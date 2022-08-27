У Шиманьского гол и 2 ассиста за 4 матча в «Фейеноорде». Поляк арендован у «Динамо»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд Динамо Москва Эммен Себастьян Шиманьски Футбол

Полузащитник Себастьян Шиманьски отметился первым голом в составе «Фейеноорда».

23-летний футболист, арендованный у московского «Динамо», забил после выхода на замену в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов с «Эмменом» (4:0).

Теперь на счету поляка 3 результативных действия за 4 игры в новой команде. Ранее он отдал два голевых паса в матче с «Витессом» (5:2).

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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