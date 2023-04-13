Фетисов о Fan ID: «Иногда законы не работают. Это становится политическим делом и ни к чему прогрессивному не приведет. В театр люди без этого ходят, в метро ездят»

Вячеслав Фетисов заявил, что не поддерживал закон о Fan ID.

– Я высказывался не в поддержку этого законопроекта, понимая, что это вызовет колоссальный протест у людей.

Тем не менее, в общем, закон был принят, и мы видим сегодня реакцию: пустые стадионы, нежелание людей следовать этим указаниям.

Объяснение тому связано с безопасностью людей. У нас достаточно много пространств общественных, где люди общаются без всяких Fan ID.

Тем более стадион – это такое закрытое сооружение, где можно все это проследить без дополнительных контрольных функций, которые связаны с внедрением Fan ID.

Иногда законы, которые принимаются, не работают, не дают результата. Может быть, есть смысл как-то его пересмотреть. Это то, что сегодня становится политическим делом, и, мне кажется, здесь нужно получить на самом деле конкретные разъяснения, почему это было в итоге.

Насколько я помню, даже у нас рассматривался закон на комитете, в общем, были оговорки всякие, что это информация закрытая.

Но, с другой стороны, мы видим, что реакция людей была совершенно рассчитываемая, и на самом деле вот страдают сегодня зрелища футбольные, и понятно, что что-то с этим надо делать.

– Вы по-прежнему против законопроекта о Fan ID?

– Ну, как-то нелогично совсем. В театр люди ходят без Fan ID, в метро ездят без Fan ID и много чего, в автобусах и так далее, в городском транспорте, в самолетах, пароходах, в электричках... Кто-то решил эту тему провести.

Но опять же, может, что-то мы не знаем. Если мы не знаем – сложно понимать. Но я не отказываюсь от своего изначального решения, понимая, что это ни к чему, так скажем, прогрессивному не приведет – наоборот, это будет, так скажем, протестом.

И, кстати, высказывание тех же болельщиков на тот момент, оно было совершенно понятно. Мы эту инициативу не поддерживали, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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