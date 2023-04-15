Абаскаль про 2:1 с «Торпедо»: «Спартак» должен был забивать больше. Долгожданная и заслуженная победа»

Гильермо Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Торпедо» в 23‑м туре Мир РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

– Нужно принимать трудности, для нас был сложный момент по ходу матча. Мы должны были завершать раньше, у нас были моменты. Но матч складывался именно так, в футболе так бывает, ребята показали себя очень хорошо в этой ситуации. Все проявили самоотдачу.

Мы должны были забивать больше до первой красной карточки. Это долгожданная победа, мы ее точно заслужили.

– Два пенальти не было реализовано, Зобнин смог это сделать. Следующий пенальти будет бить он?

– Зобнин не входит в список пенальтистов. Сегодня он как капитан показал характер. Когда надо было тащить команду вперед, он сделал это, проявил лидерские качества.

– Сегодня вышел Маслов в полузащите. Можно ли ожидать его в следующих матчах на этой позиции?

– Такое возможно, мы неоднократно пробовали Пашу в полузащите на тренировках. В центре поля у него хорошее понимание игры, – сказал тренер « ».