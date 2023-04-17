Слуцкий о Хвиче: «Поздравляю «Наполи» с выигрышем в лотерею. Они получили игрока стоимостью 100 млн фунтов почти за бесценок»
Леонид Слуцкий высказался об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» .
«То, что он делает, для меня не стало сюрпризом. Никто не знал о нем до того, как он приехал в Италию, и это понятно, потому что российская лига не пользуется популярностью в Европе. Но все в России знали. Его качества, его нынешнее положение в мировом футболе никого из нас не удивляют.
Я поздравляю «Наполи» с тем, что они выиграли в лотерею. Практически за бесценок они получили игрока стоимостью 100 миллионов фунтов.
Год назад был очень серьезный интерес со стороны «Тоттенхэма». Все было почти решено. У него были те же качества, тот же стиль игры. Но у нас в России есть такая фраза: «если плохой игрок переходит в хорошую команду, он может стать хорошим игроком. Если хороший игрок переходит в плохую команду, он может стать плохим игроком». Если начать играть на новом уровне в Серии А, это поможет твоему развитию.
Квара уже обладал этими качествами, но совершенствует их в такой крупной команде, как «Наполи», которая борется за главные титулы. Другие игроки вокруг него, тренеры, уровень лиги – все это помогает ему становится все сильнее и сильнее», – сказал бывший главный тренер «Рубина» в интервью Sky Sports.
а мог бы с Рубином в лучшей лиге мира играть, шанс в Премьерку выйти)
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Пытался сколерировать слова Слуцкого к ситуации с переходом Хвичи, но так и понял под какое из предложений она подпадает..
Даже Халк за 60 после перехода стал автоматом стоить 45.
И это при том, что в Европе он был на слуху и всё доказал, играя за Порту.
А уж когда человек, кроме РПЛ, нигде не играл, и сборная у него из шестого десятка, риски слишком высоки.
Так что Хвича играл в РПЛ на 25-30, оценивали с дисконтом в районе 20
Правда учитывая специфику РФПЛ это был беспроигрышный билет