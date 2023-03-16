Дембеле может пропустить оба матча с «Реалом» – 19 марта и 5 апреля. Восстановление от травмы идет слишком медленно

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании травмы Усман Дембеле Здоровье Футбол

Усман Дембеле может пропустить ближайшие два матча с «Реалом».

По данным Catalunya Ràdio, восстановление вингера от травмы бедра, полученной в конце января, все еще идет слишком медленно.

Он не сыграет с мадридцами в чемпионате Испании 19 марта, а теперь появилась информация, что и к ответной полуфинальной игре в Кубке Испании (5 апреля) он может не успеть подготовиться.

В этом сезоне 25-летний вингер забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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19 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ EminenceGrise
Выбыл 28 января "на 4-5 недель". Походу Усман решил все новые игры на плойке пройти(((
В атомик харт зарубился😎
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Falsegoalkeeper
Ответ Inside 88 LW
С серьезными соперниками он и так - зачастую терялся. + форма Рафы радует. Выздоравливай - видимо климат в Сандерленде как раз необходим для восстановления.
Рафинья никакой с топ соперниками. У него нет скорости, поэтому Барсу не бояться прессинговать (матчи с Реалом, Атлетиком). Дембеле на голову выше Рафиньи во всем кроме оборонительных действий. Без Педри и Дембеле это совершенно другая команда. Будет Педри и Дембеле в матче с Юнайтед скорее всего Барса прошла бы.
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Falsegoalkeeper
Ответ kx9vs4qvvm
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А кто у Барсы будет справа играть, нулевой Рафинья?
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Falsegoalkeeper
Ответ TAGAY
Усман провалил все топ матчи в этом сезоне(7 из 7). так что это даже плюс) да, как игрок замены был бы очень кстати но Хави его любит.. как только он вернется он будет выходить всегда пока снова не получит травму.
Так он лучший правый вингер, единственный кто быстрый и с дриблингом. Рафинья ни от кого убежать не может. Плюс Дембеле один из лучших ассистентов Ла Лиги
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deadjoker
Неужели вернулся старый добрый дембеле :)
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TAGAY
Усман провалил все топ матчи в этом сезоне(7 из 7). так что это даже плюс) да, как игрок замены был бы очень кстати но Хави его любит.. как только он вернется он будет выходить всегда пока снова не получит травму.
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прощай Роналду
Ответ EminenceGrise
Выбыл 28 января "на 4-5 недель". Походу Усман решил все новые игры на плойке пройти(((
Или добить старые не пройденные миссии в Анчартед и Кал оф Дюти😁👍🏻
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kx9vs4qvvm
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LaffyTaffy
Погба, Дембеле… у них определенно что то общее есть. Хитрожопость называется
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rarrih
Сегодня видел фото как Дембеле со стадиона смотрит матч Сандерленд - Шеффилд Юнайтед ))
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Александра Александрова
Дембеле конечно хрустальный , так бы мог далеко пойти !
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Lasha Butba
Так нихера из него и не вышло и не выйдет уже
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EminenceGrise
Выбыл 28 января "на 4-5 недель".

Походу Усман решил все новые игры на плойке пройти(((
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Александр Р
Самое ужасное , что каждый раз перед травмой парень выходит на пик формы, последний матч ему даже соперники аплодировали , он был реально хорош, уровня топ 10 в мире прямо сейчас , но опять сломался ( теперь будет снова медленно набирать форму , играть на топ уроне 15 мин за матч , потом 20 , 30, 60 и тд
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Inside 88 LW
С серьезными соперниками он и так - зачастую терялся. + форма Рафы радует. Выздоравливай - видимо климат в Сандерленде как раз необходим для восстановления.
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MADRiD_00
Хави сделал из невероятно ленивого игрока одного из лидеров атаки! Это удивило..👍🏻
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Станислав Л
где-то такое уже было...А точно - это ж усман дембеле
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Игорь Климов
Дембеле здоровья, очень нужный игрок для Барселоны!
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Александр Граф
лучше полностью восстановиться, чем рисковать им лишний раз
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