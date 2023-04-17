Лапорта о деле Негрейры: «СМИ линчевали «Барсу» до суда и следствия, лишили презумпции невиновности. Обвинения надо доказывать в суде»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта высказался об обвинениях в адрес «Барселоны» в связи с делом Негрейры.

«Мы собрали 629 документов и 43 DVD-диска о нашем деле с предварительными выводами, и внешняя фирма сделала это, действуя прозрачно.

Обвинения должны быть доказаны в суде. Мы живем в правовом государстве, одним из основных принципов которого является презумпция невиновности. В данном случае СМИ лишили «Барсу» этого права. Ее осудили и подвергли линчеванию без суда и следствия. Они вынесли нам приговор до суда.

И я, как президент «Барселоны», требую максимальной ответственности от представителей институтов, регулирующих футбол. То же самое касается и средств массовой информации», – сказал Лапорта

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52 комментария

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Vasiliy S
Чем больше он сейчас говорит, тем больше будет потенциальных проблем в суде, так как количество потенциальных нестыковок будет расти
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London.is.blue
Суперлига - это классно, говорили они.
Все будут на равных правах, все будут уважать друг друга.

Бгг.
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RG26
Ответ Val Smith
Лапорта сам выставил Барсу в "суде общественного мнения" так как до сих пор не дал внятного объяснения за что его клуб платил миллионы.
Он еще не придумал, потому что любая причина будет нелепой. А так держит интригу и занимается спекуляциями на том, что все вокруг хотят линчевать Барсу, хотя все знают, что для этого в последние годы не надо подковерных игр - надо просто дождаться двухматчевых противостояний и все случится само собой. Очень интересно развитие событий, но хочется все же справедливости и прозрачности
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Владислав Романов
Ответ ljolik888
Какой суд - на спортсе уже все доказано.
Всмысле доказано? Судьи сказали, что им деньги не давали😁
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Raul14
Ответ FC.Barcelona
Я про десятилетнее правление Барселоны на испанском троне
ааа! тогда почему ты отвечаешь на комментарий про лысого шарлатана? Или ты тоже люпорта?
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Владислав Романов
Ответ Dzhansug Bukiya
Ювентус вообще без суда и следствия ушатали что в 2006, что сейчас) радуйся, что испания не италия
Подробностей не знаю, разьве Юве наказали ни за что?
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FC.Barcelona
Ответ Raul14
У лысого шарлатана состав на 2 миллиарда, у Мадрида на 500. Несмотря на это, Реал унизил лысого шарлатана в ЛЧ, ты про это?))
Я про десятилетнее правление Барселоны на испанском троне
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Владислав Романов
Ну тогда пускай Хави подаёт в суд на Солнышко, которое ему помешало в матче с Хетафе 😁
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ ljolik888
Какой суд - на спортсе уже все доказано.
Смешно))
Хаве вчера сказал, что мяч застравал в траве, а солнце было слишком высоко, однако без решения суда это еще не доказано, что солнце действительно мешало, а трава была слишком высокой.
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truboprovodchik2019
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Как-то не "мадридская гиена" первой в комменты пришла. Как фан Красных ненавижу ваш десятый каталонский
Ненависть - такое громкое слово, не переживай ты так
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Сикарио
Ответ ljolik888
Какой суд - на спортсе уже все доказано.
Какой суд, Лапорта просто пытается по максимуму затянуть время.
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Raul14
Ответ FC.Barcelona
Вас унижали в доминирующем стиле потому что
У лысого шарлатана состав на 2 миллиарда, у Мадрида на 500. Несмотря на это, Реал унизил лысого шарлатана в ЛЧ, ты про это?))
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A K
Так и будет, суд и приговор. Нельзя платить официальному лицу из-под полы и надеяться, что когда поймают, студенческие рефераты прокатят за оправдательные документы.
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Your Friend
Ответ Raul14
а причем тут лысый шарлатан?
Ты блин реально не зная всего и вся, просто так получается обвиняешь Барсу? Ну как бы при нем Барса много титулов выиграла, отрезок времени связанный с Негрейрой охватывает с конца 00х-22 годы, потому и говорили, что дело не подлежит санкциям иза того что прошло более 10 лет. Что в нашем случае и ложится и на время тренерства Гвардиолы и выступлений Рональдиньо, Роналду 09, получается они все взяли свои кубки незаслуженно и не обладают мастерством((((
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FC.Barcelona
Ответ Raul14
а причем тут лысый шарлатан?
Вас унижали в доминирующем стиле потому что
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FC.Barcelona
Ответ fellx
Абсолютно правильные слова, но почему сразу это не сказать? Вообще не опровергали даже через недели, просто молчали) Сейчас уже адвокаты нашли какие то лазейки видимо, ну что ж, давайте ждать суда. Если выиграют, дружно признаем, что из за суперлиги УЕФА пыталась наказать таким образом, если докажут обратное - то вся золотая эпоха Барсы за 15 лет окажется судейским пшыком
Может потому что проводили внутреннее расследование и собирали данные?
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Данил Луговский
а кто любит ливерную колбасу?) Один трофей АПЛ за столько лет
Зато у вас все честно, а не как у вас по понятиям. Больше чем клуб воров и мошенников
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kaka10
Ответ fellx
Абсолютно правильные слова, но почему сразу это не сказать? Вообще не опровергали даже через недели, просто молчали) Сейчас уже адвокаты нашли какие то лазейки видимо, ну что ж, давайте ждать суда. Если выиграют, дружно признаем, что из за суперлиги УЕФА пыталась наказать таким образом, если докажут обратное - то вся золотая эпоха Барсы за 15 лет окажется судейским пшыком
потому что есть в этом что-то нечестное

все же видели отчёты типа: на улице дождь идёт, образовалась лужа, возьмите зонт, с вас 600 тыс евро

остаётся только через 2 месяца консультаций с юристами сетовать на презумпцию невиновности
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Данил Луговский
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Как-то не "мадридская гиена" первой в комменты пришла. Как фан Красных ненавижу ваш десятый каталонский
а кто любит ливерную колбасу?) Один трофей АПЛ за столько лет
+3
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Raul14
Ответ Your Friend
получается Гвардиола в Манчестере тож всех купил? (((((
а причем тут лысый шарлатан?
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Мамаральду Кристина
Ответ hannibal ante portas
Лапорта: Я требую чтобы нас судили по советским законам
Перес оказался ни чуть хуже дядушки Франко. Как зм для своих игроков подкупал никому несекрет. До сих пор удивляюсь как Лео Месси во времена шпаны Ф.Перес умудрился выиграть 8 ЗМ! Проигрывать надо уметь а нешантадировать.
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АРХАТ
Давайте теперь отомстите Реалу и откажитесь от Суперлиги))
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Your Friend
Ответ Raul14
но это не поможет в деле Нэгрейры, и левые титулы с нулевых не станут заслуженными)) #спотифайКлупПозорФутбола))
получается Гвардиола в Манчестере тож всех купил? (((((
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Raul14
Ответ Пако
Для справки (и не более ...): Жоан Лапорта имеет учёную степень в области права университета Барселоны и является членом Коллегии адвокатов Барселоны. Кроме того, Лапорта является партнером-основателем и владельцем юридической фирмы «Laporta & Arbós» и профессором в области права в Барселонском университете.
но это не поможет в деле Нэгрейры, и левые титулы с нулевых не станут заслуженными))
#спотифайКлупПозорФутбола))
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SkSK
не понятно, что он хочет?
события имело место быть? да, имело.
СМИ вправе писать про это? да, вправе.
что значит "линчивали и вынесли приговор"? Публикации СМИ обязали к чему то Барселону? в чем суть "приговора"? В репутационных потерях? так они неизбежны были изначально.
так что он хочет?!
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