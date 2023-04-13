Фетисов о Fan ID: «Иногда законы не работают. Это становится политическим делом и ни к чему прогрессивному не приведет. В театр люди без этого ходят, в метро ездят»
Вячеслав Фетисов заявил, что не поддерживал закон о Fan ID.
– Я высказывался не в поддержку этого законопроекта, понимая, что это вызовет колоссальный протест у людей.
Тем не менее, в общем, закон был принят, и мы видим сегодня реакцию: пустые стадионы, нежелание людей следовать этим указаниям.
Объяснение тому связано с безопасностью людей. У нас достаточно много пространств общественных, где люди общаются без всяких Fan ID.
Тем более стадион – это такое закрытое сооружение, где можно все это проследить без дополнительных контрольных функций, которые связаны с внедрением Fan ID.
Иногда законы, которые принимаются, не работают, не дают результата. Может быть, есть смысл как-то его пересмотреть. Это то, что сегодня становится политическим делом, и, мне кажется, здесь нужно получить на самом деле конкретные разъяснения, почему это было в итоге.
Насколько я помню, даже у нас рассматривался закон на комитете, в общем, были оговорки всякие, что это информация закрытая.
Но, с другой стороны, мы видим, что реакция людей была совершенно рассчитываемая, и на самом деле вот страдают сегодня зрелища футбольные, и понятно, что что-то с этим надо делать.
– Вы по-прежнему против законопроекта о Fan ID?
– Ну, как-то нелогично совсем. В театр люди ходят без Fan ID, в метро ездят без Fan ID и много чего, в автобусах и так далее, в городском транспорте, в самолетах, пароходах, в электричках... Кто-то решил эту тему провести.
Но опять же, может, что-то мы не знаем. Если мы не знаем – сложно понимать. Но я не отказываюсь от своего изначального решения, понимая, что это ни к чему, так скажем, прогрессивному не приведет – наоборот, это будет, так скажем, протестом.
И, кстати, высказывание тех же болельщиков на тот момент, оно было совершенно понятно. Мы эту инициативу не поддерживали, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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Это полный пипец....депутат, представитель народа во власти говорит о том, что они в думе ничего не знают, что творит подконтрольное им правительство....Рассуждает. как бабуля на лавочке....я человек маленький, повлиять не могу...тьфу....они там вообще не понимают куда попали....лапки поднимают, деньги получают...тьфу еще раз...
Когда эта шушера к власти пришла - ситуация была иной, большинство или сами в сёлах выросли, или выросли в семьях тех, кто недавно из села выбрался.
А крайние законы, которые приняли, вообще отличные, всё для народа.
А он говорил)))
Как тут не вспомнить классику из ДМБ)