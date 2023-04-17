Лэмпард о «Челси»: «Мы не в том положении, в каком хотели бы быть, но говорить, что мы сломлены, – это перебор»
Фрэнк Лэмпард уверен, что «Челси» способен изменить тяжелую ситуацию с результатами.
«Мы не в том положении, в каком хотели бы быть, но говорить, что мы сломлены, – это перебор.
Что касается места в чемпионате – это реальность. В противостоянии с «Реалом» мы уступаем 0:2. Нам нужно работать с целью изменить это.
Я не думаю, что завтра может произойти что-либо, что будет лучше нашей победы в Лиге чемпионов [в 2012 году]. Тогда у нас было много сложных моментов. «Барселона», «Наполи»... Это был тяжелый путь.
Учитывая текущую ситуацию и то, с кем мы играем, впереди особенный матч.
Я всегда за то, чтобы в футболе брали ответственность на себя как отдельные игроки, так и вся команда. Мы должны обратить внимание на это. Это важная часть игры», – сказал главный тренер «Челси».
«Челси» не побеждает 6 матчей – 4 поражения и 2 ничьих. Дальше – «Реал»
- Смотрите. - Сломал ветку, снова повернулся, взял целую охапку. - А теперь...
Охапка не сломалась и Лэмпард улыбнулся:
- Вы поняли, друзья. Только беря ответственность, как лично, так и командно, мы никогда не будем сломлены!
Парам-парам-пам. Про себя добавил Фрэнк.