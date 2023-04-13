Фетисов о Fan ID: «Иногда законы не работают. Это становится политическим делом и ни к чему прогрессивному не приведет. В театр люди без этого ходят, в метро ездят»

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия болельщики Государственная дума КХЛ стадионы Политика Fan ID Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что не поддерживал закон о Fan ID.

– Я высказывался не в поддержку этого законопроекта, понимая, что это вызовет колоссальный протест у людей.

Тем не менее, в общем, закон был принят, и мы видим сегодня реакцию: пустые стадионы, нежелание людей следовать этим указаниям.

Объяснение тому связано с безопасностью людей. У нас достаточно много пространств общественных, где люди общаются без всяких Fan ID.

Тем более стадион – это такое закрытое сооружение, где можно все это проследить без дополнительных контрольных функций, которые связаны с внедрением Fan ID.

Иногда законы, которые принимаются, не работают, не дают результата. Может быть, есть смысл как-то его пересмотреть. Это то, что сегодня становится политическим делом, и, мне кажется, здесь нужно получить на самом деле конкретные разъяснения, почему это было в итоге.

Насколько я помню, даже у нас рассматривался закон на комитете, в общем, были оговорки всякие, что это информация закрытая.

Но, с другой стороны, мы видим, что реакция людей была совершенно рассчитываемая, и на самом деле вот страдают сегодня зрелища футбольные, и понятно, что что-то с этим надо делать.

– Вы по-прежнему против законопроекта о Fan ID?

– Ну, как-то нелогично совсем. В театр люди ходят без Fan ID, в метро ездят без Fan ID и много чего, в автобусах и так далее, в городском транспорте, в самолетах, пароходах, в электричках... Кто-то решил эту тему провести.

Но опять же, может, что-то мы не знаем. Если мы не знаем – сложно понимать. Но я не отказываюсь от своего изначального решения, понимая, что это ни к чему, так скажем, прогрессивному не приведет – наоборот, это будет, так скажем, протестом.

И, кстати, высказывание тех же болельщиков на тот момент, оно было совершенно понятно. Мы эту инициативу не поддерживали, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Fan ID и трибуны: минимум за 20 лет на «Локо» – «Зенит», новый рост «Спартака», антирекорд в Грозном

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ atomio
вот результаты голосования в 3тьем чтении: http://vote.duma.gov.ru/vote/116835 Славка Фетисов указан как "ЗА". Эх, Слава Слава.
Это нато заставили их!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторов
Ответ Ми Ша
А депутатов и сенаторов нужно не лояльных к власти назначать,а выбирать на демократических выборах честных и умных. Вот тогда сотни не нужных и бестолковых законов просто не будут приняты
Депутатов всегда выбирают честных и умных. А потом уже ум и честь у них забирают под расписку, пока они депутатствуют...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Но опять же, может, что-то мы не знаем. Если мы не знаем – сложно понимать....
Это полный пипец....депутат, представитель народа во власти говорит о том, что они в думе ничего не знают, что творит подконтрольное им правительство....Рассуждает. как бабуля на лавочке....я человек маленький, повлиять не могу...тьфу....они там вообще не понимают куда попали....лапки поднимают, деньги получают...тьфу еще раз...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ atomio
вот результаты голосования в 3тьем чтении: http://vote.duma.gov.ru/vote/116835 Славка Фетисов указан как "ЗА". Эх, Слава Слава.
О, блин, спасибо вам. Искал, искал я пару месяцев назад результаты голосования каждым депутатом по закону, но так и не нашел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Новожилов
То есть получается что депутат государственной думы считает что законопроект плохой и голосует за него...Интересно а что будет если депутаты будут голосовать так как считают нужным..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Vasnechov
Ответ Amalfitano
Это так. И к сожалению это приминимо к любому нашему царю в истории. И следующий правитель России будет таким же. Да и мы сами такие же.
Достали уже свои комплексы на всех распостранять. Большинство россиян живут(и выросли) в городах, и им этот сельский патернализм, с желанием во всём угодить царьку(директору завода/председателю колхоза) глубоко чужд. Даже те кто в сёлах живёт, де факто выросли в урбанизированных пригородах городов.
Когда эта шушера к власти пришла - ситуация была иной, большинство или сами в сёлах выросли, или выросли в семьях тех, кто недавно из села выбрался.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SerVer
Ответ Георгий Михеев
Ну в метро вряд ли, тогда в час пик оно тупо встанет -) судя по тому как фан подвисал на конском матче.
Вы считаете, что это может их остановить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIVERPOOL18921503/25052005
Мой коммент потерли, хотя там не было ничего оскорбительного
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeksan
Ответ atomio
вот результаты голосования в 3тьем чтении: http://vote.duma.gov.ru/vote/116835 Славка Фетисов указан как "ЗА". Эх, Слава Слава.
Понятно, что человек в общем-то подневольный, как и прочие партийные приспособленцы. Здесь ложь и лицемерие возведены в абсолют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mishash
После этого Фетисов - русофоб, дискредитатор и 5-я пятерка (зачеркнуто) колонна. СК явно стоит его проверить на предмет, сразу как закончит с Ахеджаковой.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ну то есть в верхах задумались всё же. Отрадно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigranodovar
А иногда законы принимаются за 23 минуты.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
А депутатов и сенаторов нужно не лояльных к власти назначать,а выбирать на демократических выборах честных и умных. Вот тогда сотни не нужных и бестолковых законов просто не будут приняты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
Ещё один перековался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ NIK7478
Ни в театре, ни в метро фанаты не беспредельничают! Только и исключительно на футбольных стадионах!
Прям представил как московские театралы закидывают сцену Современника програмками и орут матерные кричалки про худрука и режиссёра.😆😆😆
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Ни в театре, ни в метро фанаты не беспредельничают! Только и исключительно на футбольных стадионах!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
"Высказывался не в поддержку" (что это за оборот речи такой), но проголосовал за. Почему его прямо об этом не спросил журналист? Видимо этот вопрос был исключён из списка заранее подготовленных вопросов.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
undermail@mail.ru
Ответ atomio
вот результаты голосования в 3тьем чтении: http://vote.duma.gov.ru/vote/116835 Славка Фетисов указан как "ЗА". Эх, Слава Слава.
Все всё понимали, но только КПРФ против считай проголосовала.
А крайние законы, которые приняли, вообще отличные, всё для народа.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Кто-то слышал, что Фетисов говорил против закона?)
А он говорил)))
Как тут не вспомнить классику из ДМБ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolstiy
Ответ Savarona25
Он даже не может прямо сказать: я был против и поэтому голосовал против. Какие-то обтекаемые фразы: что-то приняли, не доработали, не учли, что-то мы не знаем, сложно понимать. Вот вам и зам профильного думского комитета - спустили решение сверху, они единогласно и проголосовали.
так он был- за....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimonty
Ответ f0mk4
Это государство никогда не признает свои ошибки, к сожалению, но хочется верить что все же отменят
Отменить не отменят. Но упростить могут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimonty
Ответ atomio
вот результаты голосования в 3тьем чтении: http://vote.duma.gov.ru/vote/116835 Славка Фетисов указан как "ЗА". Эх, Слава Слава.
Коньюктура как она есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolstiy
слава, так ты это, свои мысли воплощай. пусть будет- театр айди, метро айди, ну и дальше айди....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Виктор Краснодар
Как царь сказал так бояре и проголосовали
Это так. И к сожалению это приминимо к любому нашему царю в истории. И следующий правитель России будет таким же. Да и мы сами такие же.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Михеев
Ответ дронреш
Зря он это сказал . Сейчас фан ид добавят и в театр, и в метро. Высокопоставленные люди и туда доберутся
Ну в метро вряд ли, тогда в час пик оно тупо встанет -) судя по тому как фан подвисал на конском матче.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий