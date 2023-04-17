«Не считаю, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу. Много где так, «Барса» на 11 очков убежала от «Реала». Это нормально». Тарханов о конкуренции

Александр Тарханов не видит ничего плохого в регулярных победах «Зенита» в Мир РПЛ.

«Интрига в еще есть. « » стал терять больше очков весной, да и еще будет игра со « ». Но, конечно, 99%, что «Зенит» будет чемпионом. Сложно их остановить.

Но много где сейчас такая же ситуация с лидерами чемпионатов. Допустим, : «Барселона» имеет отрыв в 11 очков, далеко убежав от «Реала» и остальных. Это нормальное явление.

Не считаю, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.