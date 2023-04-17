Лапорта о деле Негрейры: «СМИ линчевали «Барсу» до суда и следствия, лишили презумпции невиновности. Обвинения надо доказывать в суде»
Жоан Лапорта высказался об обвинениях в адрес «Барселоны» в связи с делом Негрейры.
«Мы собрали 629 документов и 43 DVD-диска о нашем деле с предварительными выводами, и внешняя фирма сделала это, действуя прозрачно.
Обвинения должны быть доказаны в суде. Мы живем в правовом государстве, одним из основных принципов которого является презумпция невиновности. В данном случае СМИ лишили «Барсу» этого права. Ее осудили и подвергли линчеванию без суда и следствия. Они вынесли нам приговор до суда.
И я, как президент «Барселоны», требую максимальной ответственности от представителей институтов, регулирующих футбол. То же самое касается и средств массовой информации», – сказал Лапорта.
Все будут на равных правах, все будут уважать друг друга.
Бгг.
Хаве вчера сказал, что мяч застравал в траве, а солнце было слишком высоко, однако без решения суда это еще не доказано, что солнце действительно мешало, а трава была слишком высокой.
все же видели отчёты типа: на улице дождь идёт, образовалась лужа, возьмите зонт, с вас 600 тыс евро
остаётся только через 2 месяца консультаций с юристами сетовать на презумпцию невиновности
#спотифайКлупПозорФутбола))
события имело место быть? да, имело.
СМИ вправе писать про это? да, вправе.
что значит "линчивали и вынесли приговор"? Публикации СМИ обязали к чему то Барселону? в чем суть "приговора"? В репутационных потерях? так они неизбежны были изначально.
так что он хочет?!