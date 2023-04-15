Абаскаль про 2:1 с «Торпедо»: «Спартак» должен был забивать больше. Долгожданная и заслуженная победа»

Теги Спартак премьер-лига Россия Торпедо Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Торпедо» в 23‑м туре Мир РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

– Нужно принимать трудности, для нас был сложный момент по ходу матча. Мы должны были завершать раньше, у нас были моменты. Но матч складывался именно так, в футболе так бывает, ребята показали себя очень хорошо в этой ситуации. Все проявили самоотдачу.

Мы должны были забивать больше до первой красной карточки. Это долгожданная победа, мы ее точно заслужили.

– Два пенальти не было реализовано, Зобнин смог это сделать. Следующий пенальти будет бить он?

– Зобнин не входит в список пенальтистов. Сегодня он как капитан показал характер. Когда надо было тащить команду вперед, он сделал это, проявил лидерские качества.

– Сегодня вышел Маслов в полузащите. Можно ли ожидать его в следующих матчах на этой позиции?

– Такое возможно, мы неоднократно пробовали Пашу в полузащите на тренировках. В центре поля у него хорошее понимание игры, – сказал тренер «Спартака». 

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40 комментариев

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Злодей Спб
Больше пенальти богу пенальти :)
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Торт Спартак
Ответ Сергей Сурков
в церковь пора сходить
А как это поможет? Бог поможет мне, чтоб соперник проиграл? А вдруг там тоже в церковь сходили?)
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AVSamaranch
А ты, дорогой наш великий тренер, не должен был двух игроков из опорной зоны, которые висят на жёлтых карточках, заменить?? Благо таких, как они, полна скамейка?? А то весь первый круг этого гения хвалили-хвалили, да, походу, перехвалили. 2-1 с Торпеду вымучили!!! Пипец достижение!! А сколько там должны были забивать, да не забили, это всё в пользу бедных трындёжь.
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Император Плутона
Ответ MironSM84
По поводу пеналей эти дебилы ФИФА придумали полную фигню с назначением пенальти за игру рукой. Надо менять правила. Мы сегодня пробили правильный пенальти только по этим непонятным правилам ФИФА, а по духу игры полностью левый. Даже хорошо что не забил Бальде, а то чувствуешь что тебе помогают
поддерживаю, тоже не хотел чтобы он его забивал
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RUSfan SpartakOV
Победа трудная,но что с игровой дисциплиной...?!Друзьям-торпедовцам в оставшихся матчах удачи!И нам!!!А там матчи по нарастающей...🤔
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Владимир Молявин
С победой, тренер!!!
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Александр Поливенко
Ответ MironSM84
По поводу пеналей эти дебилы ФИФА придумали полную фигню с назначением пенальти за игру рукой. Надо менять правила. Мы сегодня пробили правильный пенальти только по этим непонятным правилам ФИФА, а по духу игры полностью левый. Даже хорошо что не забил Бальде, а то чувствуешь что тебе помогают
Тем более там, по сути, рука бвла в естественном положении при той траектории взлёта торпедовца. Но у футбольных дилетантов, увы, мнение иное. Впечатление такое, что в реалии с футболом они на ВЫ
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Дандрей
Ответ Сергей Сурков
в церковь пора сходить
Завтра - самое время
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murzzzzzilka
Ответ Алекс75
Да ничего особенного. В первом тайме судья давал всё в одну торону. Во втором испугался и стал все давать в другую.
Что, кроме пенальти судья в одну сторону давал?
Я вот заметила, как Игнатову на ногу прыгнули со всей дури, а штрафной в сторону Спартака назначили:))
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murzzzzzilka
Ответ general main
Должны были забивать больше, да. Ведь на встрече с судьями за 6 голов перевели на карту
А две КК на сдачу дали?
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murzzzzzilka
Хорошо бы научиться для начала пенки забивать:))
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иван кочубей
да уж
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Зарема Равильевна
В принципе три пеналя норм, но с сильным соперником... думаю пять пеналей более или менее гарантируют результат.
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EuhenioV
Ответ Тиджани Бабангида
Конечно и «долгожданная» и «заслуженная». Только получения в игре с аутсайдером и с минимальным преимуществом. Гордиться особо нечем.
Тебе то Краснодарский красавчик от чего расстраиваться?Судья сегодня Торпедо не вытащил,так косвенно вам помог,выбив из состава Мартинса.
+2
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ФанатТоми
блювать хочется от таких интервью, вы серьезно????
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-5
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MironSM84
По поводу пеналей эти дебилы ФИФА придумали полную фигню с назначением пенальти за игру рукой. Надо менять правила. Мы сегодня пробили правильный пенальти только по этим непонятным правилам ФИФА, а по духу игры полностью левый. Даже хорошо что не забил Бальде, а то чувствуешь что тебе помогают
+20
-5
+15
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Сергей Сурков
Ответ Виталий
Должны были забивать мячей 6 , а в итоге такая нервная концовка , опять проблемы с реализацией ...
в церковь пора сходить
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d.xoxlov
Жаль, конечно. Во втором тайме можно было дожимать ничью. Правда в первом можно было и на 0:4 устроиться.
Ладно, едем дальше, "Химки" надо обыгрывать, без этого никак.
+1
-2
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Abriel
Ответ Arman FCSM
Чувак, ты че несёшь? Обсуждение сейчас идёт про только что закончившийся матч
мысли в слух
0
-3
-3
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Valentin Kompaneytsev
Спартак с 3 - мя очками.
+5
-3
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Abriel
Ответ Алекс75
Да ничего особенного. В первом тайме судья давал всё в одну торону. Во втором испугался и стал все давать в другую.
кароч судья скандинав
0
-2
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Алекс75
Ответ Abriel
я матча не видел, но судя по каментам матч был агонь.
Да ничего особенного. В первом тайме судья давал всё в одну торону. Во втором испугался и стал все давать в другую.
0
-3
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Arman FCSM
Ответ Abriel
покупаете кого попало, скандалы, к вашему текущему тренеру вопросов нету.
Чувак, ты че несёшь? Обсуждение сейчас идёт про только что закончившийся матч
+5
0
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Abriel
Ответ general main
Да как обычно в матчахтсо Спартаком. Повезло, что победили они. Хоть неделя тихая будет. А то разнылись бы снова
ща скачаю матч, заценю
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LifeSpartak
Доколе будут играть Зобнин с Игнатовым в старте???Это просто нервы ска!!!
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-2
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