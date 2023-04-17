Слуцкий о Хвиче: «Поздравляю «Наполи» с выигрышем в лотерею. Они получили игрока стоимостью 100 млн фунтов почти за бесценок»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Тоттенхэм Хвича Кварацхелия Футбол

Леонид Слуцкий высказался об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» .

«То, что он делает, для меня не стало сюрпризом. Никто не знал о нем до того, как он приехал в Италию, и это понятно, потому что российская лига не пользуется популярностью в Европе. Но все в России знали. Его качества, его нынешнее положение в мировом футболе никого из нас не удивляют.

Я поздравляю «Наполи» с тем, что они выиграли в лотерею. Практически за бесценок они получили игрока стоимостью 100 миллионов фунтов. 

Год назад был очень серьезный интерес со стороны «Тоттенхэма». Все было почти решено. У него были те же качества, тот же стиль игры. Но у нас в России есть такая фраза: «если плохой игрок переходит в хорошую команду, он может стать хорошим игроком. Если хороший игрок переходит в плохую команду, он может стать плохим игроком». Если начать играть на новом уровне в Серии А, это поможет твоему развитию.

Квара уже обладал этими качествами, но совершенствует их в такой крупной команде, как «Наполи», которая борется за главные титулы. Другие игроки вокруг него, тренеры, уровень лиги – все это помогает ему становится все сильнее и сильнее», – сказал бывший главный тренер «Рубина» в интервью Sky Sports. 

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48 комментариев

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Dr.Gebbelsss
Вот Хвича, какую то там Серию А выигрывет...
а мог бы с Рубином в лучшей лиге мира играть, шанс в Премьерку выйти)
+65
-4
+61
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catmandoo
А связка Хвича-Осимхен стоит дороже чем каждый из них в отдельности
+36
0
+36
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Антон Фалафель
Фактос. Перешел в Наполи, Наполи стал чемпионом.
+24
-5
+19
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milya ololo
Ответ ConorNite
Перехвалили сильно. А он по факту уже который матч мертвый. Игрок одного сезона грузин. Следующий чемпионат это докажет
здорово что вы не разбираетесь в футболе и людях
+18
-3
+15
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инок
Некоторые казанцы свою жирную долю отхватили, безусловно. А юридическое лицо Рубин наверняка не получило ни копейки.
+13
-1
+12
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Adeen
Ответ catmandoo
А связка Хвича-Осимхен стоит дороже чем каждый из них в отдельности
Без Осимхена Хвича потерялся конкретно. Стал стремительно дешеветь. Хотя не сказать, что не старается
+15
-4
+11
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David Aprasidze
Ответ ConorNite
Перехвалили сильно. А он по факту уже который матч мертвый. Игрок одного сезона грузин. Следующий чемпионат это докажет
Даже если так, многие поменяли бы всю свою карьеру за один такой сезон
+13
-2
+11
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Muga Gappaev
Емко, конкретно, объективно
+7
-2
+5
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Дмитрий Снегирёв
А может это Хвича вытянул свой билет
+5
0
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OldRedWhite
Ответ Dr.Gebbelsss
Вот Хвича, какую то там Серию А выигрывет... а мог бы с Рубином в лучшей лиге мира играть, шанс в Премьерку выйти)
Просто Наполи выбирал между ним и Макаровым !
+4
0
+4
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masterwolw
Ответ catmandoo
А связка Хвича-Осимхен стоит дороже чем каждый из них в отдельности
Ну логично
+3
0
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Бартоломью
«если плохой игрок переходит в хорошую команду, он может стать хорошим игроком. Если хороший игрок переходит в плохую команду, он может стать плохим игроком»
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Пытался сколерировать слова Слуцкого к ситуации с переходом Хвичи, но так и понял под какое из предложений она подпадает..
+2
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Кинг Конг Жив
Игрок стоимосью 100 миллионов сейчас один. Он за Челси АПЛ разрывает.
+3
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Guillermo
Странно такое слышать. В лотерею как раз выиграл Рубин, но чёт не воспользовался. А вот Наполи конкретно поработал над трансфером.
+2
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Юрий Кечко
Ответ Дмитрий Снегирёв
А может это Хвича вытянул свой билет
Одно другому не мешает)
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old folk
Ответ Tpy6kaMerlina
Лишний раз напомнил "о своей роли в истории". Не было такого, чтобы здесь массово думали, что Хвича игрок на "100 млн фунтов". Хороший игрок, но таких в РПЛ время от времени мелькает немало. Так что, то что он раскрылся на "100 млн фунтов", это уже заслуга Наполи и игрока. В РПЛ он играл на честные 10-15
Игрок на 100 млн не может играть в РПЛ)
Даже Халк за 60 после перехода стал автоматом стоить 45.
И это при том, что в Европе он был на слуху и всё доказал, играя за Порту.
А уж когда человек, кроме РПЛ, нигде не играл, и сборная у него из шестого десятка, риски слишком высоки.
Так что Хвича играл в РПЛ на 25-30, оценивали с дисконтом в районе 20
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Jeremiah
Ответ Adeen
Без Осимхена Хвича потерялся конкретно. Стал стремительно дешеветь. Хотя не сказать, что не старается
Я бы еще сказал, что в важнейших матчах сильно теряется, играет натужно и прямолинейно. Не всегда, но почти. А это важный показатель, топ он или (пока) просто игрок хорошего европейского уровня.
+1
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Demyan Grachev
Хвичу топят партнёры из зависти...в последних матчах было очевидно
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Иван1984
Лотерея?? чистое воровство!!!!
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Ко-ко-джамбо
100 лям он будет стоить если проведёт второй сезон на том же уровне
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Кирилл.С-Пб
Посмотрим на второй сезон. Ещё не понятно что да как...
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Crenk
А Локо вытащил свой билет в виде Дзюба
Правда учитывая специфику РФПЛ это был беспроигрышный билет
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Мурад Гамзаев
Это вам не русское лото)
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Владимир Лейхтер
Мудрик топ чи нет ?
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Владимир Георгия
Ответ ConorNite
Перехвалили сильно. А он по факту уже который матч мертвый. Игрок одного сезона грузин. Следующий чемпионат это докажет
Если якобы чсновидец, то надо увидеть прежде, что он должен получить пас, чтобы играть, а он его получает редко.
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