Леонид Слуцкий: «Хвича может играть в старте любой команды мира. Есть «Ман Сити», «Бавария», «Реал», «Барса» – если перейдет, то быстро адаптируется к новому уровню»
Леонид Слуцкий перечислил клубы, в которых в перспективе может играть Хвича Кварацхелия.
«У него нет потолка, нет предела. Его максимальный уровень – небо. Крыши нет.
Он уже играет за одну из лучших команд мира. Но, конечно, есть клубы, которые, как считается, находятся на другом уровне в плане возможностей. Мы говорим о «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале» и «Барселоне».
Я думаю, если он сделает следующий шаг и перейдет в один из крупнейших клубов мира, то быстро сможет адаптироваться к новому уровню. Прямо сейчас он мог бы играть в старте любой команды мира», – заявил бывший главный тренер «Рубина» в интервью Sky Sports.
Ну значит сейчас в мире всего 3 гранда на данный момент именно, Сити, Реал и Бавария