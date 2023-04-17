Леонид Слуцкий перечислил клубы, в которых в перспективе может играть Хвича Кварацхелия.

«У него нет потолка, нет предела. Его максимальный уровень – небо. Крыши нет.

Он уже играет за одну из лучших команд мира. Но, конечно, есть клубы, которые, как считается, находятся на другом уровне в плане возможностей. Мы говорим о « », «Баварии», « » и «Барселоне».

Я думаю, если он сделает следующий шаг и перейдет в один из крупнейших клубов мира, то быстро сможет адаптироваться к новому уровню. Прямо сейчас он мог бы играть в старте любой команды мира», – заявил бывший главный тренер «Рубина» в интервью Sky Sports.