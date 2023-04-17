Лэмпард о «Челси»: «Мы не в том положении, в каком хотели бы быть, но говорить, что мы сломлены, – это перебор»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Фрэнк Лэмпард уверен, что «Челси» способен изменить тяжелую ситуацию с результатами.

«Мы не в том положении, в каком хотели бы быть, но говорить, что мы сломлены, – это перебор.

Что касается места в чемпионате – это реальность. В противостоянии с «Реалом» мы уступаем 0:2. Нам нужно работать с целью изменить это.

Я не думаю, что завтра может произойти что-либо, что будет лучше нашей победы в Лиге чемпионов [в 2012 году]. Тогда у нас было много сложных моментов. «Барселона», «Наполи»... Это был тяжелый путь.

Учитывая текущую ситуацию и то, с кем мы играем, впереди особенный матч.

Я всегда за то, чтобы в футболе брали ответственность на себя как отдельные игроки, так и вся команда. Мы должны обратить внимание на это. Это важная часть игры», – сказал главный тренер «Челси».

«Челси» не побеждает 6 матчей – 4 поражения и 2 ничьих. Дальше – «Реал»

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24 комментария

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Блуждающий странник
Ответ CriminalJoint62
В футболе всегда так. Когда Челси завтра пройдет Реал, все сразу начнут говорить о титуле
Ты сам веришь, что они Реал пройдут?
+24
-2
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Tpy6kaMerlina
Потом Лэмпард повернулся к игрокам, взял веточку и сказал:
- Смотрите. - Сломал ветку, снова повернулся, взял целую охапку. - А теперь...
Охапка не сломалась и Лэмпард улыбнулся:
- Вы поняли, друзья. Только беря ответственность, как лично, так и командно, мы никогда не будем сломлены!
Парам-парам-пам. Про себя добавил Фрэнк.
+9
-2
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Predator№7
Но сломлены же
+6
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Титал Телоян
Ты лучше расскажи как ты вытянул этот счастливый билетик
+2
0
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DolJun
Ответ ljolik888
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привет! выполняю обещание: буду болеть за красивый справедливый футбол!
+3
-1
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LIVERPOOL18921503/25052005
Лэмпард о «Челси»: «Мы не в том положении, в каком хотели бы быть, но говорить, что мы клуб, а не шапито - перебор»
+3
-2
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ljolik888
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da0s
Выпускайте Краке... Хиддинка-Адвокаата!!!
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Милан 737..
Скорее раздавленны ...
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Konstantin Meerov
0-3
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Ноно Гомес
Мне кажется его проблема в том что он живёт прошлым, постоянно говорит о каких то 2012 годах))
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Tilo Wolf
Хорошо так игроков поддержки поддержал!
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romaroman26
Ответ Дмитрий Калашников
я верю
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Vic Wild
Ответ da0s
Выпускайте Краке... Хиддинка-Адвокаата!!!
Сначала Биг Сэма накатить - для стабилизации лодки. А вот затем можно и Хидингом заполировать))
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