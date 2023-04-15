Клопп об отказе от Беллингема: «Гарантии очень важны. Нельзя бороться за Мбаппе и в итоге понять, что он перейдет в «Реал» или останется в «ПСЖ»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Юрген Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» отказался от подписания Джуда Беллингема .

«Гарантии очень важны. Если мы решим [осуществить трансфер], сможем ли мы это сделать? Это важно. 

Нельзя бороться за Килиана Мбаппе и говорить: «Это атакующий игрок, которого мы хотим», а в итоге понять, что он перейдет в мадридский «Реал» или останется в «ПСЖ». Например.

Цены, может быть, вы это знаете, может быть, вы этого не знаете, меняются со временем, мы просто должны быть уверены», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

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16 комментариев

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Растиньяк
Ответ igls54
Может НА, все-таки
там казах с украинским паспортом
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ман сити фейк
Ответ Андрей Хенто
Видится вариант с Сити. Во-первых могут заплатить нужную сумму, во-вторых это его Родина + выступление в лучшем чемпионате и борьба за все трофеи. Ну и Гвардиола тоже не маловажный фактор, с таким специалистом думаю многие бы футболисты хотели бы поработать. Да, Джуд нужен и Мадриду, но вряд ли Флорентино будет вкладывать такую огромную сумму за одного игрока, когда нужно обязательно усиливать несколько позиций.
Плюс все игроки из Боруссии в Ман Сити играют отлично. Гюндоган, Холанд, Аканджи
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Доминатор3000
Да что такого показывает Джуд,чтобы платить такие деньги?
За 120-140 млн,которые просят,он должен быть Модричем,Иньестой и Каземиро одновременно.
Лучше двух игроков купить,Маккалистера и Кайседо например.
Просто как вариант.
Один чемпион мира,другой уже один из лучших опорников АПЛ и при этом молодой.
Они у Клоппа могут вообще монстрами стать.
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untilofend
ну типо можно иметь план б и не строить все надежды вокруг одного игрока
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Пако
Ответ Vinnipukh Vinni
Беллингем сам почти 18-летний. Ему лишь. Перспективнее искать игроков, которые моложе его на год? Гави?
"Почти 18-летнему" Беллингему на самом деле уже почти 20 лет.
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Abu Ibrahim
Ответ Amsterdam
Если клоппу дать время он опять вырастит крутых игроков. Вспомните тройку фирмино салах Мане. И вроде руководство ему доверяет, по сам статус гранда давит на клуб и на все покупки соотвественно. В любом случае удачи клоппу и ливеру, крутой мужик и крутой клуб.
Это может работать в Бундеслиге , но в Англии где каждый клуб ежегодно тратит кучу денег покупая готовых топов - будет очень сложно .
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Tyrone Woodley
Купите кого нибудь из Ред Булла и успокойтесь
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Vinnipukh Vinni
Ответ Пако
Надёжнее искать будущих лидеров среди нынешних 16-18-летних талантливых футболистов и привлекать их на перспективу в свои молодёжные команды.
Беллингем сам почти 18-летний. Ему лишь.
Перспективнее искать игроков, которые моложе его на год? Гави?
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Андрей Хенто
Видится вариант с Сити. Во-первых могут заплатить нужную сумму, во-вторых это его Родина + выступление в лучшем чемпионате и борьба за все трофеи. Ну и Гвардиола тоже не маловажный фактор, с таким специалистом думаю многие бы футболисты хотели бы поработать. Да, Джуд нужен и Мадриду, но вряд ли Флорентино будет вкладывать такую огромную сумму за одного игрока, когда нужно обязательно усиливать несколько позиций.
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градус ненависти
Видимо была некая устная договорённость и Ливерпуль почему то считал что другие предложения сторона Биллингема рассматривать не будет
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Пако
Надёжнее искать будущих лидеров среди нынешних 16-18-летних талантливых футболистов и привлекать их на перспективу в свои молодёжные команды.
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Amsterdam
Если клоппу дать время он опять вырастит крутых игроков. Вспомните тройку фирмино салах Мане. И вроде руководство ему доверяет, по сам статус гранда давит на клуб и на все покупки соотвественно. В любом случае удачи клоппу и ливеру, крутой мужик и крутой клуб.
+12
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skytent1
Руководство клуба походу думает что Клопп до пенсии будет с одним составом играть, престарелый саллах и ко уже не тянут, а они жмутся до последнего пока в шип не отлетят
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igls54
Ответ Aidos9419
я тоже отказался от путешествия в Мальдивы
Может НА, все-таки
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Джа-Джа Бинкс
Блин, дак они на самом деле думали, что смогут купить его без конкуренции.
Ну с такой политикой только ноунеймов покупать, на которых никто больше не позарится.
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Aidos9419
я тоже отказался от путешествия в Мальдивы
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