Слуцкий о Хвиче: «В его игре был юношеский максимализм, он хотел забивать только красиво. Я объяснял: «Если ты пробьешь по центру, и мяч пройдет между ног вратаря, гол все равно засчитают»

Леонид Слуцкий рассказал, как Хвича Кварацхелия проявлял юношеский максимализм.

« думал, что гол будет засчитан только в том случае, если он пробьет в верхний угол. Он всегда пробовал завершать атаки красиво. Я попытался объяснить ему: «Квара, если ты пробьешь по центру ворот, и мяч пройдет между ног вратаря, гол все равно засчитают».

Но в его игре был этот юношеский максимализм, эта идея о том, что он хочет забивать только красивые голы. Сейчас, конечно, он стал немного старше, у него другой уровень ответственности, и он способен забивать любые голы. Теперь забивает и простые голы.

Он может легко обвести трех или четырех игроков. Для него в этом нет ничего особенного. Что касается его футбольных способностей, то у него есть фантастический дриблинг, он очень четко принимает решения и очень хорошо завершает атаки. У него аномальное мышление на футбольном поле», – сказал бывший главный тренер «Рубина» в интервью Sky Sports.