«Крылья Советов» сыграют против «Химок» в форме с портретами российских космонавтов
«Крылья Советов» представили форму, посвященную Дню космонавтики.
Футболисты самарской команды выйдут на матч против «Химок» в форме с портретами российских космонавтов.
Портреты на футболках будут соответствовать игровым номерам игроков и очередности первого полета каждого из космонавтов.
Матч «Крылья Советов» – «Химки» состоится сегодня, 15 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Химки: играют в форме с Терюшковым
( чисто мое мнение )