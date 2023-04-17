Роман Павлюченко: «Кто говорит, что «Зенит» еще не чемпион, – они футбол с вертолета смотрят? Не вижу, кто может их догнать»

Роман Павлюченко уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Кто говорит, что « » еще не чемпион, – они футбол с вертолета смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже все понятно.

Я говорил, что есть «Зенит» и все остальные (смеется). Пускай на меня не обижаются, но я не вижу, кто может догнать «Зенит» и стать чемпионом. Не вижу сегодня такой команды. Да, за второе и третье места будут биться « », « » и .

Для того чтобы упустить титул, «Зениту» надо все проиграть, а остальным все выиграть – это нереально. Мое мнение, что чемпион в уже есть», – сказал бывший игрок сборной России.