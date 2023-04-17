Член совета директоров «Динамо» о будущем Шиманьского: «За ним стоит очередь из зарубежных клубов. У «Фейеноорда» есть право выкупа»
Дмитрий Гафин заявил, что на Себастьяна Шиманьского есть спрос на европейском рынке.
Хавбек «Динамо» выступает на правах аренды за «Фейеноорд».
«Мы общаемся с голландским клубом, Себастьян — ведущий их игрок, у них есть право выкупа.
Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов.
На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков», — сказал член совета директоров «Динамо».
В 24 матчах сезона Эредивизи на счету поляка 8 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Мне paypal отправил 11к в марте 22 года,до сих пор где то висят )