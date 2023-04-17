Виталий Дьяков считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в этом сезоне.

«Ничья в матче «Зенит» – «Ростов» никак не поспособствует развитию интриги в борьбе за чемпионство. Петербуржцы не проиграли и не позволили сократить разницу. Мне кажется, через три тура «Зенит» будет официально чемпионом России.

Интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в « » начнется распродажа бразильцев. Может быть, это случится, когда придут новые игроки, а у петербуржцев будет перестройка. Итоги следующих сезонов в большей степени зависят от «Зенита», а не от других команд.

Нельзя сказать, что есть какая-то команда на горизонте, которая может составить конкуренцию в борьбе за титул. Возможно, что-то получится, если « » и начнут искать усиление, но пока «Зенит» на две-три головы сильнее», – сказал бывший футболист «Динамо» и «Ростова».