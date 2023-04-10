Дзюба извинился за игру против «Зенита»: «Как-то перегорел даже, может. Как говорил Тайсон, ты встаешь не из-за физики, а из-за того, что у тебя есть характер»
Артем Дзюба извинился за свою игру в проигранном матче «Локомотива» с «Зенитом»
В матче 22-го тура РПЛ железнодорожники дома проиграли 1:2.
«После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, теплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова.
Прежде всего – не слушайте все, что говорят. Не обращайте внимания.
Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология – состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел даже. Вроде внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Может даже, чересчур сильно хотел.
Наверное, была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли. Сейчас прям так тошно, противно на душе, но надо через это пройти. Как говорил Майк Тайсон, ты встаешь не из-за физики, а из-за того, что у тебя есть характер.
Искренне верю, что у нашей команды есть характер. Есть все для того, чтобы в будущем быть сильнее. Пусть проиграли сегодня, но мы с высоко поднятой головой. Из этого поражения сделаем огромные выводы. Мы уже на данный момент конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны. Надеюсь, уже в следующем сезоне эти молодые ребята станут более зрелыми, сильными и у них будет все хорошо. Они большие молодцы.
Это огромный урок для нас всех, особенно для меня. Потому что надо поспокойнее. Ты думаешь, что все должно получаться, но на самом деле в жизни бывает такое, что даже стоит проиграть однажды, оступиться сильно и получить такую хорошую пощечину, оплеуху. Это даже может дать импульс в твоей жизни, карьере», – сказал форвард «Локомотива» на видео в инстаграме.
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Майк Тайсон
Ключевая фраза здесь- «встаёт после падения»… а этот убирает её и переделывает под себя.. Как это похоже на него.. глупо как всегда)
Так почему же с возрастом боксеры "встают" всё реже и реже? Неужели характер портится, а физика тут не при чём?
А после поражения не в состоянии даже руку тренеру пожать, которому многим обязан.
Был гов..м, и остался.
Это он о ком? Сам-то вродь только желчью исходит обычно
Майк Тайсон, 14 год до н.э.
К сожалению для Артёма, победу не подвезли :)