Роман Павлюченко: «Кто говорит, что «Зенит» еще не чемпион, – они футбол с вертолета смотрят? Не вижу, кто может их догнать»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Роман Павлюченко премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Роман Павлюченко уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Кто говорит, что «Зенит» еще не чемпион, – они футбол с вертолета смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже все понятно.

Я говорил, что есть «Зенит» и все остальные (смеется). Пускай на меня не обижаются, но я не вижу, кто может догнать «Зенит» и стать чемпионом. Не вижу сегодня такой команды. Да, за второе и третье места будут биться «Спартак», «Ростов» и ЦСКА.

Для того чтобы упустить титул, «Зениту» надо все проиграть, а остальным все выиграть – это нереально. Мое мнение, что чемпион в РПЛ уже есть», – сказал бывший игрок сборной России.

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29 комментариев

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Давид Agabekyan
Неплохая новость. Или только у меня ничего не отображается?
+115
0
+115
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Фёдор Кузнецов
Информативная новость
+47
0
+47
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Aleksandr Danilov
Это просто СМИ хотят клики, им нужна интрига. На деле же за 4 тура до конца будут чемпионами, это все понимают
+16
0
+16
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San9
Ответ Алексий Бяконт
Комментарий удален модератором
Бедные московские нефтяники, доедают последний кусок хлеба..
+12
-3
+9
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Илья Храбров
Всё по делу
+7
0
+7
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Дважды_Герой
Ответ Алексий Бяконт
Комментарий удален модератором
Спартак - второй по бюджету..
Но ухитряется быть подчас и десятым..
Хочет быть ближе к народу?
+8
-1
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Zenith forever
Ответ Алексий Бяконт
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Потомки московской лимиты и нынешние гастарбайтеры всех уровней - это не народ
+4
0
+4
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Zenith forever
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Роман о коком футболе говорит? О РПЛ штоли?? Так его без вертолетов невозможно смотреть)))
Да, тяжело вам, с вертолетов ничего не можете рассмотреть, а анатомические особенности не позволяют голову поднять.
+7
-3
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Zenith forever
Ответ Михаил Савченко
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Болел бы я за Спам (боже упаси), тоже верил бы в победу до последнего. Такова печальная участь футбольного болельщика)
Но что-то мне подсказывает, что в этом случае вы все-таки каждый день не писали бы это на сайте, как на заборе.
+3
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Константин Эсперов
Дайте угадаю . Павлюченко высказался о гонке за первое место ? Можно не утруждать журналюг, по тегам и так всё ясно .
+3
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Михаил Савченко
Ответ Zenith forever
Неужели выглядеть смешным не стыдно?
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Болел бы я за Спам (боже упаси), тоже верил бы в победу до последнего. Такова печальная участь футбольного болельщика)
+3
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San9
Ответ Ковид 07.10.52
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Нефть ведь в Москве добывается, причем личная, все это знают
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Михаил Савченко
Ответ Zenith forever
Но что-то мне подсказывает, что в этом случае вы все-таки каждый день не писали бы это на сайте, как на заборе.
Логично, согласен, они достают)
+1
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Zenith forever
Ответ Ростов-на-Дону
"Спартак" догонит и перегонит! Не видит Рома - очки купи!
Неужели выглядеть смешным не стыдно?
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Александр Киричев
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jonnysilverhand01
Из вертолета, того самого, на котором Миллер летает
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Cst Cap
А. Белоус записал слова спящего гиганта невидимыми чернилами, увидеть их можно только поев борща
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Fintt
По игре точно никто не дотягивает, но если Зенит собран и мотивирован. Локомотив и Ростов, кстати, играли с ним в приличный футбол, за что спасибо обеим командам.
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.ru
Роман Павлюченко: Семак волшебник... в сине-бело-голубом вертолёте
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Marko Tour
что за новость?
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Ковид 07.10.52
Ответ San9
Бедные московские нефтяники, доедают последний кусок хлеба..
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jdrk
Классическая новость! Кратко и по делу!
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Александр Сандалов
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Алексий Бяконт
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