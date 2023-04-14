Сазонов о Хвиче: «Молодец, его пример вдохновляет. Поколение у грузин хорошее, можем многого достичь»

Теги серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу квалификация Евро-2024 Хвича Кварацхелия Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов вдохновлен Хвичей Кварацхелией и хвалит сборную Грузии.

— Удивляет, как Хвича разрывает в Италии?

— Вдохновляет. Хвича молодец, рад за него. Но в европейских чемпионатах есть и другие ребята, которые тоже круто играют. Вообще считаю, что поколение у грузин хорошее — как в основной сборной, так и молодежной. Можем многого достичь. Нам по силам побороться за медали на молодежном Евро-2023.

— Откуда такая уверенность?

— Турнир пройдет в Грузии, и это большой плюс. Ты бы видел, как на сборную ходят — всегда стадион заполнен. Ни одного свободного места. Конечно, так намного приятнее играть. После введения Fan ID немного от этого отвык.

Полностью прочувствовал эту атмосферу в «Лужниках» на финале Кубка России. Да, 75 процентов болельщиков — спартаковские, но сама атмосфера была настолько крутая, что мы в пяти метрах друг друга не слышали. Безумно круто! – сказал защитник «Динамо».

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14 комментариев

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Pb-SE
Финал Евро-2028 будет Грузия - Норвегия.
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Назар Игорь
Ответ Владимир Георгия
В итоге наблюдая за игрой наполи, пришёл к выводу , что в Наполи яркая дедовщина. В последнем матче с Миланом , было видно , что Ди Лоренцо не тащит мяч как Руй и отдаёт Политано-Лосано создаёт пасы на прорыв, а Кваре лишь остаётся лишь махать руками призывая отдать пас. В итоге, исчез фактор Хвичи , как мастера сольных проходов и ассистента. Спалетти не видит дедовщину, а может его устраивает , что на Хвичу итак оттянуты 2-3 игрока противника. Осимхен и Хвича молодые и поэтому взаимодействуют. И дело не в Осимене , как запели многие, а в выключение из игры Хвичи собственной командой.
Ты прав. Особенно это было видно когда Хвича только начинал в Наполи, его вообще игнорировали. Бегал без мяча. А у ди Лоренцо авторитет больше чем у Спаллетти, пятый сезон в клубе, капитан , любимец неаполитанцев, похоже он просто завидует быстро прогрессирующему новичку.
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Владимир Георгия
Ответ Kanan Jarrus
сазонов причислил себя к хорошему поколению лооолл
У него всё впереди, рост 194, мощный, наверстает.
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Kanan Jarrus
сазонов причислил себя к хорошему поколению лооолл
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Владимир Георгия
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
Не согласен, в сборной ,там также пробегали мимо него с мячом напарники и не давали пас. А как можно показать себя не имея пас, если только отнимать мяч у своих.
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Владимир Георгия
Ответ David Aprasidze
Где вы заметили сильное поколение у Грузии? Последнее было в 90-х. Один Хвича и вратарь погоды не сделают.
Согласен с вами, однако есть смелые , умелые игроки. Однако с Нидерландами случилось тоже самое с Хвичей , что и в Наполи, его выключили из игры свои же. Правило такое, кто более талантлив , того и надо подключать к атаке постоянно.
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Кино Музыка
Ответ David Aprasidze
Где вы заметили сильное поколение у Грузии? Последнее было в 90-х. Один Хвича и вратарь погоды не сделают.
В 90-е эта мысль и пришла..
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David Aprasidze
Ответ Владимир Георгия
В итоге наблюдая за игрой наполи, пришёл к выводу , что в Наполи яркая дедовщина. В последнем матче с Миланом , было видно , что Ди Лоренцо не тащит мяч как Руй и отдаёт Политано-Лосано создаёт пасы на прорыв, а Кваре лишь остаётся лишь махать руками призывая отдать пас. В итоге, исчез фактор Хвичи , как мастера сольных проходов и ассистента. Спалетти не видит дедовщину, а может его устраивает , что на Хвичу итак оттянуты 2-3 игрока противника. Осимхен и Хвича молодые и поэтому взаимодействуют. И дело не в Осимене , как запели многие, а в выключение из игры Хвичи собственной командой.
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David Aprasidze
Ответ Кино Музыка
Непонятно, почему Грузия и Армения, имея сильные поколения, не достигают успехов на уровне сборных. Загадка какая-то.
Где вы заметили сильное поколение у Грузии? Последнее было в 90-х.
Один Хвича и вратарь погоды не сделают.
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Владимир Георгия
В итоге наблюдая за игрой наполи, пришёл к выводу , что в Наполи яркая дедовщина. В последнем матче с Миланом , было видно , что Ди Лоренцо не тащит мяч как Руй и отдаёт Политано-Лосано создаёт пасы на прорыв, а Кваре лишь остаётся лишь махать руками призывая отдать пас. В итоге, исчез фактор Хвичи , как мастера сольных проходов и ассистента. Спалетти не видит дедовщину, а может его устраивает , что на Хвичу итак оттянуты 2-3 игрока противника. Осимхен и Хвича молодые и поэтому взаимодействуют. И дело не в Осимене , как запели многие, а в выключение из игры Хвичи собственной командой.
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Алексей Ненахов
Ответ Кино Музыка
Непонятно, почему Грузия и Армения, имея сильные поколения, не достигают успехов на уровне сборных. Загадка какая-то.
Как и Сербия , поколение просто топовое с а так бездарно играть на чм ,да и в других чемпионатах
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Пако
Следим за Грузией и её футболистами. Следим предвзято, с добрыми надеждами и пожеланиями. Будь то Хвича или Саба.
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Кино Музыка
Непонятно, почему Грузия и Армения, имея сильные поколения, не достигают успехов на уровне сборных. Загадка какая-то.
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Владимир Георгия
Ну мне как зрителю футбольных матчей Наполи , ясно видно , что что-то не то с игрой Наполи с Хвичей. В начале сезона, ему не давали мяч и игра шла в основном по правому флангу. Далее, Хвиче удалось сольно забивать мячи при редких пасах. Игроки наполи воодушевились и начали подключать к игре Квару. В итоге, он собрал приличный рейтинг в голах и ассистах, о нём заговорили в мире , цена поднялась. Но вдруг , резко прекратили давать ему пасы, либо дают дурацкие пасы на бровке , где тесно. Известно , что Хвича играет супер удачно на выходах, на скорости, удаёт
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Дядя ТУРА
грузинам удачи во всех турнирах. прекрасная страна и прекрасные люди
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