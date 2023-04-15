Юрген Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» отказался от подписания Джуда Беллингема .

«Гарантии очень важны. Если мы решим [осуществить трансфер], сможем ли мы это сделать? Это важно.

Нельзя бороться за и говорить: «Это атакующий игрок, которого мы хотим», а в итоге понять, что он перейдет в мадридский « » или останется в « ». Например.

Цены, может быть, вы это знаете, может быть, вы этого не знаете, меняются со временем, мы просто должны быть уверены», – сказал главный тренер « ».