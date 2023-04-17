Член совета директоров «Динамо» о будущем Шиманьского: «За ним стоит очередь из зарубежных клубов. У «Фейеноорда» есть право выкупа»

Дмитрий Гафин заявил, что на Себастьяна Шиманьского есть спрос на европейском рынке.

Хавбек «Динамо» выступает на правах аренды за « ».

«Мы общаемся с голландским клубом, — ведущий их игрок, у них есть право выкупа.

Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов.

На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков», — сказал член совета директоров « ».

В 24 матчах сезона Эредивизи на счету поляка 8 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.