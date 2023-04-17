Виталий Дьяков: «Интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в «Зените» начнется распродажа бразильцев. Возможно, что-то получится, если «Спартак» и ЦСКА начнут искать усиление»
Виталий Дьяков считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в этом сезоне.
«Ничья в матче «Зенит» – «Ростов» никак не поспособствует развитию интриги в борьбе за чемпионство. Петербуржцы не проиграли и не позволили сократить разницу. Мне кажется, через три тура «Зенит» будет официально чемпионом России.
Интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в «Зените» начнется распродажа бразильцев. Может быть, это случится, когда придут новые игроки, а у петербуржцев будет перестройка. Итоги следующих сезонов РПЛ в большей степени зависят от «Зенита», а не от других команд.
Нельзя сказать, что есть какая-то команда на горизонте, которая может составить конкуренцию в борьбе за титул. Возможно, что-то получится, если «Спартак» и ЦСКА начнут искать усиление, но пока «Зенит» на две-три головы сильнее», – сказал бывший футболист «Динамо» и «Ростова».
Причем и Дуги, и Родригао, и Вильмар до кучи, и даже Мантуан, вчера приехавший Ренан и приезжающий летом Ду Кейрос.
Вот прям все и сразу. Очень хочется.
То, что Локо покупал непонятно кого за 3 копейки не отменяет того факта, что они имели возможность купить нормальных игроков точечно.
И будет вам счастье до краёв...
сильно ли изменится ситуация если из всех перечисленных убрать по 5 самых сильных игроков?
может нужно просто всем в менеджментах хорошо работать?
переплачено то только за Малкома, остальные вообще то за вменяемые средства куплены
и СМ и ЦСКА и Локо очень даже могли себе их позволить
Клауд+Веднель почти одинаково стоили, как Тиль+Крал