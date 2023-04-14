Орлов об интересе «Зенита» к российским игрокам: «В «Реал» и «Барсу» все хотят. Так же и с «Зенитом» в России. Нормальная футбольная система»

Теги Зенит премьер-лига Россия Валерий Лобановский Геннадий Орлов Сергей Пиняев Константин Тюкавин Футбол

Геннадий Орлов считает, что любой хороший российский игрок пригодится «Зениту».

Сообщалось, что «Зенит» интересуется вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым, хавбеком «Локомотива» Сергеем Пиняевым и форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Любой хороший российский игрок пригодится «Зениту». Все зависит от желания футболиста. Пиняев и Тюкавин явно усилят «Зенит». Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Лобановский в киевском «Динамо» собирал сборную Украины.

Это нормальная футбольная система. В «Реал Мадрид» и «Барселону» все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и «Зенит» в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет – тот придет», – сказал комментатор.

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8 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
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да там все синонимы... выбирай, не хочу
Выбираю тугрики.)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
мани мани мани. нам не нужно каши манной.. Что тут под запретом? Почему удалили невинные слова из песенки?
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.ru
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А капуста не всплывает?)
да там все синонимы... выбирай, не хочу
+2
0
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ .ru
но есть одно но... в Реал и Барсу, так уж исторически сложилось, попасть престижно... а в случае Зенита, на поверхность всплывает слово Бабосики
А капуста не всплывает?)
+1
-1
0
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.ru
но есть одно но...
в Реал и Барсу, так уж исторически сложилось, попасть престижно... а в случае Зенита, на поверхность всплывает слово Бабосики
+3
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Алексей Ненахов
Давно так Барсу и Реал не унижали , а бабки Газпрома хотят все тут бесспорно
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igls54
Кто захочет – тот придет (Орлов)...А кто не захочет – замучается пыль глотать (это уже не Орлов)
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Pelerin
В Испании с ГСО поспорят. Самоуважения там побольше. Условная Севилья или АТМ вообще оскорбятся от таких слов. От Коке и Барса и Реал в своë время бы не отказались.
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