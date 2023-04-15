Аршавин не верит, что «Ростов» догонит «Зенит» в РПЛ: «Команды разного уровня. Ростовчане прыгают выше головы»

Теги Зенит Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин не верит, что «Ростов» догонит «Зенит» в Мир РПЛ.

«Я не верю [что «Ростов» догонит «Зенит»]. «Ростов», мне кажется, прыгает выше головы. Команда играет в позитивном настрое, много пенальти, сохраняют свой стиль.

Умудрились дожать «Оренбург» и сыграть вничью, но «Зенит» и «Ростов» – команды разного уровня», — сказал бывший футболист петербургского клуба в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Зенит» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» с 45 очками занимает 2-е место.

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12 комментариев

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onegin2007
Аршавин единственный говорит, что думает,.
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Олег Сагайдачный
Автор сомневаеся. Упертый однако.
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Олег Сагайдачный
Ответ RusSelMash
Твой комментарий будет иметь смысл только тогда, когда появится упомянутный тобой футболист по фамилии КоМОличенко!!! А пока что такого игрока не существует (по крайней мере, в клубах РПЛ), а есть КоМличенко!!!
Кури, и зубри азбуку.
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RusSelMash
Ответ Антон Путятин
Никто не верит.
А "Никто" — это имя того человека, который, как ты говоришь, не верит, или его фамилия?
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RusSelMash
Ответ Антон Путятин
Если Комоличенко будет падать по 10 раз в каждом матче и им будут по 5 пенальти ставить могут и догнать.
Твой комментарий будет иметь смысл только тогда, когда появится упомянутный тобой футболист по фамилии КоМОличенко!!!
А пока что такого игрока не существует (по крайней мере, в клубах РПЛ), а есть КоМличенко!!!
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Tpy6kaMerlina
Про пенальти и "сохраняют свой стиль" тонко. Шава привычно прав
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Максим Шпилёв
>>Аршавин не верит, что «Ростов» догонит «Зенит»
>>Слуцкий считает, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки

Новости кэпов..
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Злодей Спб
Главное, чтобы со стороны Зенита не было недооценки. Потому как вовремя нырнувший игрок Ростова и поставленный на нём пенальти может перевернуть ход матча. Надо просто не пускать их на свою половину поля :)
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Cruel Snake
Ну кто-то верит. Ну честно говоря зря
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Зелёный гопник
Ростов молодцы!
Хвалёный Спартак ниже в таблице 👍🏻
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Антон Путятин
Если Комоличенко будет падать по 10 раз в каждом матче и им будут по 5 пенальти ставить могут и догнать.
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Антон Путятин
Никто не верит.
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