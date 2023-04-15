Аршавин не верит, что «Ростов» догонит «Зенит» в РПЛ: «Команды разного уровня. Ростовчане прыгают выше головы»

Андрей Аршавин не верит, что «Ростов» догонит «Зенит» в Мир РПЛ.

«Я не верю [что «Ростов» догонит « »]. « », мне кажется, прыгает выше головы. Команда играет в позитивном настрое, много пенальти, сохраняют свой стиль.

Умудрились дожать «Оренбург» и сыграть вничью, но «Зенит» и «Ростов» – команды разного уровня», — сказал бывший футболист петербургского клуба в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале « ».

«Зенит» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу . «Ростов» с 45 очками занимает 2-е место.