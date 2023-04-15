«Если «Зенит» не проиграет «Ростову», чемпионская гонка будет закончена». Байдачный об РПЛ
Анатолий Байдачный считает, что «Зенит» близок к досрочному чемпионству в Мир РПЛ.
– Матч «Ростов» – «Зенит» – решающий в борьбе за золото?
– В борьбе за золото каждый матч является решающим. Если «Зенит» не проиграет, чемпионская гонка будет закончена.
– Что может противопоставить команда Карпина сине-бело-голубым?
– Коллективный футбол, организацию и дисциплину при игре в обороне и атаке. Борьбу от первой до последней минуты матча, а также хорошую реализацию моментов.
– Победа «Ростова» может оживить чемпионскую гонку, или «Зенит» уже не догнать?
– Конечно, «Зенит» очень сложно будет догнать, поверьте. Но если борешься за первое место, то точно займешь второе, – сказал бывший главный тренер «Ростова».
Матч 23-го тура «Ростов» – «Зенит» пройдет в воскресенье.
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