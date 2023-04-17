«Семак в «Зените» – как Наполеон для французского воинства. А Карпин – божественная фигура для игроков «Ростова». Борис Игнатьев о тренерах

Борис Игнатьев сравнил Сергея Семака с Наполеоном I Бонапартом.

– Во второй части сезона уже не первый раз у легионеров « » возникает проблема с мотивацией. Хотя странно такое слышать, когда встречаются первая и вторая команда чемпионата. Тут Семак недорабатывает?

– Нет никакой недоработки. Вполне нормальный рабочий процесс. Но игроки не могут постоянно действовать на максимуме. Так не бывает. Они люди. И прекрасно понимают, что лучшие и в любом случае добьются успеха. Держат в уме, что уже чемпионы, девять очков отрыв от ближайшего преследователя. И своей цели достигнут…

Да, в любой команде в каждой отдельной игре какая-то группа футболистов не выходит на свой пик. Но в целом подопечные Семака держат приемлемый для команды, стабильный уровень.

– Этого не мало?

– Зенитовцы не опускаются ниже крайней риски. И не проигрывают матчи. Я бы не стал драматизировать данную ситуацию с ничьей. Понятно, что, будь запас прочности не такой, все сложилось бы по-другому.

Но при этом надо отдать должное и « ». Это молодая, но сильная и обученная команда, которая подвержена корректировке тренера. Для них как личность – божественная фигура. И футболисты вглядываются, вслушиваются и реализуют все, что он привносит.

Хотя исполнителей такого уровня в других командах – лидерах – намного больше. Но при этом они не блещут ни стабильностью, ни каким-то конкретным игровым почерком.

– Но если Карпину игроки действительно смотрят в рот, то в «Зените», похоже, ведущие исполнители, прежде всего бразильцы, уверены, что им никакой тренер не нужен и они сами отлично разбираются в футболе.

– Я вообще отдаю должное Семаку. Понимаю, насколько ему сложно работать. И, честно говоря, не вижу какого-то его противостояния с бразильцами, пусть даже в нюансах. Редкие моменты, как сегодня, когда есть что предъявить.

При этом надо отдать должное и «Ростову»: они не давали южноамериканцам делать все, что они умеют. Но и многие зенитовцы не достали из себя все полностью: умение, страсть, огонь. Но это не значит, что Семак ими не управляет.

– Разве?

– Мне кажется, что его главное достоинство в том, что команда четко понимает, что от нее требуется. И довольна тем направлением, которое выбрал Семак. Будь иначе, если бы главного тренера не воспринимали, знаю по собственному опыту, возник бы сплошной хаос. Сегодня получше, завтра – совсем плохо.

Но мы же видим совсем другое. Хорошо сбалансированную команду, которая от матча к матчу движется по нарастающей. В турнирной таблице «Зенит» уже который год первый. Игра, которую он показывает, для нашего футбола эталонная.

Поэтому Семак здесь такая же фигура, как Наполеон для французского воинства, – заявил бывший тренер сборной России.