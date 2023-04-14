Пеп – журналисту на вопрос о Беллингеме в «Ман Сити»: «На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, надо готовиться лучше»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джуд Беллингем Футбол

Пеп Гвардиола жестко ответил журналисту, который спросил о Джуде Беллингеме.

У тренера «Ман Сити» спросили, каковы шансы на трансфер игрока «Дортмунда».  

«На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, в этом нет необходимости, ты должен готовиться лучше. Ты приходишь сюда и готовишь вопросы, зная, какой ответ я дам на твой вопрос. Следующий», – сказал Гвардиола.

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15 комментариев

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градус ненависти
Пепу надо ещё усы, и называть себя полевым командиром Сити
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jonnysilverhand01
ПЕП такой токсик конечно
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#SharkTeam
Ответ Николай Коровин
пеп стал отвечать в стиле наших тренеров
Пеп НАШ?
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Strateg 7
Пеп версии РПЛ))
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Николай Коровин
пеп стал отвечать в стиле наших тренеров
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ТрактоПоктер
Валера стайл
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#SharkTeam
Ответ Eden-bat
Ну, я, например, не знаю. Может журналист и знает, а я - нет. Вот чтобы потом опубликовать для меня это, он и задаёт такие вопросы.
Они в этом сезоне в группе играли, уже не раз спрашивали о нем
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А.В.Бубнов
Дутый распиаренный пэп, вижу, зазвездился. Но адекватные люди понимают, что этот нуль абсолютно профнепригоден, а с такими богатыми дядями, благосклонными судьями и приветливыми кабинетами, как в течение всей его карьеры, любой околофутбольный человек способен слепить что-то дельное. Посмотрел бы я на этого коррупционера в условном Шипе!
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Мансур Абдрахимов
-Да да ,ты в розовой кофточке!!встал о пошел от сюда...
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ChefJhonnyMorgan
Жёстко конечно, но все правильно он сказал
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Spaten
Ни наскольки он ни достоен Пепу задавать вопросы !
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Eden-bat
Ну, я, например, не знаю. Может журналист и знает, а я - нет. Вот чтобы потом опубликовать для меня это, он и задаёт такие вопросы.
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Гамарджоба Генацвале
"На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду"
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Anfield-1884
Ты приходишь сюда и готовишь вопросы без уважения.
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Андрей Кастуев
"НА СКОЛЬКИ", вы серьёзно?! Господа журналисты, распространенность этой грубой ошибки не делает её менее извращенной по отношению к русскому языку! Вы ещё напишите, что это была "КРАЙНЯЯ" конференция.
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