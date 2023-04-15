Клопп об отказе от Беллингема: «Гарантии очень важны. Нельзя бороться за Мбаппе и в итоге понять, что он перейдет в «Реал» или останется в «ПСЖ»
Юрген Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» отказался от подписания Джуда Беллингема .
«Гарантии очень важны. Если мы решим [осуществить трансфер], сможем ли мы это сделать? Это важно.
Нельзя бороться за Килиана Мбаппе и говорить: «Это атакующий игрок, которого мы хотим», а в итоге понять, что он перейдет в мадридский «Реал» или останется в «ПСЖ». Например.
Цены, может быть, вы это знаете, может быть, вы этого не знаете, меняются со временем, мы просто должны быть уверены», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
За 120-140 млн,которые просят,он должен быть Модричем,Иньестой и Каземиро одновременно.
Лучше двух игроков купить,Маккалистера и Кайседо например.
Просто как вариант.
Один чемпион мира,другой уже один из лучших опорников АПЛ и при этом молодой.
Они у Клоппа могут вообще монстрами стать.
Перспективнее искать игроков, которые моложе его на год? Гави?
Ну с такой политикой только ноунеймов покупать, на которых никто больше не позарится.