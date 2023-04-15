«Если «Зенит» не проиграет «Ростову», чемпионская гонка будет закончена». Байдачный об РПЛ

Анатолий Байдачный считает, что «Зенит» близок к досрочному чемпионству в Мир РПЛ.

– Матч «Ростов» – « » – решающий в борьбе за золото?

– В борьбе за золото каждый матч является решающим. Если «Зенит» не проиграет, чемпионская гонка будет закончена.

– Что может противопоставить команда Карпина сине-бело-голубым?

– Коллективный футбол, организацию и дисциплину при игре в обороне и атаке. Борьбу от первой до последней минуты матча, а также хорошую реализацию моментов.

– Победа «Ростова» может оживить чемпионскую гонку, или «Зенит» уже не догнать?

– Конечно, «Зенит» очень сложно будет догнать, поверьте. Но если борешься за первое место, то точно займешь второе, – сказал бывший главный тренер « ».

Матч 23-го тура «Ростов» – «Зенит» пройдет в воскресенье.