Фрэнк Лэмпард уверен, что «Челси» способен изменить тяжелую ситуацию с результатами.

«Мы не в том положении, в каком хотели бы быть, но говорить, что мы сломлены, – это перебор.

Что касается места в чемпионате – это реальность. В противостоянии с « » мы уступаем 0:2. Нам нужно работать с целью изменить это.

Я не думаю, что завтра может произойти что-либо, что будет лучше нашей победы в [в 2012 году]. Тогда у нас было много сложных моментов. «Барселона», «Наполи»... Это был тяжелый путь.

Учитывая текущую ситуацию и то, с кем мы играем, впереди особенный матч.

Я всегда за то, чтобы в футболе брали ответственность на себя как отдельные игроки, так и вся команда. Мы должны обратить внимание на это. Это важная часть игры», – сказал главный тренер «Челси».

«Челси» не побеждает 6 матчей – 4 поражения и 2 ничьих. Дальше – «Реал»