Кин о 2:2 на «Энфилде»: «Арсенал» держался последние 15-20 минут, а «Ливерпуль» играл перед Копом. «Канониры» должны быть довольны очком»
Рой Кин считает ничью с «Ливерпулем» на «Энфилде» успехом для «Арсенала».
Матч 30-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» завершился со счетом 2:2. Отрыв лондонцев от «Манчестер Сити» в турнирной таблице сократился до 6 очков.
«Есть что-то странное в том, что ты обороняешься и держишься последние 15-20 минут, а «Ливерпуль» играет перед Копом (фан-трибуна на «Энфилде» – Sports.ru). Это чрезвычайно сложно – энергия стадиона, история клуба. Я думаю, «Арсенал» должен быть доволен очком [в этом матче]. «Сити» вернул контроль над ситуацией, но это отличный момент.
Они вели со счетом 2:0 и чувствовали себя комфортно, но стоит быть благодарными за то, что удалось получить очки на этом стадионе», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
У «Арсенала» комплекс «Энфилда». Ничья – отскок в пользу Артеты
В отличие от тебя я не фанат этих 2х команд
Надейся ты чтоб твои взяли АПЛ
Бог
А как все окончится знает только Всевышний
У пушкарей два очень тяжёлых выездных матча с МС и ещё набравшим ход Ньюкаслом .
У МС отставание 6 очков, при этом на один матч сыграно меньше и того теоретически они выигрывают этот матч и победа дома над Арсеналом 27 апреля.
Имеем равенство очков, но при этом разница мячей у голубых получше.
P.S.: Ну это все в теории. А так удачи Арсеналу!
Всё в руках Арсенала,побей Сити и вот тебе +6.
Да,сказать проще,чем сделать.
А иначе….никак.
Всё к этому идёт,побей чемпиона на его поле.
Докажи,что достоин.