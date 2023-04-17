Карло Анчелотти отметил рекордные успехи «Реала» в Лиге чемпионов перед игрой с «Челси».

«Мы в порядке, мотивированны, как и всегда. Нас ждет важный матч в очень важном соревновании. Мы думаем о том, что надо провести идеальный матч. За 90 минут может произойти что угодно. Мы будем готовы сыграть как можно лучше.

В этом клубе четко доносится, что нужно делать: всегда побеждать. Биться до конца и отдавать все силы. Если мы снова выйдем в полуфинал, значит, хорошо потрудились.

История говорит о том, что « » – король этого турнира, и мы лишь малая часть этого клуба. Этот клуб царствует в , выиграл 14 кубков, и мы тоже пытаемся внести свой вклад, одержав еще одну победу», – сказал главный тренер «Реала».

Мадридцы выступят в гостях у « » 18 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Реал» победил дома со счетом 2:0.