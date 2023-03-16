Дембеле может пропустить оба матча с «Реалом» – 19 марта и 5 апреля. Восстановление от травмы идет слишком медленно

может пропустить ближайшие два матча с « ».

По данным Catalunya Ràdio, восстановление вингера от травмы бедра, полученной в конце января, все еще идет слишком медленно.

Он не сыграет с мадридцами в чемпионате Испании 19 марта, а теперь появилась информация, что и к ответной полуфинальной игре в Кубке Испании (5 апреля) он может не успеть подготовиться.

В этом сезоне 25-летний вингер забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас