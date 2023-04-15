«Если «Зенит» не проиграет «Ростову», чемпионская гонка будет закончена». Байдачный об РПЛ

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Анатолий Байдачный Футбол

Анатолий Байдачный считает, что «Зенит» близок к досрочному чемпионству в Мир РПЛ.

– Матч «Ростов» – «Зенит» – решающий в борьбе за золото? 

– В борьбе за золото каждый матч является решающим. Если «Зенит» не проиграет, чемпионская гонка будет закончена.

– Что может противопоставить команда Карпина сине-бело-голубым? 

– Коллективный футбол, организацию и дисциплину при игре в обороне и атаке. Борьбу от первой до последней минуты матча, а также хорошую реализацию моментов.

– Победа «Ростова» может оживить чемпионскую гонку, или «Зенит» уже не догнать? 

– Конечно, «Зенит» очень сложно будет догнать, поверьте. Но если борешься за первое место, то точно займешь второе, – сказал бывший главный тренер «Ростова».

Матч 23-го тура «Ростов» – «Зенит» пройдет в воскресенье.

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17 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ притвиц
Дело не в результатах Спартака , дело в тренере, может через несколько этот вундеркинд и научится тренировать, но пока он получает результат по принципу Федуна - 10% это тренер, остальное команда и случай.
Вопрос изначально на самом деле про Ростов: даже сегодняшнему Спартаку можно легко проиграть, если заранее поверить в собственную победу.
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germann64
Гонка уже закончена. Слово Анзору Кавазашвили и жене Федуна.
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Deca
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Зенит вечно плохо играет в Ростове, особенно когда я хожу на стадион, но я завтра дома(спасибо депутатам).
Я поддержу тебя ))
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притвиц
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Такой ход мыслей иначе, как "шапкозакидательство", и не назовёшь. Даже с учётом последних результатов Спартака.
Дело не в результатах Спартака , дело в тренере, может через несколько этот вундеркинд и научится тренировать, но пока он получает результат по принципу Федуна - 10% это тренер, остальное команда и случай.
+1
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a.k.a. DRAGON0928
Зенит вечно плохо играет в Ростове, особенно когда я хожу на стадион, но я завтра дома(спасибо депутатам).
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ притвиц
Нынешний Спартак- легко, любой думающий тренер просто обязан это делать, а Карпин это очень и очень неплохой тренер.
Такой ход мыслей иначе, как "шапкозакидательство", и не назовёшь. Даже с учётом последних результатов Спартака.
+1
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Viktor Poljakov
Ответ dreamstep
Ростов Дзюба обыграл на их территории, надо вот такие матчи выигрывать чтоб 2е место занять. А победа над Зенитом будет чудом, думаю Зенит будет очень мотивирован дома перед болельщиками фактически оформить себе чемпионство.
Ростов не выиграет, максимум возможна ничья и то 1%...сегодня не будет Голенкова, который может продавить оборону...
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dreamstep
Ростов Дзюба обыграл на их территории, надо вот такие матчи выигрывать чтоб 2е место занять. А победа над Зенитом будет чудом, думаю Зенит будет очень мотивирован дома перед болельщиками фактически оформить себе чемпионство.
+1
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Циник Петербургский
Ответ притвиц
Какой Ростов , будет чудо , если Ростов попадет в призеры , а Зенит легко обыграет Ростов , это команды разного уровня, Ростову надо думать,как обыгрывать Урал,Факел,Сочи .
Не согласен. Ростов - не мальчики для бития. И легкой прогулки у Зенита не будет. Надо настраиваться на рубилово.
+2
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притвиц
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Про то, как обыграть Спартак, можно и не думать: и так получится?
Нынешний Спартак- легко, любой думающий тренер просто обязан это делать, а Карпин это очень и очень неплохой тренер.
+4
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+4
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kokakoka
Исход матча вообще никак не влияет на чемпионство. Он может повлиять на место Ростова в тройке
+8
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+8
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ притвиц
Какой Ростов , будет чудо , если Ростов попадет в призеры , а Зенит легко обыграет Ростов , это команды разного уровня, Ростову надо думать,как обыгрывать Урал,Факел,Сочи .
Про то, как обыграть Спартак, можно и не думать: и так получится?
+7
-1
+6
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Любовь Мелехова
Удивительно, но обьективно.
Не вижу ничего удивительного в признании очевидного.
+1
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притвиц
Какой Ростов , будет чудо , если Ростов попадет в призеры , а Зенит легко обыграет Ростов , это команды разного уровня, Ростову надо думать,как обыгрывать Урал,Факел,Сочи .
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-2
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Любовь Мелехова
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Даже если Ростов выиграет у Зенита, то вероятность чемпионства Зенита останется прежней :99%.
Удивительно, но обьективно.
+1
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Санитар-волк
Даже если "Зенит" с помощью Хоттабыча уступит 0-10, он уже чемпион )))
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Алексеич (Ростов-Дон)
Даже если Ростов выиграет у Зенита, то вероятность чемпионства Зенита останется прежней :99%.
+7
-2
+5
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