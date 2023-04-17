Слуцкий о Хвиче: «В его игре был юношеский максимализм, он хотел забивать только красиво. Я объяснял: «Если ты пробьешь по центру, и мяч пройдет между ног вратаря, гол все равно засчитают»

Теги Леонид Слуцкий серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Леонид Слуцкий рассказал, как Хвича Кварацхелия проявлял юношеский максимализм.

«Квара думал, что гол будет засчитан только в том случае, если он пробьет в верхний угол. Он всегда пробовал завершать атаки красиво. Я попытался объяснить ему: «Квара, если ты пробьешь по центру ворот, и мяч пройдет между ног вратаря, гол все равно засчитают».

Но в его игре был этот юношеский максимализм, эта идея о том, что он хочет забивать только красивые голы. Сейчас, конечно, он стал немного старше, у него другой уровень ответственности, и он способен забивать любые голы. Теперь забивает и простые голы.

Он может легко обвести трех или четырех игроков. Для него в этом нет ничего особенного. Что касается его футбольных способностей, то у него есть фантастический дриблинг, он очень четко принимает решения и очень хорошо завершает атаки. У него аномальное мышление на футбольном поле», – сказал бывший главный тренер «Рубина» в интервью Sky Sports. 

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45 комментариев

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Artem Piatkov
Роналду кстати тоже в 2006 критиковали, что тот хочет забивать только красиво

Стал забивать пачками, но некрасиво - стали называть замыкуном

Тут не угодишь
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red hikkikomori
Slut Sky дал интервью Sky Sports 😂
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Александр Рагулин
Ответ боливийский старообрядец
Сейчас Слуцкий безработный и пиарется за счёт Хвичи. Но когда Слуцкий тренировал Хвичу у последнего и близко не было статистики, которая есть сейчас в Наполи у Спаллетти, это говорит, что Лёня тренер довольно посредственный.
Только сам Квара так не считает, говорит что Слуцкий многое ему дал, также кстати говорит и Эдегор, который сейчас фиерит в Арсенале. Можно быть посредственным тактиком, но потрясающим психологом и воспитателем, кем Слуцкий и является.
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FEZ10
Ответ alexey alexeev
у слуцкера столько гонора, как будто это он взрастил молодой талант
Где это ты увидел ? Ничего такого он не говорит, просто рассказывает
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Олег Акимов
Вот так и убивают креатив в юношеском возрасте.
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Recreated
Что-то в последних играх заметно другой Хвича, дай бог, чтобы это было временно и прошло скоротечно!
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За наш футбол!
Вот оказывается почему парень так хорош!
На советах Леонида взрос💪
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Shuba Jr.
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
как ты вообще проводишь аналогии между футболистами,один из которых молод, полон желания доказать что-то, добиться чего-то, желающего добиться большого успеха в футболе, а второй уже добился многого, практически всего, побив кучу рекордов, прошедшего свой пик, и едущего скорее доигрывать в Юве. но, уж никак, не молодого перспективного?!
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Владимир Георгия
Многие заметили, что Кваре стали меньше давать пасы, а нормальные пасы на выход на рывок вовсе отсутствуют. Раньше Руй снабжал пасами на выход, а теперь Руй несётся как угорелый мимо Хвичи и отдаёт пасы в куча-малу, в центр. В отличие Ди Лоренцо исправно снабжает Политано -Лозано пасами , строит комбинации с ними. Хотя от них голевых результатов кот наплакал.
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Владимир Георгия
Конкретно,-Наполи профукал последние 4 матча, ввиду того , что явно не подключал Хвичу к атакам и комбинациям. Они мутили свой футбол и домутились.
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nugoboss
Я уверен что Хвича ценит мнение своих бывших тренеров, и благодаря им, он делает каждый раз шаг развитие, он благодарный человек, и уважает Слуцкого, а сейчас у Спалети учится.
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Arthur Jacob
Ответ Artem Piatkov
Роналду кстати тоже в 2006 критиковали, что тот хочет забивать только красиво Стал забивать пачками, но некрасиво - стали называть замыкуном Тут не угодишь
Был футболист который практически всегда забивал красиво - Роберто Баджо
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Severfan
Ответ Александр Воронцов
у Слуцкого такое ощущение остался единственный козырь, которым он поддерживает популярность - это тренер, открывший Кварацхелию. но это не так, открыл его Семин и заложил базу, а раскрыл талант на 100% Спалетти
Головин? Эдегор?
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fatei4
В итоге Хвича в топе, слуцкий в *опе.
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Владимир Георгия
Ответ Давид Agabekyan
Причём тут зависть? Хвича хорош, но без Осимена намного хуже. Осимена ключевой в их паре
Непонятно, Хвича даёт Осимену пасы под голевые , а Осимен забивает. Значит Хвича ключевой в паре. Другое дело, что Хвиче не дают пасы в последнее время, имею ввиду комбинационный пас.
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Amalfitano
У нас в команде тоже был такой. Особенно смешно было когда он хотел попасть в девятку когда нам было по 13-14 лет и мы играли на большом поле с большими воротами. Да пробей ты главное в створ. Воротник по любому не достанет. А потом мяч брал менее техничный парень и бил сильно и чуть в сторону от вратаря. Гарантированый гол.
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Gio S
Ответ Давид Agabekyan
Причём тут зависть? Хвича хорош, но без Осимена намного хуже. Осимена ключевой в их паре
Уже надоедать начинает , один сказал и все подхватили . Конечно с Осименом ему проще играть , а еще проще будет , если на всех позициях будут очень сильные игроки будут . Месси когда в Барсе был , кто у него в партнёрах был ? Зная что у него за спиной Пуйоль , Хави , Иньеста , Бускетс , Пике и в атаке такие же супер игроки. Он играл в свой кайф забыв о защите вообще . Это я к тому что все повторяют очевидную вещь в футболе , как будто Хвиче нужен Осимен , а остальные игроки в мире тащат соло все матчи . . Если ты смотришь игры Наполи ты должен видеть , что атака идёт всегда через правый край ! А если через левый то Руй тащит мяч и подаёт в центр . Он пас даёт , когда прижат к угловому флажку , в окружение 2- 3 игроков . Что бы такого не было знаешь что делать надо ? Руйю отдавать раньше пас на Хвичу и открываться ,этим он за собой утащит одного игрока ! А он что делает ? Бежит вперёд и подаёт . Бэкхема из себя строит с радио управляемыми навесами .
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Дмитрий Иванов
Ответ Recreated
Что-то в последних играх заметно другой Хвича, дай бог, чтобы это было временно и прошло скоротечно!
Весь Наполи находится не в лучшей форме, возможно это обусловлено давлением. Будем надеяться на то, что это не системный спад
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Владимир Георгия
Ответ Gio S
Уже надоедать начинает , один сказал и все подхватили . Конечно с Осименом ему проще играть , а еще проще будет , если на всех позициях будут очень сильные игроки будут . Месси когда в Барсе был , кто у него в партнёрах был ? Зная что у него за спиной Пуйоль , Хави , Иньеста , Бускетс , Пике и в атаке такие же супер игроки. Он играл в свой кайф забыв о защите вообще . Это я к тому что все повторяют очевидную вещь в футболе , как будто Хвиче нужен Осимен , а остальные игроки в мире тащат соло все матчи . . Если ты смотришь игры Наполи ты должен видеть , что атака идёт всегда через правый край ! А если через левый то Руй тащит мяч и подаёт в центр . Он пас даёт , когда прижат к угловому флажку , в окружение 2- 3 игроков . Что бы такого не было знаешь что делать надо ? Руйю отдавать раньше пас на Хвичу и открываться ,этим он за собой утащит одного игрока ! А он что делает ? Бежит вперёд и подаёт . Бэкхема из себя строит с радио управляемыми навесами .
Первый ляпнул Черданцев, про зависимость Хвичи от Осимена. На самом деле наоборот, Хвича даёт голевые Осимену. То что в отсутствие Осимена Хвича не в игре , лишь доказывает , что отсутствует пас Хвиче, так как он и без Осимена делал голевые другим игрокам. Осимен исполнитель гола, он длинный и техничный, и когда Хвича подаёт ему , то наверняка гол и Хвиче засчитывается ассист. Но если команда продолжит игнорировать Хвичу , то Осимен не получит ассисты от Хвичи. Я лично увидел сговор в команде, кто-то за спиной Хвичи прошушукал , что мол он держит мяч итд, но на самом деле здесь зависть. С другой стороны когда Осимен получает длинный пас , то у Хвичи появляется возможность , что-то замутить с Осименом, так как команда находится сзади и никто не мешает ему получить пас. В итоге команда сдерживает атаку через Хвичу, сами пытаются, но они технически слабые.
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koshaus
Ответ Олег Акимов
Вот так и убивают креатив в юношеском возрасте.
Креатив - это непонятная хрень и это не результат. Зачем пытаться многократно забить красиво самому из неудобной позиции или обвести полкоманды соперника и ничего, когда можно, например, отдать партнёру пас, тот забьёт в пустые и команда выиграет турнир. Нужна игровая мудрость и целесообразность, если тренер хороший, он её и прививает.
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Добрый Ретроград
Стандартная фраза комментатора: - Нападающий прорвался к воротам и проверил защитника между ног.
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Вадим Слуцкий
Я объяснял: "Бей коряво, кое-как, вдруг попадёшь в створ и мяч случайно пролетит у вратаря между ног - гол всё равно засчитают."
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9_volk
футбольный тренер не знает, что удар в угол для вратаря - сложнее чем удар по центру ворот?

вот это тренер был у сборной. пытается научить игроков идти по пути наименьшего сопротивления.
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Фан Рубина
Ну сильнейшая лига мира - РПЛ малость обточила его максимализм, теперь всяким днищам в европке по-всякому кладёт.
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kbakha
Палыч против Лёни - кто открыл Хвичу?
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