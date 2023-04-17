Лапорта о деле Негрейры: «СМИ линчевали «Барсу» до суда и следствия, лишили презумпции невиновности. Обвинения надо доказывать в суде»

Жоан Лапорта высказался об обвинениях в адрес «Барселоны» в связи с делом Негрейры.

«Мы собрали 629 документов и 43 DVD-диска о нашем деле с предварительными выводами, и внешняя фирма сделала это, действуя прозрачно.

Обвинения должны быть доказаны в суде. Мы живем в правовом государстве, одним из основных принципов которого является презумпция невиновности. В данном случае СМИ лишили «Барсу» этого права. Ее осудили и подвергли линчеванию без суда и следствия. Они вынесли нам приговор до суда.

И я, как президент «Барселоны», требую максимальной ответственности от представителей институтов, регулирующих футбол. То же самое касается и средств массовой информации», – сказал .