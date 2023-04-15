Аршавин не верит, что «Ростов» догонит «Зенит» в РПЛ: «Команды разного уровня. Ростовчане прыгают выше головы»
Андрей Аршавин не верит, что «Ростов» догонит «Зенит» в Мир РПЛ.
«Я не верю [что «Ростов» догонит «Зенит»]. «Ростов», мне кажется, прыгает выше головы. Команда играет в позитивном настрое, много пенальти, сохраняют свой стиль.
Умудрились дожать «Оренбург» и сыграть вничью, но «Зенит» и «Ростов» – команды разного уровня», — сказал бывший футболист петербургского клуба в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
«Зенит» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» с 45 очками занимает 2-е место.
А пока что такого игрока не существует (по крайней мере, в клубах РПЛ), а есть КоМличенко!!!
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