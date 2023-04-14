Орлов об интересе «Зенита» к российским игрокам: «В «Реал» и «Барсу» все хотят. Так же и с «Зенитом» в России. Нормальная футбольная система»

Геннадий Орлов считает, что любой хороший российский игрок пригодится «Зениту».

Сообщалось, что «Зенит» интересуется вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым, хавбеком «Локомотива» Сергеем Пиняевым и форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Любой хороший российский игрок пригодится «Зениту». Все зависит от желания футболиста. Пиняев и Тюкавин явно усилят «Зенит». Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Лобановский в киевском «Динамо» собирал сборную Украины.

Это нормальная футбольная система. В «Реал Мадрид» и «Барселону» все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и «Зенит» в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет – тот придет», – сказал комментатор.