У Шиманьского гол и 2 ассиста за 4 матча в «Фейеноорде». Поляк арендован у «Динамо»

Полузащитник Себастьян Шиманьски отметился первым голом в составе .

23-летний футболист, арендованный у московского «Динамо», забил после выхода на замену в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов с (4:0).

Теперь на счету поляка 3 результативных действия за 4 игры в новой команде. Ранее он отдал два голевых паса в матче с «Витессом» (5:2).

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Шиманьски все-таки уехал из «Динамо». Его игровая эволюция – просто супер (от мучений при Хохлове до сияния при Шварце)