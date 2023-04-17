Член совета директоров «Динамо» о будущем Шиманьского: «За ним стоит очередь из зарубежных клубов. У «Фейеноорда» есть право выкупа»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Себастьян Шиманьски Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин заявил, что на Себастьяна Шиманьского есть спрос на европейском рынке.

Хавбек «Динамо» выступает на правах аренды за «Фейеноорд».

«Мы общаемся с голландским клубом, Себастьян — ведущий их игрок, у них есть право выкупа.

Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов.

На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков», — сказал член совета директоров «Динамо».

В 24 матчах сезона Эредивизи на счету поляка 8 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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18 комментариев

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Андоррский почтальон
Продать можно. Нельзя деньги получить.
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Рагнар Лодброк
Утром Себа,вечером деньги и то не известно каким утром ....
Мне paypal отправил 11к в марте 22 года,до сих пор где то висят )
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Владимир Никаноров
Хорошо бы знать что он сам думает по этому поводу во всяком случае удачи ему классный игрок жаль что ушёл из Динамо Москва...
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ДМ-1чемпион
Продайте его в Европу транзитом через Китай или ОАЭ! Схема уже налажена и отработана.
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Olenyuksi
Лучший лег в Динамо, наверное, со времен Вальбуэна.
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argentina10
Ответ Андрей Кобранов
А мне больше Морро жалко что ушёл из Динамо …
как раз у него есть все шансы летом вернуться, Болонья его не собирается подписывать, хотя и выходит сейчас уже в основе..
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hfgryje
Эхххх, хороший игрок....
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Dinamik1
Шима порядочный человек и отличный футболист но голландцы дорого его не купят.
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Андрей Кобранов
А мне больше Морро жалко что ушёл из Динамо …
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валя_стакан
А зачем отступные опять прописали идиоты, в сотый раз на те же грабли
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Lomonosov888
Ответ Дмитрий Раткович
На сколько помню Фейеноорд не любитель за большие суммы брать , как правило там потолок 5-6 млн.
Ну это явно не стоимость Себы. Совсем не рядом
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Дмитрий Раткович
На сколько помню Фейеноорд не любитель за большие суммы брать , как правило там потолок 5-6 млн.
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Сергей Жарковский
Как то размыто - очередь, а конкретнее!
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ivannumber1
Ответ Рагнар Лодброк
Утром Себа,вечером деньги и то не известно каким утром .... Мне paypal отправил 11к в марте 22 года,до сих пор где то висят )
Ты разве не знал, что деньги - это всего лишь циферки на табло? :)
+1
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Нейтральный критик
Ответ Владимир Никаноров
Хорошо бы знать что он сам думает по этому поводу во всяком случае удачи ему классный игрок жаль что ушёл из Динамо Москва...
А что он скажет, "на меня надавили из федерации Польши, я больше не вернусь". Рыбуса, например, выгнали из сборной, даже не задумываясь.
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