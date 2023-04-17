«Не считаю, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу. Много где так, «Барса» на 11 очков убежала от «Реала». Это нормально». Тарханов о конкуренции

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ла Лига Александр Тарханов Чемпионат.com Футбол

Александр Тарханов не видит ничего плохого в регулярных победах «Зенита» в Мир РПЛ.

«Интрига в РПЛ еще есть. «Зенит» стал терять больше очков весной, да и еще будет игра со «Спартаком». Но, конечно, 99%, что «Зенит» будет чемпионом. Сложно их остановить.

Но много где сейчас такая же ситуация с лидерами чемпионатов. Допустим, Испания: «Барселона» имеет отрыв в 11 очков, далеко убежав от «Реала» и остальных. Это нормальное явление.

Не считаю, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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112 комментариев

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Artem Piatkov
Так это будет первое Чемпионство Барсы за 4 года
До этого Реал и Атлетико попеременно становились

Зенит же уже считайте 5-й год подряд претендует
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Tpy6kaMerlina
В Германии, Франции гегемония выглядит неплохо, но если сравнить эти лиги с испанским и английским чемпами, то очевидно, что лига с несколькими равными соперниками наводит шороху и двигает весь футбол в той стране вперед. Что видно и по ек, и по престижности соревнований
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Pb-SE
Ответ Tpy6kaMerlina
В Германии, Франции гегемония выглядит неплохо, но если сравнить эти лиги с испанским и английским чемпами, то очевидно, что лига с несколькими равными соперниками наводит шороху и двигает весь футбол в той стране вперед. Что видно и по ек, и по престижности соревнований
По-всякому. Бавария в ЛЧ выступает не хуже любой английской команды. Если не брать их последнюю игру против Мансити, то у них скорее преимущество перед англичанами.
Англичане часто выдыхаются во внутреннем чемпе, на еврокубки мало у кого остаются силы.
В отличие от Реала, который либо без проблем берет Ла Лигу, либо забивает на нее в середине сезона. В обоих случаях у игроков остаются силы и мотивация на ЛЧ.
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prus_3
Ответ Artem Piatkov
Так это будет первое Чемпионство Барсы за 4 года До этого Реал и Атлетико попеременно становились Зенит же уже считайте 5-й год подряд претендует
Спартак: 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
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Евгений Кузнецов
Зенит - это игрушка Миллера на государственные деньги. Это админресурс (свои люди везде - от РФС до Матч ТВ). Никак нельзя сравнивать с Баварией, с Барселоной, с Реалом и многими другими грандами-гегемонами!
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Vovker
Ответ Spartakus1984
А тебе не было бы интересно если бы итрига за чемпионство держалась до последнего тура?
Если бы в положении Зенита сейчас был Спартак, то о необходимости интриги ты бы даже и не заикался)
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За наш футбол!
Ответ Святогор
🤧 гегемония??хорошее слово и не более,убери из Ночлежки бразилов и эти "гигемоны" будут там,где были всегда,то есть ,на дне🤧 PS-"гигемоны" не тратьте свое время,чтоб написать бестолковый ответ,меня он не интересует от слова-Вообще и не интересен
С таким комментариями уважаемый,вы сами должны быть интересны только своему участковому терапевту.
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КБ Сергей
Ответ За наш футбол!
Зени́т» это российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, четырёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008. Клуб со своей историей,со своими преданными болельщиками ,которые были с клубом и в радости,и в тяжелые времена. А в вас сидит обида непонятного происхождения,соответственно и комментарии соответствующие.
То есть, до Газпрома, за почти 80 лет Зенит выиграл один чемпионат, один Кубок СССР и один Кубок сезона (что за кубок, не знаю)? Я Вас правильно понял? Ну, что сказать? Газпром - чемпион!))))
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рашпиль
Ответ schwein
Я все никак понять не могу. Гегемония Зенита это следствие бездарного менеджмента остальных клубов. А её пытаются выставить как претензию к Зениту. Ну если второй по бюджету в лиге клуб тратится на агентов вместо игроков, какие к Зениту вопросы?
Согласен. Бездарям из Ростова, Спартака или ЦСКА не хватает ума купить пару игроков за 20-40 млн. и несколько дешёвок по десятке. А ещё могли бы зарплаты игрокам поднять до уровня топовых лиг Европы. Но бездарный менеджмент до этого просто не додумался.
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
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Ковид 07.10.52
Зализ замечен, завтра на матч тв позовут...заслужил...только есть одно но....Барселона не гуляет на народные деньги, она их зарабатывает и обеспечивает себя сильным составом..
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savik-A.M.
Ответ Tpy6kaMerlina
В Германии, Франции гегемония выглядит неплохо, но если сравнить эти лиги с испанским и английским чемпами, то очевидно, что лига с несколькими равными соперниками наводит шороху и двигает весь футбол в той стране вперед. Что видно и по ек, и по престижности соревнований
И гегемоны французские и немецкие вылетели из Лиги , так что варится в чемпионате без конкуренции так себе
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Dexter Dallas
Тото Реал по силе как Ростов или Спартак?)
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IceBear27
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Не подскажешь, как «админресурс» помогал Зениту хотя бы на примере этого сезона? А то кидаться какашками много ума не надо, приведёшь примеры?
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Xm.md
Ответ ster3
В чем-то Тарханов прав. Вот сколько лет Бавария выигрывает чемпионат, но при этом интерес к немецкому чемпионату меньше не становится
Бавария тоже в ЛЧ регулярно 4 место в группе занимает?
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Катя СПб
Ответ Spartakus1984
А тебе не было бы интересно если бы итрига за чемпионство держалась до последнего тура?
А вот вам было интересно в 90-х? Зеит завоевал 9 чемпионств за 25 лет, а Спартак за 10. Кто бы плакался, но не Спартак.
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Alex_V69
Ответ Красная стрела
Ну да. Эта «крутая» страница стремительно теряет популярность и становится мало кому интересна. Всё больше людей смотрит иностранные чемпионаты. Зенит- символ болотных лет нашего футбола. Пс, Донбасс и Луганск ждём. Киев вот не знаю. Смотрю на них и думаю, зачем нам эти дикие.
Наш футбол потерял популярность, когда половина команд высшего дивизиона были из Москвы и МО. Сейчас треть.
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schwein
Ответ Spartakus1984
С ними Спартак занимал 2-место в РПЛ.Но они каждый в 2 раза дешевле купленных игроков зенита.Поэтому все логично.
Вы можете занимать 2е место с составом хоть в 20 раз дешевле Зенита, вы же не с Зенитом соревнуетесь, а с другими клубами рпл.
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Vitaliy Oreckhov
Ответ ster3
В чем-то Тарханов прав. Вот сколько лет Бавария выигрывает чемпионат, но при этом интерес к немецкому чемпионату меньше не становится
По мне так этот сезон, да интересный
5-6 до этого даже таблицу не смотрел, всё очевидно было
Но это только моё мнение
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schwein
Ответ Spartakus1984
Спартак тратил меньше и личные деньги хозяина клуба.Разница все таки есть
Хорошее оправдание огромных и провальных трат Спартака. "А я кидал в печку свои деньги, мне можно". Только это не имеет никакого отношения к футболу.
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schwein
Я все никак понять не могу. Гегемония Зенита это следствие бездарного менеджмента остальных клубов. А её пытаются выставить как претензию к Зениту.
Ну если второй по бюджету в лиге клуб тратится на агентов вместо игроков, какие к Зениту вопросы?
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Виталик Украинский
Ответ Тайосич
Клубы РПЛ не виноваты, что питерцы пришли к власти и стали за уши тащить никому ненужный провинциальный клуб.
Ну, допустим, тянут за уши провинциальный клуб. А что Спартак? Куда делось его величие и сила народная? Лукойл - это вам не владелец привокзальной шаурмы. Где топ тренеры и супер игроки? Если на 100-летний (Карл!!!) юбилей позорное 10 место... значит, там вам середнякам и место. Как говорится, "неча пенять коли рожа крива" (с).
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KOTOV71
Ответ Тайосич
Лукойл, может, и не владелец привокзальной шаурмы, но это обычный спонсор клуба, дающий ему в год 8 млн евро. Это не Газпром, покупающий Зениту 3-х футболистов за 150 млн долларов. На 100-летний юбилей Спартак выиграл кубок. Забавно, что ненавистники Спартака упускают сей факт. Да и сейчас, без еврокубков, разницы между 2 и 10 местом нет совершенно.
Ну да,вот только месяца 2-3 назат все СМИ и представители ( а также болельщики на этом сайте) дружно скандировали про " Чемпионскую Гонку", и "Спартак - Чемпион! Потому,что он Велик"!! Да и судя по комментариям на этом сайте," ненавистников Спартака" не так уж и много,в основном люди над вами смеются.
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schwein
Ответ KOTOV71
Ну ,и? Как это повлияло на Игру ?
Нет, это влияет на нытье конкретного спартакуса
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KOTOV71
Ответ Spartakus1984
А тебе не было бы интересно если бы итрига за чемпионство держалась до последнего тура?
Да, было бы интересно,вот Ростов " подтянулся" но поздновато.
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Royal Watcher
Ответ Spartakus1984
Денежном уровне.Но зенит тратить госудасртвенные деньги 20 лет. Это несправедливо..
Да блин Спартак тратит тоже немало денег, но они такие иногда глупые трансферы делают…
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