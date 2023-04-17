Роман Павлюченко: «Кто говорит, что «Зенит» еще не чемпион, – они футбол с вертолета смотрят? Не вижу, кто может их догнать»
Роман Павлюченко уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.
«Кто говорит, что «Зенит» еще не чемпион, – они футбол с вертолета смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже все понятно.
Я говорил, что есть «Зенит» и все остальные (смеется). Пускай на меня не обижаются, но я не вижу, кто может догнать «Зенит» и стать чемпионом. Не вижу сегодня такой команды. Да, за второе и третье места будут биться «Спартак», «Ростов» и ЦСКА.
Для того чтобы упустить титул, «Зениту» надо все проиграть, а остальным все выиграть – это нереально. Мое мнение, что чемпион в РПЛ уже есть», – сказал бывший игрок сборной России.
Но ухитряется быть подчас и десятым..
Хочет быть ближе к народу?