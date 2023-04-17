«Не считаю, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу. Много где так, «Барса» на 11 очков убежала от «Реала». Это нормально». Тарханов о конкуренции
Александр Тарханов не видит ничего плохого в регулярных победах «Зенита» в Мир РПЛ.
«Интрига в РПЛ еще есть. «Зенит» стал терять больше очков весной, да и еще будет игра со «Спартаком». Но, конечно, 99%, что «Зенит» будет чемпионом. Сложно их остановить.
Но много где сейчас такая же ситуация с лидерами чемпионатов. Допустим, Испания: «Барселона» имеет отрыв в 11 очков, далеко убежав от «Реала» и остальных. Это нормальное явление.
Не считаю, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
До этого Реал и Атлетико попеременно становились
Зенит же уже считайте 5-й год подряд претендует
Англичане часто выдыхаются во внутреннем чемпе, на еврокубки мало у кого остаются силы.
В отличие от Реала, который либо без проблем берет Ла Лигу, либо забивает на нее в середине сезона. В обоих случаях у игроков остаются силы и мотивация на ЛЧ.
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
5-6 до этого даже таблицу не смотрел, всё очевидно было
Но это только моё мнение
Ну если второй по бюджету в лиге клуб тратится на агентов вместо игроков, какие к Зениту вопросы?