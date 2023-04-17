Карло Анчелотти: «Реал» – король ЛЧ, и мы пытаемся внести свой вклад, выиграв еще один кубок»

Теги Карло Анчелотти Челси Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти отметил рекордные успехи «Реала» в Лиге чемпионов перед игрой с «Челси».

«Мы в порядке, мотивированны, как и всегда. Нас ждет важный матч в очень важном соревновании. Мы думаем о том, что надо провести идеальный матч. За 90 минут может произойти что угодно. Мы будем готовы сыграть как можно лучше.

В этом клубе четко доносится, что нужно делать: всегда побеждать. Биться до конца и отдавать все силы. Если мы снова выйдем в полуфинал, значит, хорошо потрудились.

История говорит о том, что «Реал» – король этого турнира, и мы лишь малая часть этого клуба. Этот клуб царствует в Лиге чемпионов, выиграл 14 кубков, и мы тоже пытаемся внести свой вклад, одержав еще одну победу», – сказал главный тренер «Реала».

Мадридцы выступят в гостях у «Челси» 18 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Реал» победил дома со счетом 2:0.

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xabi Alonso78
Там главное Сити пройти. В финале на опыте можно переиграть клубы, которые в плей офф ЛЧ раз в несколько лет выходят
+78
-7
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
У игроков Мадрида кубков ЛЧ больше, чем у большинства клубов за всю историю их существования - это просто нужно принять :)

Какие могут быть вопросы про слова Анчи в принципе?)
+66
-16
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Будет архисложно, завтра Челси отдаст все силы в матче против Мадрида, верю, что Мадрид пройдет в полуфинал, но там нас ждет пожалуй лучший клуб Европы на данный момент. Но если Карло сможет взять даа подряд ушастых, это будет фантастика.
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tm5pvbngvj
Ответ Андрей Хенто
А в чем токсичность проявляется в этом интервью? Карло весьма корректно высказался.
Видимо, сейчас называть вещи своими именами токсичность. Реал король ЛЧ, Барселона король судейского комитета
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eskerro
Ответ Xabi Alonso78
Там главное Сити пройти. В финале на опыте можно переиграть клубы, которые в плей офф ЛЧ раз в несколько лет выходят
Интересно было бы увидеть против Реала Милан
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Анчеллоти очень токсичный под старости лет стал:)
А в чем токсичность проявляется в этом интервью? Карло весьма корректно высказался.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheItalian204
Ответ CHELSEA_2008
При чём тут это? У Серджи Роберто чемпионств больше чем у любого игрока Реала. Скоро будет ещё больше, это надо просто принять).
Хватит портить воздух
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red-Devil_Fan
Ответ eskerro
Интересно было бы увидеть против Реала Милан
Сити_Реал круче всех возможных финалов будет.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737..
Или Реал или Сити выиграют эту ЛЧ, теперь это уже точно ясно ...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адильхан Абдусаламов
Ответ leeexxxxtml
Реал был на дне с 2000-2009 года, которые вылетали 8 лет подряд в 1/8 ЛЧ или групповой стадии, пока не пришел Роналду и с ним минимум полуфиналы, финалы и 4 ЛЧ. Реал должен ползать на коленях и благодарить своего Короля футбола Роналду за то что тот есть.
То то Роналду ушёл в Юве и сразу лч взял,а реал сдулся.И ЗМ Модрич с Бензема не брали.
Ну ок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nacho13
Ответ Андрей Хенто
А в чем токсичность проявляется в этом интервью? Карло весьма корректно высказался.
Согласен с тобой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ CHELSEA_2008
При чём тут это? У Серджи Роберто чемпионств больше чем у любого игрока Реала. Скоро будет ещё больше, это надо просто принять).
Хм, а кто сказал, что я это не принимаю?)

Но только у Роберто их больше в сравнении с игроками Мадрида(и это круто), а у игроков Мадрида больше в сравнении с клубами - разница очевидна, нет?)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Храбров
Вопросов нет, лучший клуб в истории мирового футбола.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
los merengues
Ответ Висита Эльмурзаев
Ахахаха, как фанату Челси смешно это читать, сейчас даже Ахмат на классе переиграет нынешний Челси.. какой ещё бой😂😂
Да ладно, у Челси в Мадриде был момент на первых минутах, и в Лондоне будет момент, а забитый гол может перевернуть игру.
Реал не тот клуб, который может безопасно для себя засушить игру. И Реал даже на Бернабеу может трешку пустить легко, хоть от Челси, хоть от ЦСКА, а тут выезд в Лондон.
Тем не менее, понятно, что Челси явный андердог, но случится может всякое в одном конкретном матче.

PS Сам думаю, будет тотал больше, и минимальная победа Реала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Абсолютно не связано, я сам по себе такой, странноватый, в этом смысле. Понимаете, вот я не завидую болелам Баварии, например, они трофеи воспринимают, как нечто должное. Я же трофеи воспринимаю, как некий бонус по итогам сезона
В любом случае…ЛЧ это не просто «бонус», поэтому можно выиграть 5 лет подряд без перенасыщения
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ CHELSEA_2008
Какая разница. Вы это написали чтобы "уколоть" болельщиков других клубов. Я ответил.
Вы ответили, но меня это не укололо..может так же и других неоспоримый факт не сможет «уколоть»?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nacho13
Ответ Tristan...
Любят в Реале драматизировать и преувеличивать. Такую речь выдал, будто играть будут с серьёзной командой... а там команда из второго десятка АПЛ... за весь турнир не сыграли ни с одним серьёзным соперником. ЛЧ для Реала ещё не начиналась
Потому что Реал знает, что нельзя недооценивать соперника. Всё правильно он говорит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yubaba
Уже набежали любители рычагов и пытаются спорить с истиной)
Скоро в Ле снова вылетать, поберегите силы
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siragh@yandex.ru
Реал не почувствует Челси,но МанСити сейчас на голову выше классом всех остальных..Реал-МанСити досрочный финал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
Ответ Yubaba
Уже набежали любители рычагов и пытаются спорить с истиной) Скоро в Ле снова вылетать, поберегите силы
Им впору будущих соперников по Терсере изучать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Chelsea
Welcome to London first
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nemat A
Вот будет битва в полуфинале если пробьются Сити и Реал. 14 ЛЧ на двоих!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leeexxxxtml
Ответ Raul14
персофаны рыгалду должны находиться на ветке Аль-Насра!
Пешеходы карлика должны быть под ногами Короля Роналду и нигде больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Ярец
Ответ Xabi Alonso78
Там главное Сити пройти. В финале на опыте можно переиграть клубы, которые в плей офф ЛЧ раз в несколько лет выходят
У Сити играков будут коленки трястись с Реалом , они помнят прошлый год😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CHELSEA_2008
Ответ Михаил Ярец
У Сити играков будут коленки трястись с Реалом , они помнят прошлый год😂
И 2020 тоже помнят 🤭
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий