Бразилия может пригласить Моуринью, если назначить Анчелотти не получится. CBF нравится харизма Жозе и его знание языка

Теги Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция Жорже Жезуш Федерация футбола Бразилии Фернандо Диниз Эднальдо Родригес Футбол

Жозе Моуринью рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии.

Приоритетным вариантом для бразильской команды остается назначение Карло Анчелотти. Его кандидатура привлекает президента Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеса.

Родригес вел переговоры с Анчелотти только через посредников. Тренер «Реала» дал понять, что не хочет проводить никаких встреч во время решающей части сезона.

Приоритетом итальянского специалиста является продолжение работы в «Реале», но его будущее в клубе будет зависеть от того, смогут ли мадридцы завоевать трофей в этом сезоне. «Реал» пока не проинформировал Анчелотти о планах на будущее. 

CBF составила дополнительный список кандидатов на тот случай, если назначить Анчелотти не получится. В него входят главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш, Фернандо Диниз из «Флуминенсе» и Абель Феррейра, возглавляющий «Палмейрас».

Моуринью нравится CBF из-за большого количества выигранных трофеев, харизмы и знания языка. 

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44 комментария

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гилберт
Жозе знает бразильский язык???
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Вадим Слуцкий
Харизма - да, карму он прочистит. Знание языка на уровне. Правда, других достоинств нет.
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red hikkikomori
Ответ Кирилл.С-Пб
Португалец португальского не знает? И вообще, что за язык такой "бразильский"?)
Чел просто отсылку сделал к мему про Жиркова и бразильский язык, https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/post/2491891/?client=ms-android-vivo-rvo2 , но никто не выкупил
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BarCa
Источнике это звучит и означает по другому, а не то что Жозе знает Португальский, а Гвардиола и Анчелотти нет.
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Геннадий Чеботарев
и это будет самое правильное решение.
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limidi
Ответ UncleMaks
Жозе полиглот, когда успел выучить бразильский
плохо что ты не знаешь такие очевидные вещи, как какой язык в бразилии
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Rova Esenov
Ответ UncleMaks
Жозе полиглот, когда успел выучить бразильский
Бразилия на Португальском языке говорят это их родной язык
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vzi
Ответ Кирилл.С-Пб
Ну не знаю. Я в школе в начале 90х португальский изучал пока учитель в Бразилию не свалил)))
Отличается, отличается.
Послушайте комментаторов Бразильского чемпионата и португальского.
Хотя бы в нарезках ютуба.
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Evincive
Ни разу сборную Бразилии не возглавлял иностранец !
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Кирилл.С-Пб
Ответ vzi
Бразильский португальский отличается от европейского. Местами сильно. Но в целом они, конечно, друг друга понимают - бразильцы и португальцы. Причем португальцы понимают лучше бразильцев, чем наоборот.
Ну не знаю. Я в школе в начале 90х португальский изучал пока учитель в Бразилию не свалил)))
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Сергей Серебренников
Ответ Джа-Джа Бинкс
У Жиркова обучался.
в бразилии португальский язык.
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Deze Deze
Ответ UncleMaks
Жозе полиглот, когда успел выучить бразильский
Когда он успел выучить родной язык?)))))))))
Бразильцы на португальском говорят, это даже не Капитан Очевидность, это Адмирал Школу-не-надо-было-прогуливать,
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uno_107
Ответ #SharkTeam
На настолько и всему есть предел) Карнавал и техничная атака это их фишка исторически. Сборные достаточно сильные в принципе всегда. Загадить все бусом непонятно ради чего такое себе. Болельщики не поймут
Реал Моуриньо не был автобусом, насколько я помню.
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Pamir88
Жозик ща Рому в ЛЧ выведет и никуда потом не станет уходить. Думаю он соскучился по ЛЧ.
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bress10
Ответ #SharkTeam
Ахаха, кудесники мяча будут играть в автобус?! Какой позор
При Дунге это уже проходили
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Рокко Сиффредди
Ответ Pitkin
«Бразильский автобус» Джозе. Пеле, Гарринча, Жаирзиньо переворачиваются в гробу от смеха.
Последние два чемпионства Бразилии добыты как раз водителями автобусов: Парейрой в 1994 и Фелипаном в 2002
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yrok77
Ответ Iuasamotu
Представьте себе, многие недолюбливают сборную Бразилии, а с Моуриньо начнут желать им успеха
бред
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Тюменец
Маур, мне кажется, без совмещения ни в какую сборную не пойдет.
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Pitkin
«Бразильский автобус» Джозе. Пеле, Гарринча, Жаирзиньо переворачиваются в гробу от смеха.
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Tigo_Volchara93
Не трогайте Жозе, он еще Роме на сезон-даа нужен
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Balt
Ответ Усатый КозлоБык ©
Ох, чую это будет или лютейший треш 😨 Или Жозе возьмёт ЧМ
Сначала Копа Америка ему надо было бы взять.
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Денис Олегович
Ответ #SharkTeam
На настолько и всему есть предел) Карнавал и техничная атака это их фишка исторически. Сборные достаточно сильные в принципе всегда. Загадить все бусом непонятно ради чего такое себе. Болельщики не поймут
Ну при Моуре они, может быть, будут биться друг за друга, хотя бы частично как его Реал в класико или как аргентинцы в декабре. Пока что они безвольно сливают пенальти не самой сильной Хорватии. Думаю, болельщики лучше оценят победу "с душком" в таком матче, нежели вылет)
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a2wai
Про знание языка улыбнуло. Хотя если сравнивать с Анчелотти-то тут да, дон Карло португальского может и не знать.
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Direct free kick
Великий Моуриньо поднял бы бразил, но у него свои дела
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Iuasamotu
Ответ vzi
Бразилия в футболе станет популярнее благодаря Моуринью. ;)))
Представьте себе, многие недолюбливают сборную Бразилии, а с Моуриньо начнут желать им успеха
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