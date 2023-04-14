Пеп Гвардиола жестко ответил журналисту, который спросил о Джуде Беллингеме.

У тренера «Ман Сити» спросили, каковы шансы на трансфер игрока «Дортмунда».

«На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, в этом нет необходимости, ты должен готовиться лучше. Ты приходишь сюда и готовишь вопросы, зная, какой ответ я дам на твой вопрос. Следующий», – сказал Гвардиола.