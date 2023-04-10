Дзюба извинился за игру против «Зенита»: «Как-то перегорел даже, может. Как говорил Тайсон, ты встаешь не из-за физики, а из-за того, что у тебя есть характер»

Артем Дзюба извинился за свою игру в проигранном матче «Локомотива» с «Зенитом»

В матче 22-го тура железнодорожники дома проиграли 1:2.

«После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, теплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова.

Прежде всего – не слушайте все, что говорят. Не обращайте внимания.

Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология – состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел даже. Вроде внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Может даже, чересчур сильно хотел.

Наверное, была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли. Сейчас прям так тошно, противно на душе, но надо через это пройти. Как говорил Майк Тайсон, ты встаешь не из-за физики, а из-за того, что у тебя есть характер.

Искренне верю, что у нашей команды есть характер. Есть все для того, чтобы в будущем быть сильнее. Пусть проиграли сегодня, но мы с высоко поднятой головой. Из этого поражения сделаем огромные выводы. Мы уже на данный момент конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны. Надеюсь, уже в следующем сезоне эти молодые ребята станут более зрелыми, сильными и у них будет все хорошо. Они большие молодцы.

Это огромный урок для нас всех, особенно для меня. Потому что надо поспокойнее. Ты думаешь, что все должно получаться, но на самом деле в жизни бывает такое, что даже стоит проиграть однажды, оступиться сильно и получить такую хорошую пощечину, оплеуху. Это даже может дать импульс в твоей жизни, карьере», – сказал форвард « » на видео в инстаграме.

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