Слуцкий о Хвиче: «Поздравляю «Наполи» с выигрышем в лотерею. Они получили игрока стоимостью 100 млн фунтов почти за бесценок»

Леонид Слуцкий высказался об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» .

«То, что он делает, для меня не стало сюрпризом. Никто не знал о нем до того, как он приехал в Италию, и это понятно, потому что российская лига не пользуется популярностью в Европе. Но все в России знали. Его качества, его нынешнее положение в мировом футболе никого из нас не удивляют.

Я поздравляю «Наполи» с тем, что они выиграли в лотерею. Практически за бесценок они получили игрока стоимостью 100 миллионов фунтов.

Год назад был очень серьезный интерес со стороны « ». Все было почти решено. У него были те же качества, тот же стиль игры. Но у нас в России есть такая фраза: «если плохой игрок переходит в хорошую команду, он может стать хорошим игроком. Если хороший игрок переходит в плохую команду, он может стать плохим игроком». Если начать играть на новом уровне в Серии А, это поможет твоему развитию.

уже обладал этими качествами, но совершенствует их в такой крупной команде, как « », которая борется за главные титулы. Другие игроки вокруг него, тренеры, уровень лиги – все это помогает ему становится все сильнее и сильнее», – сказал бывший главный тренер «Рубина» в интервью Sky Sports.