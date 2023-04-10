Кин о 2:2 на «Энфилде»: «Арсенал» держался последние 15-20 минут, а «Ливерпуль» играл перед Копом. «Канониры» должны быть довольны очком»

Рой Кин считает ничью с «Ливерпулем» на «Энфилде» успехом для «Арсенала».

Матч 30-го тура между « » и « » завершился со счетом 2:2. Отрыв лондонцев от « » в турнирной таблице сократился до 6 очков.

«Есть что-то странное в том, что ты обороняешься и держишься последние 15-20 минут, а «Ливерпуль» играет перед Копом (фан-трибуна на «Энфилде» – Sports.ru). Это чрезвычайно сложно – энергия стадиона, история клуба. Я думаю, «Арсенал» должен быть доволен очком [в этом матче]. «Сити» вернул контроль над ситуацией, но это отличный момент.

Они вели со счетом 2:0 и чувствовали себя комфортно, но стоит быть благодарными за то, что удалось получить очки на этом стадионе», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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