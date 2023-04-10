Кин о 2:2 на «Энфилде»: «Арсенал» держался последние 15-20 минут, а «Ливерпуль» играл перед Копом. «Канониры» должны быть довольны очком»

Теги Энфилд Ливерпуль Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Рой Кин считает ничью с «Ливерпулем» на «Энфилде» успехом для «Арсенала».

Матч 30-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» завершился со счетом 2:2. Отрыв лондонцев от «Манчестер Сити» в турнирной таблице сократился до 6 очков.

«Есть что-то странное в том, что ты обороняешься и держишься последние 15-20 минут, а «Ливерпуль» играет перед Копом (фан-трибуна на «Энфилде» – Sports.ru). Это чрезвычайно сложно – энергия стадиона, история клуба. Я думаю, «Арсенал» должен быть доволен очком [в этом матче]. «Сити» вернул контроль над ситуацией, но это отличный момент.

Они вели со счетом 2:0 и чувствовали себя комфортно, но стоит быть благодарными за то, что удалось получить очки на этом стадионе», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

У «Арсенала» комплекс «Энфилда». Ничья – отскок в пользу Артеты

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15 комментариев

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#SharkTeam
Ответ Виталий Ан
Не думаю что с Ньюкасл будут проблемы. А вот с Челси предсказать результат не реально.
Нынешний Ньюкасл сильная команда
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Aleksandr Khachoyan
Ответ bat90
У МС, МЮ или у Ньюкасла даже этого нет
Так это именно болелы МЮ, МС и Ньюкасла пытаются подшучивать, забывая что с ними сделал Ливерпуль у себя дома.
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MURA
Ответ Yri Yrov
ну надейся
А ты знаешь мне ваще по барабану
В отличие от тебя я не фанат этих 2х команд
Надейся ты чтоб твои взяли АПЛ
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MURA
Ответ Yri Yrov
победа дома🤣🤣заранее похоронил ох уж вы не дальновидные фаны с СНГ
а ты что дальнвидний? Божество ты нашёл неСНГлвское
Бог
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Yri Yrov
Ответ MURA
пожалуйста читайте внимательно, я писал что это теоретически учитывая календарь, турнирную таблицу ну и опыт команды Пепа на финише А как все окончится знает только Всевышний
ну надейся
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MURA
Ответ Yri Yrov
а ты заочно уже сити сделал чемпионом? какие гарантии что он не будет спотыкаться
пожалуйста читайте внимательно, я писал что это теоретически учитывая календарь, турнирную таблицу ну и опыт команды Пепа на финише
А как все окончится знает только Всевышний
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Yri Yrov
Ответ MURA
Смотри календарь и турнирную таблицу. У пушкарей два очень тяжёлых выездных матча с МС и ещё набравшим ход Ньюкаслом . У МС отставание 6 очков, при этом на один матч сыграно меньше и того теоретически они выигрывают этот матч и победа дома над Арсеналом 27 апреля. Имеем равенство очков, но при этом разница мячей у голубых получше. P.S.: Ну это все в теории. А так удачи Арсеналу!
победа дома🤣🤣заранее похоронил ох уж вы не дальновидные фаны с СНГ
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Yri Yrov
Ответ MURA
Смотри календарь и турнирную таблицу. У пушкарей два очень тяжёлых выездных матча с МС и ещё набравшим ход Ньюкаслом . У МС отставание 6 очков, при этом на один матч сыграно меньше и того теоретически они выигрывают этот матч и победа дома над Арсеналом 27 апреля. Имеем равенство очков, но при этом разница мячей у голубых получше. P.S.: Ну это все в теории. А так удачи Арсеналу!
а ты заочно уже сити сделал чемпионом? какие гарантии что он не будет спотыкаться
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-1
-1
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Виталий Ан
Ответ MURA
Смотри календарь и турнирную таблицу. У пушкарей два очень тяжёлых выездных матча с МС и ещё набравшим ход Ньюкаслом . У МС отставание 6 очков, при этом на один матч сыграно меньше и того теоретически они выигрывают этот матч и победа дома над Арсеналом 27 апреля. Имеем равенство очков, но при этом разница мячей у голубых получше. P.S.: Ну это все в теории. А так удачи Арсеналу!
Не думаю что с Ньюкасл будут проблемы. А вот с Челси предсказать результат не реально.
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bat90
Ответ Eziiko
Да очко унесли с Энфилда
У МС, МЮ или у Ньюкасла даже этого нет
+6
0
+6
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MURA
Ответ Yri Yrov
матчи ещё есть. с Ливерпулем ничего не решено
Смотри календарь и турнирную таблицу.
У пушкарей два очень тяжёлых выездных матча с МС и ещё набравшим ход Ньюкаслом .
У МС отставание 6 очков, при этом на один матч сыграно меньше и того теоретически они выигрывают этот матч и победа дома над Арсеналом 27 апреля.
Имеем равенство очков, но при этом разница мячей у голубых получше.
P.S.: Ну это все в теории. А так удачи Арсеналу!
+2
-1
+1
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Yri Yrov
Ответ MURA
при всем моем восхищении к Артете и игре его команды, но кажется вчера они проиграли титул АПЛ(((
матчи ещё есть. с Ливерпулем ничего не решено
+1
-1
0
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MURA
при всем моем восхищении к Артете и игре его команды, но кажется вчера они проиграли титул АПЛ(((
+1
-4
-3
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Доминатор3000
Ну,7 не получили,и на том спасибо 🤭
Всё в руках Арсенала,побей Сити и вот тебе +6.
Да,сказать проще,чем сделать.
А иначе….никак.
Всё к этому идёт,побей чемпиона на его поле.
Докажи,что достоин.
+19
-4
+15
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Eziiko
Да очко унесли с Энфилда
+3
-3
0
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