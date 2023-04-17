Виталий Дьяков: «Интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в «Зените» начнется распродажа бразильцев. Возможно, что-то получится, если «Спартак» и ЦСКА начнут искать усиление»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Виталий Дьяков Чемпионат.com Футбол

Виталий Дьяков считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в этом сезоне.

«Ничья в матче «Зенит» – «Ростов» никак не поспособствует развитию интриги в борьбе за чемпионство. Петербуржцы не проиграли и не позволили сократить разницу. Мне кажется, через три тура «Зенит» будет официально чемпионом России.

Интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в «Зените» начнется распродажа бразильцев. Может быть, это случится, когда придут новые игроки, а у петербуржцев будет перестройка. Итоги следующих сезонов РПЛ в большей степени зависят от «Зенита», а не от других команд.

Нельзя сказать, что есть какая-то команда на горизонте, которая может составить конкуренцию в борьбе за титул. Возможно, что-то получится, если «Спартак» и ЦСКА начнут искать усиление, но пока «Зенит» на две-три головы сильнее», – сказал бывший футболист «Динамо» и «Ростова». 

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69 комментариев

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Макс Кидалов
Искать усиление топ клубам рпл из той же Бразилии, Аргентине и на равных конкурировать с Зенитом? Нет, лучше подождём когда Зенит развалится и тогда будем конкурировать с ними. Отличная логика и цели. Что там спартак, Локо не в состоянии были купить того же Клаудиньо, Вендела, Бариоса и платить зп как и Зенит? Конечно в состоянии, не поверю что у них нет денег, но просто они молчат что их руководство не умеет работать как Зенит и искать хороших игроков
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+57
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ВладимирНеПутин
Сколько денег Локо, Спартак, Динамо, ЦСКА спустили на неликвидных легионеров, но виноват Зенит, что нашли и купили сильных бразильцев.
+47
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Правдоруб Денисов
Пока московские клубы будут мыслить в подобном ключе, Зенит будет выигрывать титулы. Найти хороших легов? Улучшить свою игру? Стабилизировать состав? Нет. Пусть лучше уровень Зенита упадет, а вместе с ним и уровень всей лиги. Вот тогда поборемся
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schwein
Ответ Dark.Babysitter
А когда она начнётся эта распродажа? И с чего вы взяли, что она вообще начнётся?
Все дружно решили, что бразильцы обязательно уедут летом.
Причем и Дуги, и Родригао, и Вильмар до кучи, и даже Мантуан, вчера приехавший Ренан и приезжающий летом Ду Кейрос.
Вот прям все и сразу. Очень хочется.
+21
-3
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Алексей Мясников
Ответ ВладимирНеПутин
Сколько денег Локо, Спартак, Динамо, ЦСКА спустили на неликвидных легионеров, но виноват Зенит, что нашли и купили сильных бразильцев.
Как говорится, Зенит не жалеет денег на хороших игроков, а все остальные не жалеют денег на плохих.
+17
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+16
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schwein
Ответ Serzhique
Вендела брали миллионов за 25 из Спортинга. Малкома за 40 млн из Барсы. Тот же Локо за всю историю даже в самые жирные годы не тратил больше 15 млн за одного игрока, и того «пришлось» брать на распродаже Анжи. А за последние годы средняя стоимость за игрока, за редким исключением - 2-3 млн (Изидор, Пиняев, Глушенков, Кузьмичев, Ненахов и тд), либо бесплатно (Конти, Дзюба) Что за бред вообще?
Во-первых, Вендела не за 25, а за 20. Во-вторых, под Рагника закупились на 3 млрд рублей, что порядка 35 млн евро. В-третьих, того же Малкома покупали на призовые от участия в ЛЧ.
То, что Локо покупал непонятно кого за 3 копейки не отменяет того факта, что они имели возможность купить нормальных игроков точечно.
+16
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ZarvuR2020
Вы вдумайтесь в эту риторику, вот пускай Зенит избавится от основы, тогда на них посмотрим.
+15
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Zenith forever
Написана полная банальщина. Одно интересно, почему бывший игрок Ростова и Динамо говорит об усилении только ЦСКА и Спартака?
+14
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+12
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sem_odin
Ответ petrgusev917@gmail.com
Не разрешают в Бразилии топовых покупать.Этот не гласный запрет от газпрома,и не только. За редким исключением. Ты думаешь совсем идиоты у Спартака и Локомотива у руля стоят и довольствуются отбросами,типа Крала,Кофрие и им подобным. Туп помима распила бабла, существует ещё и запрет на топовых латиносов.
Я правда это читаю? Газпром поглотил Бразилию? Этот парень же вот это сейчас имеет в виду?
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schwein
Вот за что я люблю всевозможных экспертов, так это за то, что они для возрождения интриги ждут ослабления Зенита, а не усиления конкурентов.
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Petergof
Ответ Serzhique
Вендела брали миллионов за 25 из Спортинга. Малкома за 40 млн из Барсы. Тот же Локо за всю историю даже в самые жирные годы не тратил больше 15 млн за одного игрока, и того «пришлось» брать на распродаже Анжи. А за последние годы средняя стоимость за игрока, за редким исключением - 2-3 млн (Изидор, Пиняев, Глушенков, Кузьмичев, Ненахов и тд), либо бесплатно (Конти, Дзюба) Что за бред вообще?
Это их дело. Возможностями располагали, но решили поступить так. Могли бы и за лям кого-нибудь подписать - вообще суперэкономия. У меня полено за домом валяется, могу вообще бесплатно взять.
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KOTOV71
Ответ Zenith forever
Написана полная банальщина. Одно интересно, почему бывший игрок Ростова и Динамо говорит об усилении только ЦСКА и Спартака?
" банальщина"? Детский лепет во всей красе ! " Конечно у них такие сильные игроки! Уберите их,и мы всех победю"!
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AIBOLIT66
уберите Халка и Витцеля, уберите Азмуна и Дзюбу, уберите Малкома и Венделя с Барриосом и Клаудиньо, уберите Газпром...
И будет вам счастье до краёв...
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Petergof
Присутствие бразильцев украшает наш чемпионат. Между прочим болелы многие ходят, чтобы полюбоваться конкретно их игрой. А отечественным игрокам можно многому поучиться и тянуться к их уровню.
+11
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KOTOV71
Ответ petrgusev917@gmail.com
Не разрешают в Бразилии топовых покупать.Этот не гласный запрет от газпрома,и не только. За редким исключением. Ты думаешь совсем идиоты у Спартака и Локомотива у руля стоят и довольствуются отбросами,типа Крала,Кофрие и им подобным. Туп помима распила бабла, существует ещё и запрет на топовых латиносов.
Ого! Новая глава в " Заговор"!?
+9
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Виталик Украинский
Ответ Serzhique
Вендела брали миллионов за 25 из Спортинга. Малкома за 40 млн из Барсы. Тот же Локо за всю историю даже в самые жирные годы не тратил больше 15 млн за одного игрока, и того «пришлось» брать на распродаже Анжи. А за последние годы средняя стоимость за игрока, за редким исключением - 2-3 млн (Изидор, Пиняев, Глушенков, Кузьмичев, Ненахов и тд), либо бесплатно (Конти, Дзюба) Что за бред вообще?
Зачем столичным клубам вкладываться в игроков уровня Вендела, Малкома и клаудиньо? Достаточно игроков уровня Николсона, все остальные проблемы порешает либо условный Сухина, либо организованное "чаепитие", обходится гораздо дешевле. По этой причине и слышим сплошные "мечты с детства" об уходе Газпрома, бразильцев. Конструктивных предложений по усилению команд или улучшении организации футбола нет, от слова вообще.
+11
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Zenith forever
Ответ Ковид 07.10.52
Вот, если все легионеры убегут...тогда пока все очухаются, чемпионом будет Ростов....Спартак составит конкуренцию, а ЦСКА без легионеров никакой...
Понятно, что если легионеры уедут, в Спартаке они останутся, ведь уголовник и наркоман - невыездные.
+8
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Циник Петербургский
Смешно, что собственные неудачи, в том числе на трансферном рынке, другие люди списывают на удачную работу Зенита ))) Это как если бы в школе двоечники заявляли: "Мы получили двойки за диктант только потому, что вон тот отличник написал его без ошибок!"
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Николай Сибурдзадзе
Почему все эти эксперты уверены, что бразильцы хотят играть в европейских чемпионатах и лиге чемпионов?
+6
-1
+5
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sem_odin
Ответ Макс Кидалов
Искать усиление топ клубам рпл из той же Бразилии, Аргентине и на равных конкурировать с Зенитом? Нет, лучше подождём когда Зенит развалится и тогда будем конкурировать с ними. Отличная логика и цели. Что там спартак, Локо не в состоянии были купить того же Клаудиньо, Вендела, Бариоса и платить зп как и Зенит? Конечно в состоянии, не поверю что у них нет денег, но просто они молчат что их руководство не умеет работать как Зенит и искать хороших игроков
Это вообще удивительно, что за 5 лет ни одна команда не смогла постепенно построить себе конкурирующий состав. Ладно если бы Зенит каждый год тратил по сотке, но нет же. Тьма
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СкептикК
Типично российское мышление: ждать, чтоб у соседа корова сдохла, вместо того, чтоб заниматься своим хозяйством.
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Baobabb forever
окей давайте помечтаем и представим:
сильно ли изменится ситуация если из всех перечисленных убрать по 5 самых сильных игроков?
может нужно просто всем в менеджментах хорошо работать?
переплачено то только за Малкома, остальные вообще то за вменяемые средства куплены
и СМ и ЦСКА и Локо очень даже могли себе их позволить
Клауд+Веднель почти одинаково стоили, как Тиль+Крал
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heathen
караван идёт, мАсква в слезах...
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Abriel
Ответ KOTOV71
Ого! Новая глава в " Заговор"!?
Рабинер "Как убивали Спартак" т10
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Иван Правспарт
Как-то глуповат написано.
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