонапартом.

– Во второй части сезона уже не первый раз у легионеров «Зенита» возникает проблема с мотивацией. Хотя странно такое слышать, когда встречаются первая и вторая команда чемпионата. Тут Семак недорабатывает?

– Нет никакой недоработки. Вполне нормальный рабочий процесс. Но игроки не могут постоянно действовать на максимуме. Так не бывает. Они люди. И прекрасно понимают, что лучшие и в любом случае добьются успеха. Держат в уме, что уже чемпионы, девять очков отрыв от ближайшего преследователя. И своей цели достигнут…

Да, в любой команде в каждой отдельной игре какая-то группа футболистов не выходит на свой пик. Но в целом подопечные Семака держат приемлемый для команды, стабильный уровень.

– Этого не мало?

– Зенитовцы не опускаются ниже крайней риски. И не проигрывают матчи. Я бы не стал драматизировать данную ситуацию с ничьей. Понятно, что, будь запас прочности не такой, все сложилось бы по-другому.

Но при этом надо отдать должное и «Ростову». Это молодая, но сильная и обученная команда, которая подвержена корректировке тренера. Для них Карпин как личность – божественная фигура. И футболисты вглядываются, вслушиваются и реализуют все, что он привносит.

Хотя исполнителей такого уровня в других командах – лидерах РПЛ – намного больше. Но при этом они не блещут ни стабильностью, ни каким-то конкретным игровым почерком.

– Но если Карпину игроки действительно смотрят в рот, то в «Зените», похоже, ведущие исполнители, прежде всего бразильцы, уверены, что им никакой тренер не нужен и они сами отлично разбираются в футболе.

– Я вообще отдаю должное Семаку. Понимаю, насколько ему сложно работать. И, честно говоря, не вижу какого-то его противостояния с бразильцами, пусть даже в нюансах. Редкие моменты, как сегодня, когда есть что предъявить.

При этом надо отдать должное и «Ростову»: они не давали южноамериканцам делать все, что они умеют. Но и многие зенитовцы не достали из себя все полностью: умение, страсть, огонь. Но это не значит, что Семак ими не управляет.

– Разве?

– Мне кажется, что его главное достоинство в том, что команда четко понимает, что от нее требуется. И довольна тем направлением, которое выбрал Семак. Будь иначе, если бы главного тренера не воспринимали, знаю по собственному опыту, возник бы сплошной хаос. Сегодня получше, завтра – совсем плохо.

Но мы же видим совсем другое. Хорошо сбалансированную команду, которая от матча к матчу движется по нарастающей. В турнирной таблице «Зенит» уже который год первый. Игра, которую он показывает, для нашего футбола эталонная.

Поэтому Семак здесь такая же фигура, как Наполеон для французского воинства, – заявил бывший тренер сборной России.

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32 комментария

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Spaten
Ответ mitos
Семак? Наполеон?! ))) Болотный генерал) Из группы в ЛЧ не смог выйти))
Это было Ватерлоо
+22
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blaugrano
Так благодатно сказал... да хранит его Святой Георгий, и сопутствует во всех начинаниях.
+19
-2
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Дмитрий9779
Семак дает результат,команда играет в симпатичный футбол,в клубе всё хорошо,что ещё нужно болельщику.
+15
-2
+13
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SMART789
Ответ mitos
Семак? Наполеон?! ))) Болотный генерал) Из группы в ЛЧ не смог выйти))
Кто то из Росси за последние 10 лет смог?
+9
-2
+7
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Ебздрогыч
Талалаев для Химок - как Черненко времен гонок на лафетах, посидит недолго и следующего поставят
+10
-6
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Electro
наполеоном был дик адвокат
+5
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igls54
Ответ Ебздрогыч
Талалаев для Химок - как Черненко времен гонок на лафетах, посидит недолго и следующего поставят
Это когда ввели новую астрономическую единицу - один генсек в год?
+6
-2
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savik-A.M.
Ответ Ковид 07.10.52
Не Семак...каким боком к французскому императору...как-то надо найти бразильского полководца или уж с Тарасом Бульбой можно сравнить....батька Махно - неплох....
Ну тогда Педро первый - бал такой бразильский император )
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ blaugrano
Так благодатно сказал... да хранит его Святой Георгий, и сопутствует во всех начинаниях.
Аж замироточил немного🙌
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Big Nick
Ответ Spartakus1984
Семак Наполеон?))он тихая мышка,какой Наполеон блин))
Что же поделать, если у него более спокойный нрав, в отличие от ваших попрыгунчиков.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ igls54
Это когда ввели новую астрономическую единицу - один генсек в год?
годно. оба.))
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ktibr
Ответ Aleksey Novikov
Борис - Вы не прав.
-секс у нас есть!
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Красная стрела
А чего сегодня про Семака столько набросок? К чему бы это?
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Valentin Kompaneytsev
В команде Карпина нет звёзд. У них отлажена игровая дисциплина, работоспособность и взаимопонимание. Они безупречно выполняют задание тренера. И это им приносит успех.
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Vladimir Gusev
Встречаются как-то Наполеон и Бог.....
Звучит как начало анекдота
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Valentin Kompaneytsev
Семака не знаю не как человека, не ка тренера. Предполагаю, что он коммуникабельный. общительный, умеет наладить контакты. А это в коллективе очень важно.
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Доктор Верховцев
То-то я и смотрю, в сборной у игроков религии разные. Не все в секте свидетелей Валеры состоят.
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Aleksey Novikov
Борис - Вы не прав.
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ARIGAMI ARIGAMI
Что-то его понесло 🤣
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Циник Петербургский
Тема хороводов и бывшего тренера ФК Химки Гогниева не раскрыта!
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