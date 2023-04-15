«Крылья Советов» сыграют против «Химок» в форме с портретами российских космонавтов

Теги Крылья Советов Химки премьер-лига Россия игровая форма Футбол

«Крылья Советов» представили форму, посвященную Дню космонавтики.

Футболисты самарской команды выйдут на матч против «Химок» в форме с портретами российских космонавтов. 

Портреты на футболках будут соответствовать игровым номерам игроков и очередности первого полета каждого из космонавтов.

Матч «Крылья Советов» – «Химки» состоится сегодня, 15 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени. 

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12 комментариев

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counsel
Хорошая идея. Но актуальнее сейчас портреты героев СВО.
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Слово о полку Михалыча
Ответ Filipp Gorski
Ну это намного лучше чем клоуны из Химок которые суют российский флаг и Георгиевские ленточки на свою форму ( чисто мое мнение )
Да, то ли дело, когда хоккеистов НХЛ обязывают выходить в лгбт-джерси и устраивают тотальную общественную обструкцию, если кто-то отказывается, это же другое, да?
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СкептикК
Терешкова против Терюшкова. Интрига!
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Tpy6kaMerlina
Такая форма - большая честь и ответственность. Надеюсь, игроки крылышек будут играть достойно и чисто сегодня.
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ygcn5c2ty9
Классно, есть же действительно интересные патриотические жесты, от которых не выворачивает (Химки привет!)
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Aleksey Yashin
Ответ MU<3
КС: играют в форме с Терешковой Химки: играют в форме с Терюшковым
К сожалению Терешкова сейчас превратилась в Терюшкова
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Уся Ваткин
с портретами Белки и Стрелки
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MU<3
КС: играют в форме с Терешковой
Химки: играют в форме с Терюшковым
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kilo_gilo
идея крутая,но мне кажется, что лучше было бы расположить портреты не внизу футболки, а на груди посередине между эмблемой клуба и логотипом пумы
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Тиджани Бабангида
Классная идея. Полеты в космос - это то чем по-настоящему можно гордиться
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градус ненависти
А Химки в форме с портретами российских коррупционеров
+18
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Filipp Gorski
Ну это намного лучше чем клоуны из Химок которые суют российский флаг и Георгиевские ленточки на свою форму
( чисто мое мнение )
+13
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