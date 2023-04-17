Карло Анчелотти: «Реал» – король ЛЧ, и мы пытаемся внести свой вклад, выиграв еще один кубок»
Карло Анчелотти отметил рекордные успехи «Реала» в Лиге чемпионов перед игрой с «Челси».
«Мы в порядке, мотивированны, как и всегда. Нас ждет важный матч в очень важном соревновании. Мы думаем о том, что надо провести идеальный матч. За 90 минут может произойти что угодно. Мы будем готовы сыграть как можно лучше.
В этом клубе четко доносится, что нужно делать: всегда побеждать. Биться до конца и отдавать все силы. Если мы снова выйдем в полуфинал, значит, хорошо потрудились.
История говорит о том, что «Реал» – король этого турнира, и мы лишь малая часть этого клуба. Этот клуб царствует в Лиге чемпионов, выиграл 14 кубков, и мы тоже пытаемся внести свой вклад, одержав еще одну победу», – сказал главный тренер «Реала».
Мадридцы выступят в гостях у «Челси» 18 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Реал» победил дома со счетом 2:0.
Какие могут быть вопросы про слова Анчи в принципе?)
Ну ок
Но только у Роберто их больше в сравнении с игроками Мадрида(и это круто), а у игроков Мадрида больше в сравнении с клубами - разница очевидна, нет?)
Реал не тот клуб, который может безопасно для себя засушить игру. И Реал даже на Бернабеу может трешку пустить легко, хоть от Челси, хоть от ЦСКА, а тут выезд в Лондон.
Тем не менее, понятно, что Челси явный андердог, но случится может всякое в одном конкретном матче.
PS Сам думаю, будет тотал больше, и минимальная победа Реала.
Скоро в Ле снова вылетать, поберегите силы