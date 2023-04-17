Леонид Слуцкий: «Хвича может играть в старте любой команды мира. Есть «Ман Сити», «Бавария», «Реал», «Барса» – если перейдет, то быстро адаптируется к новому уровню»

Теги Бавария Леонид Слуцкий Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Леонид Слуцкий перечислил клубы, в которых в перспективе может играть Хвича Кварацхелия.

«У него нет потолка, нет предела. Его максимальный уровень – небо. Крыши нет.

Он уже играет за одну из лучших команд мира. Но, конечно, есть клубы, которые, как считается, находятся на другом уровне в плане возможностей. Мы говорим о «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале» и «Барселоне».

Я думаю, если он сделает следующий шаг и перейдет в один из крупнейших клубов мира, то быстро сможет адаптироваться к новому уровню. Прямо сейчас он мог бы играть в старте любой команды мира», – заявил бывший главный тренер «Рубина» в интервью Sky Sports.

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42 комментария

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S.Laposter
Ответ Вечно Молодой
какие возможности у Барселоны? при всем уважении, Барса сейчас на уровне Наполи.
При всем уважении, думаю, что Наполи чуть выше сейчас
+32
-13
+19
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RG26
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий удален модератором
По старой памяти относят к грандам, хотя уже несколько лет это евросередняк
+25
-8
+17
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Владимир Георгия
Некоторые шьют зависимость Хвичи от Осимена. Да , они играют в связке, однако от Осименна был Хвиче всего один ассист голевой с аталантой. А вот от Хвичи Осимену были много ассистов и предголевых. Дело не в Осимене, он напротив, он в том числе , за счёт Хвичи попёр в голах. Кто-то ляпнул , нет Осимена и Хвича поплыл, и хором повторили другие. Наверняка матчи не смотрят, либо желают плохого, либо попугайничают. Именно Хвича делает ассисты Осимену, а не наоборот.
+16
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+16
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Кирилл.С-Пб
Рановато петь деферамбы. Пусть хотя бы ещё один сезон отыграет на таком уровне...
+15
-3
+12
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инок
Хвиче лучше остаться в Неаполе. Здесь его любят. И менталитет итальянский и грузинский почти одинаковый. Оставайся хотя бы на один сезон. А дальше будет видно...
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Вечно Молодой
какие возможности у Барселоны? при всем уважении, Барса сейчас на уровне Наполи.
+20
-14
+6
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nugoboss
Я уверен так и будет, он созреет как великий футболист и будет супер-пупер игроком.
+3
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Alexander Fedosseev
Ответ Кирилл.С-Пб
Рановато петь деферамбы. Пусть хотя бы ещё один сезон отыграет на таком уровне...
Надо теперь нам терпеть Слуцкого, он еще долго будет примазываться к карьере Хвичи и его великой заслуге в этом
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Владимир Георгия
Команда решила поиграть без Хвичи , плюс Осимена не было и запороли 4 матча.
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Dooomer
Ответ Вячеслав Тотров
Из всех этих команд подойдет только Барсе,у которой проблемы на левом фланге. В Сити только встроили Грилиша ,ради этого даже у Фодена времени нет в достатке. А он посильнее Хвичи. В Реале Винисиус. А это значит,что любой другой игрок в мире будет сидеть под ним. В Баварии Коман,Гнабри,СанеМане,если не продадут. Слишком много фланговых игроков с большим контрактом,поэтому покупать за большие деньги игрока с большой зарплатой они не будут. Окажется в итоге в Тоттенхэме или Челси
В Ливерпуль )
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Владимир Георгия
Ответ ya_za_ac_milan
Вот и подрубилась пиар машина продюсера Де Лаурентиса. После матчей с Миланом, где его наглухо закрыли, что то игра у него совсем не пошла. В Италии просто все уже раскусили как против него играть. Я думаю теперь то и результативность упадёт в разы. Так что Де Лаурентис теперь его помаксимуиу будет пиарить и после чемпионского сезона постарается продать.
Вообще -то футбол это комбинационная игра при участии нескольких футболистов. А если они эти футболисты не участвуют в комбинациях с Хвичей, то и не будут результаты. Паса нет , значит мяча нет, с чем играть. Футбол подразумевает разные вариации , например можно сыграть в стенку и вывести Хвичу на скорость, и ни хрена они не раскусили, надо будет он посадит на задницу защитников. Другое дело его жёстко опекают, смотрят в ноги, поэтому надо выводить его на рывок , где не смогут смотреть в ноги и будут работать законы физики, расплох, инерция итд. Инерция это когда защитник налетает на нападающего и летит дальше, остаётся позади если его пройдут. По моему Хвича проталкивал Колабрии мяч между ног.
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bogdan21101987@icloud.com
Дайте ему в наполи поиграть , парень нашел свою команду играет и получает удовольствие от игры. Первый сезон только в топ лиге
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Владимир Георгия
Ответ redwhiteteam
Владимир, Достаточно простой у вас взгляд на футбол Наличие Осимена в старте будет сковывать действия 1-2 защитников , что освобождает зоны для Хвичи, который очень хорош на свободном пространстве. А так согласен да, связка.
Да не простой , а внимательно смотрю сложившуюся ситуацию вокруг Хвичи. Ему перестали давать пас в отсутствие Осимена, имею ввиду выгодный, комбинационный пас. Считаю , что это умышленно , причин много, -что он якобы передерживает мяч, не даёт пас, зависть, желание других игроков добиться результатов и многое другое. На самом деле без Хвичи пропала острота, а другие не способны технически завершать атаки. А так да, Осимен и Хвича оттягивают на себя по 2-3 игроков. Сейчас Хвича часто стоит один, даже без опеки, кстати в выгодном положении. Пытаюсь разобраться , в то же время правый край работает на всю катушку, хотя неэффективно. Что это , дедовщина или сговор или попытка других игроков поднять свой рейтинг, цену. Осимен то освобождает зоны для Хвичи, а вот будел ли нормальный пас на выход Хвиче, это вопрос.
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Ashan Sorokin
Хвича не стабильный игрок и следующий сезон покажет готов ли он тянуть топ уровень ,плюс ценник на него не давит от него мало кто что то ожидал
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redwhiteteam
Ответ Владимир Георгия
Да не простой , а внимательно смотрю сложившуюся ситуацию вокруг Хвичи. Ему перестали давать пас в отсутствие Осимена, имею ввиду выгодный, комбинационный пас. Считаю , что это умышленно , причин много, -что он якобы передерживает мяч, не даёт пас, зависть, желание других игроков добиться результатов и многое другое. На самом деле без Хвичи пропала острота, а другие не способны технически завершать атаки. А так да, Осимен и Хвича оттягивают на себя по 2-3 игроков. Сейчас Хвича часто стоит один, даже без опеки, кстати в выгодном положении. Пытаюсь разобраться , в то же время правый край работает на всю катушку, хотя неэффективно. Что это , дедовщина или сговор или попытка других игроков поднять свой рейтинг, цену. Осимен то освобождает зоны для Хвичи, а вот будел ли нормальный пас на выход Хвиче, это вопрос.
Вот про зависть вполне возможно, игрок только пришел, а уже просто святой для Неаполя. Соглашусь, интересное наблюдение.
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Ван Гог
В Барсе Хвича бы пригодился. На левой бровке мрак, уже Бальде выходит.
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Kanonir152
Ответ Диванный Критик Давид
Ха-ха,если ты пытался кого либо обидеть,то знай,что Наполи сейчас схавает реал
Витька после травмы. Без него что-то совсем ничего показать не могут.
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Владимир Георгия
Ответ Максим Новиков
Вы сейчас сову на глобус натягиваете, выдавая столько лестных слов будто бы он сам де Брюйне и может делать любого нападающего лучше
Нет, я говорил то , что Хвича даёт голевые пасы Осимену, а не наоборот и это железно. Осимен забил не менее 10 голов от голевых и предголевых передач Хвичи. Смотрите статистику. Вы что, хотите чтобы скрывали значение Хвичи для Осимена и наоборот раздували миф , что якобы Осимен делает игру Хвичи? Напомню, Хвича сам делал сольные проходы и подавал ассисты Осимену.
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Юрий Кечко
Ответ RG26
По старой памяти относят к грандам, хотя уже несколько лет это евросередняк
Зачем кидаться такими громкими словами ?
Ну значит сейчас в мире всего 3 гранда на данный момент именно, Сити, Реал и Бавария
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RG26
Ответ Юрий Кечко
Зачем кидаться такими громкими словами ? Ну значит сейчас в мире всего 3 гранда на данный момент именно, Сити, Реал и Бавария
Ну так по сути так и есть. Реал - олицетворение ЛЧ, так как входит в режим берсерка, даже не всегда играя лучше других. Сити обладает практически безграничными возможностями, шикарными игроками и одним из лучших тренеров - хоть и без ЛЧ, но все же доминатор на внутренней арене. Бавария - гегемон Бундеслиги с периодическими взлетами в ЛЧ. Последние годы еще Ливерпуль был огромной силой, но этот сезон подпортил впечатление. Среди перечисленных команд нынешней Барселоне места нет, примерно как и нынешнему МЮ (их потенциал мне кажется выше, но это исключительная вкусовщина).
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Будь Мужиком
Ответ RG26
По старой памяти относят к грандам, хотя уже несколько лет это евросередняк
Середняк для вас школьников. А кто историю знает понимает, что это больше чем клуб
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igls54
Отец Хвичи фигни не скажет
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Максим Новиков
Ответ Владимир Георгия
Некоторые шьют зависимость Хвичи от Осимена. Да , они играют в связке, однако от Осименна был Хвиче всего один ассист голевой с аталантой. А вот от Хвичи Осимену были много ассистов и предголевых. Дело не в Осимене, он напротив, он в том числе , за счёт Хвичи попёр в голах. Кто-то ляпнул , нет Осимена и Хвича поплыл, и хором повторили другие. Наверняка матчи не смотрят, либо желают плохого, либо попугайничают. Именно Хвича делает ассисты Осимену, а не наоборот.
Вы сейчас сову на глобус натягиваете, выдавая столько лестных слов будто бы он сам де Брюйне и может делать любого нападающего лучше
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Вячеслав Тотров
Из всех этих команд подойдет только Барсе,у которой проблемы на левом фланге. В Сити только встроили Грилиша ,ради этого даже у Фодена времени нет в достатке. А он посильнее Хвичи. В Реале Винисиус. А это значит,что любой другой игрок в мире будет сидеть под ним. В Баварии Коман,Гнабри,СанеМане,если не продадут. Слишком много фланговых игроков с большим контрактом,поэтому покупать за большие деньги игрока с большой зарплатой они не будут. Окажется в итоге в Тоттенхэме или Челси
+1
-1
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GerbertS
а что ж он в рубине не разносил всех? скорей, просто его команда и тренер.
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