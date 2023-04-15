«Крылья Советов» сыграют против «Химок» в форме с портретами российских космонавтов

«Крылья Советов» представили форму, посвященную Дню космонавтики.

Футболисты самарской команды выйдут на матч против «Химок» в форме с портретами российских космонавтов.

Портреты на футболках будут соответствовать игровым номерам игроков и очередности первого полета каждого из космонавтов.

Матч « » – « » состоится сегодня, 15 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.