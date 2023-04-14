Сазонов о Хвиче: «Молодец, его пример вдохновляет. Поколение у грузин хорошее, можем многого достичь»
Саба Сазонов вдохновлен Хвичей Кварацхелией и хвалит сборную Грузии.
— Удивляет, как Хвича разрывает в Италии?
— Вдохновляет. Хвича молодец, рад за него. Но в европейских чемпионатах есть и другие ребята, которые тоже круто играют. Вообще считаю, что поколение у грузин хорошее — как в основной сборной, так и молодежной. Можем многого достичь. Нам по силам побороться за медали на молодежном Евро-2023.
— Откуда такая уверенность?
— Турнир пройдет в Грузии, и это большой плюс. Ты бы видел, как на сборную ходят — всегда стадион заполнен. Ни одного свободного места. Конечно, так намного приятнее играть. После введения Fan ID немного от этого отвык.
Полностью прочувствовал эту атмосферу в «Лужниках» на финале Кубка России. Да, 75 процентов болельщиков — спартаковские, но сама атмосфера была настолько крутая, что мы в пяти метрах друг друга не слышали. Безумно круто! – сказал защитник «Динамо».
Один Хвича и вратарь погоды не сделают.