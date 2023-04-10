Дзюба извинился за игру против «Зенита»: «Как-то перегорел даже, может. Как говорил Тайсон, ты встаешь не из-за физики, а из-за того, что у тебя есть характер»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Майк Тайсон премьер-лига Россия болельщики Футбол

Артем Дзюба извинился за свою игру в проигранном матче «Локомотива» с «Зенитом»

В матче 22-го тура РПЛ железнодорожники дома проиграли 1:2.

«После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, теплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова.

Прежде всего – не слушайте все, что говорят. Не обращайте внимания.

Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология – состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел даже. Вроде внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Может даже, чересчур сильно хотел. 

Наверное, была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли. Сейчас прям так тошно, противно на душе, но надо через это пройти. Как говорил Майк Тайсон, ты встаешь не из-за физики, а из-за того, что у тебя есть характер.

Искренне верю, что у нашей команды есть характер. Есть все для того, чтобы в будущем быть сильнее. Пусть проиграли сегодня, но мы с высоко поднятой головой. Из этого поражения сделаем огромные выводы. Мы уже на данный момент конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны. Надеюсь, уже в следующем сезоне эти молодые ребята станут более зрелыми, сильными и у них будет все хорошо. Они большие молодцы.

Это огромный урок для нас всех, особенно для меня. Потому что надо поспокойнее. Ты думаешь, что все должно получаться, но на самом деле в жизни бывает такое, что даже стоит проиграть однажды, оступиться сильно и получить такую хорошую пощечину, оплеуху. Это даже может дать импульс в твоей жизни, карьере», – сказал форвард «Локомотива» на видео в инстаграме.

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48 комментариев

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San9
Ответ Semen B
Артёмка после гола Локо уже не играл, а думал, что будет говорить на пресс конференции: как Семака укольнуть, как Зенит поддеть, а тут бразильцы из Сан-Паулу ему всё попортили, негодяи.
Зато как гол отпраздновал! Как будто это он забил, а не Глушенков xD
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Мукунку хороший
Если человек встает после падения — это не физика. Это характер.
Майк Тайсон

Ключевая фраза здесь- «встаёт после падения»… а этот убирает её и переделывает под себя.. Как это похоже на него.. глупо как всегда)
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Игореха Веселов
Где Дзюба? Где Дзюба? Кто-нибудь видел вчера Дзюбу?)
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Северный болельщик
Если что, Семак в первый раз с Зенитом увез 3 очка с Черкизова. Так что, можно не взрослеть.
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sanek_rabona
Тайсон, рональдо, ибрагимович - с кем он себя только не сравнивал? Сверхраздутое эго у данного нарцисса.
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Романелло Кивогенс
"Сейчас прям так тошно, противно на душе, но надо через это пройти. Как говорил Майк Тайсон, ты встаешь не из-за физики, а из-за того, что у тебя есть характер."

Так почему же с возрастом боксеры "встают" всё реже и реже? Неужели характер портится, а физика тут не при чём?
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тот самый Кадрус
Ответ ul_88
Может, как-то передрочил даже.
Надеюсь хоть не на тебя закамшотил ?
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тот самый Кадрус
Ответ Назар Игорь
Не надо извиняться, уровень игры определяется уровнем соперника. Зенит просто не по зубам Дзюбе, пусть феерит с другими клубами.
Зенит не по зубам нынешнему Локо, скорее так. Там бразильцы разницу делают, каждый может накрутить по два соперника. Тем более у нас оборона крайне слабая. З всю историю существования Локо такой слабой линии защиты не было.
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тот самый Кадрус
Ответ Michael Scott
Вообще-то, это говорил не Тайсон, а Джейсен Стэтхэм
Возможно Омар Хайям 😜
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тот самый Кадрус
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Александр Стульетти ещё
И всё трое имеют отношение к Локомотиву: один воспитанник, другой играл за нас, третий играет 😁
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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий Пичугин
Артём, как от истиннного патриота, нужны цитаты, например, Валуева, но никак ни представителя враждебного Запада.
Выбор у него есть, еще Роднина, Журова и Терюшков.
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mean machine/
Ну твой-то гнилой характер мы все увидели после матча.
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Андрей Иванов
Ну да, Артемишко! После победы, тебе лично, легко какашками в соперников кидаться, припоминать, злопыхать, желчью исходить..
А после поражения не в состоянии даже руку тренеру пожать, которому многим обязан.
Был гов..м, и остался.
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Уся Ваткин
Все силы отдал в коммент-шоу, к зениту перегорел
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Дмитрий Пичугин
Ответ Bashibuzuck
Цитаты Валуева?😳😳😳Вызывайте экзорциста😁
Согласитесь, закономерный логический ряд.
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Мукунку хороший
Ответ Артур Багдасарян
Мягко говоря не симпатизирую Дзюбе, при этом вот за такие речи респект.
За какие речи? За цитирование статусов ВКонтакте.? Он же всех презирает- Спартак(который его воспитал), Зенит(который его сделал форвардом), думаю вскоре Локо(за то что не сделали «его деревяшество» чемпионом) это такое «оно»,которое кроме ненависти,а с годами пустой жалости ничего не вызывает..Повторял и повторяю всегда- хоть миллион голов пускай он забьёт, но его всегда будут судить по человеческим качествам,которые напрочь у него отсутствуют.. и это его проблемы!
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Кую коней
"После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, теплые вещи"
Это он о ком? Сам-то вродь только желчью исходит обычно
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ul_88
Может, как-то передрочил даже.
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Салауат Нуралиев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Александр Стульетти ещё
Павел Табуретто ещё 😅
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Дед Щукарь порожняк не гонит
клейма ставить негде уже. такой весь зашкваренный.
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Виктор
Ответ Игорь Пичугин
Ты зубы не заговаривай, лучше скажи всетаки, видел ты Семака или не видел?
А ты Дзюбу видел? Я нет.
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притвиц
А что там извиняться, за что, Дзюбу закрыли так плотно, что он и рыпнуться не мог, а желание у него естественно было , это такой уж одиозный человек , всегда хочет доказать, что он лучше, чем есть на самом деле.
+5
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Alex8007
Если человек встаёт после сытного водного, это не физика, это - характер (с)
Майк Тайсон, 14 год до н.э.
+3
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владимир семенов
омЧ
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Злодей Спб
Мог бы честно написать, что все силы перед матчем Локо-Зенит были потрачены на подготовку шуток и подначек игроков и тренеров Зенита, в случае победы Локомотива.
К сожалению для Артёма, победу не подвезли :)
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